    Svet so ljudje

    Umrl je Erich von Däniken

    V 90. letu starosti je umrl švicarski avtor in teoretik o obstoju nezemljanov Erich von Däniken. Njegova dela so bila prevedena tudi v slovenščino.
    Von Däniken je trdil, da so bile piramide v Egiptu zgrajene s pomočjo nezemljanov. FOTO: Shutterstock
    Von Däniken je trdil, da so bile piramide v Egiptu zgrajene s pomočjo nezemljanov. FOTO: Shutterstock
    STA
    12. 1. 2026 | 13:05
    12. 1. 2026 | 14:16
    2:35
    V starosti 90 let je v soboto umrl švicarski avtor in teoretik o obstoju nezemljanov Erich von Däniken. O svojih prepričanjih je napisal več knjig, bil je tudi zagovornik teorije, da so bile piramide v Egiptu zgrajene s pomočjo nezemljanov. V slovenščino je med drugimi prevedeno njegovo prvo delo Spomini na prihodnost: nerešene uganke preteklosti.

    Je življenje tudi drugod našlo pot?

    Leta 1935 v švicarskem Zofingenu rojeni von Däniken je umrl po kratkem bivanju v bolnišnici v Unterseenu blizu švicarske prestolnice Bern, so sporočili iz njegove pisarne. Njegova družina je kasneje novico o njegovi smrti tudi potrdila, piše nemška tiskovna agencija DPA.

    Erich Anton Paul von Däniken FOTO: Sven Teschke
    Erich Anton Paul von Däniken FOTO: Sven Teschke

    Leta 1968, v zgodnjih letih vesoljske dobe, je napisal svojo prvo knjigo z naslovom Spomini na prihodnost: nerešene uganke preteklosti, v kateri skrivnosti človeštva razlaga kot dokaz obiskov nezemeljskih bitij. Pri Mladinski knjigi je leto kasneje knjiga izšla v prevodu Antona Jakopiča. Med drugim so v slovenščino prevedena še njegova dela Nazaj k zvezdam: dokazi za nemogoče, Nazca: najmogočnejša uganka človeštva, leta 1971 pa je izšla knjiga Erich von Däniken in sveto pismo avtorja Jakoba Aleksiča.

    Von Däniken pravi, da je pojav Boga na gori Sinaj v Egiptu, kot ga prerok Ezekijel opisuje v Bibliji, nič drugega kot pristanek vesoljske ladje. FOTO: Shutterstock
    Von Däniken pravi, da je pojav Boga na gori Sinaj v Egiptu, kot ga prerok Ezekijel opisuje v Bibliji, nič drugega kot pristanek vesoljske ladje. FOTO: Shutterstock

    Podpisuje tudi knjige History Is Wrong, The gods were astronauts in Odyssey of the Gods: The History of Extraterrestrial Contact in Ancient Greece. Meni, da je bil pojav Boga na gori Sinaj v Egiptu, kot ga opisuje prerok Ezekijel v Bibliji, le pristanek vesoljske ladje.

    Dan znanosti: Še pred nekaj stoletji so mislili, da Sonce kroži okoli Zemlje

    Von Däniken je o obiskovalcih iz vesolja v davnih časih, ko so jih po njegovem mnenju ljudje dojemali kot bogove, spregovoril tudi na svojem kanalu na družbenem omrežju youtube. Med drugim se je dotaknil vprašanja, ali imajo vesoljci enake spolne organe kot ljudje.

    Delal je kot kuhar, natakar, barman in hotelir, pri tem pa desetletja proučeval poročila in knjige ter se podal na številna pustolovska potovanja, da bi raziskal in dokumentiral domnevne sledi nezemljanov na Zemlji.

