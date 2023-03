Umrl je Wayne Shorter, eden najboljših jazzovskih glasbenikov

Wayne Shorter, eden najboljših jazzovskih glasbenikov in izjemen saksofonist, je le mesec po tem, ko je dobil še zadnjega v nizu 12 osvojenih grammyjev, umrl v 90. letu starosti. Član nekdanje zasedbe Weather Report, ki je v svoji izjemni karieri sodeloval s številnimi vrhunskimi glasbeniki, med njimi z Joni Mitchell in Milesom Davisom, je bil eden zadnjih živečih jazzovskih velikanov, kot je zapisal New York Times, in je pripomogel k razcvetu jazza kot glasbenega žanra.

Shorter se je rodil leta 1933 v Newarku (New Jersey). Pri 15 letih je začel igrati klarinet, pozneje pa prešel na saksofon. Po zmagi na umetniškem natečaju je obiskoval srednjo umetniško šolo v domačem kraju, prvo javno ustanovo te vrste v ZDA, nato je diplomiral iz glasbene vzgoje na Univerzi v New Yorku.

Veljal je za ikono jazza. FOTO: Lionel Bonaventure/AFP

V karieri je bil osrednja sila v treh pomembnih jazzovskih skupinah 20. stoletja: v 50. letih v zasedbi Jazz Messengers, ki jo je vodil bobnar Art Blakey, v 60. letih se je pridružil Davisu in njegovemu Drugemu velikemu kvintetu (Second Great Quintet), v katerem so bili še pianist Herbie Hancock, basist Ron Carter in bobnar Tony Williams, leta 1970 pa je pomagal ustanoviti skupino Weather Report, ki velja za eno od začetnic fusion jazza. V šestnajstih letih obstoja je zasedba izdala 14 studijskih albumov ter še lepo število kompilacij in albumov v živo.

Njegovo dolgo sodelovanje z Joni Mitchell se je začelo leta 1977, ko je izdala album Don Juan’s Reckless Daughter, odtlej je bilo Shorterjevo ime na kar desetih albumih slovite kanadsko-ameriške glasbenice. Med glasbeniki in skupinami, s katerimi je sodeloval, je tudi Carlos Santana in rockovski band Steely Dan.

Leta 2018 je zaradi slabega zdravja opustil nastopanje, a je kljub temu še ustvarjal. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Izjemno kariero je naredil tudi kot skladatelj; ustvaril je več kot 200 skladb, veliko jih je izhajalo iz jazzovskih standardov. Njegove kompozicije je zaslediti tako med posnetki Davisovega kvinteta kot na samostojnih albumih glasbenikov iz te zasedbe, pa tudi na posnetkih kvarteta Johna Coltrana ter trobentačev Leeja Morgana in Freddieja Hubbarda.

Leta 2018 je zaradi slabega zdravja opustil nastopanje, a je kljub temu še ustvarjal in leta 2021 premierno predstavil opero Ifigenija, ki jo je ustvaril z ameriško glasbenico Esperanzo Spaulding. Leta 1988 je nastopil v ljubljanski Hali Tivoli ter leta 2002 v okviru ljubljanskega jazzovskega festivala.