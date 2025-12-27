Umrl kitarist legendarne skupine The Cure

V 66. letu je po kratki bolezni umrl kitarist in klaviaturist legendarne skupine The Cure Perry Bamonte. Njen član je bil med leti 1990 in 2005, ponovno pa se ji je pridružil leta 2022 ter načrtoval turnejo z njimi do leta 2026. Nastopil je na 90 koncertih, zadnjič 1. novembra 2024 v Londonu.

Bamonte, znan kot Teddy, je po kratki bolezni umrl doma med božičnimi prazniki, je zapisano na spletni strani skupine, kjer so ga opisali kot tiho, intenzivno, intuitivno, vztrajno in izjemno ustvarjalno osebo ter pomemben del zgodbe skupine The Cure, znane po uspešnicah, kot so Friday I'm in Love, Just Like Heaven, Boys Don't Cry ... »Naše misli in sožalje so z vso njegovo družino. Zelo ga bomo pogrešali,« so še zapisali.

Bamonte, sicer rojen leta 1960 v Londonu, se je skupini pridružil leta 1984 kot tehnik in osebni asistent frontmena Roberta Smitha, leta 1990, po njihovem prebojnem albumu Disintegration, pa je po odhodu klaviaturista Rogerja O'Donnella postal polnopravni član. Igral je kitaro in klaviature, občasno pa tudi bas in bobne. Poti s skupino so se razšle maja 2005, znova pa so se člani benda zbrali leta 2019, ko so jih sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola.

Skupino The Cure sta leta 1976 ustanovila glavni pevec Robert Smith in bobnar Lol Tolhurst, znana pa je po svojem vplivu na punk in indie glasbo.

Bamonte je bil tudi basist v skupini Love Amongst Ruin, skupaj z nekdanjim bobnarjem skupine Placebo Stevom Hewittom. Skupina je izdala dva studijska albuma.

Pokojni kitarist skupine The Cure se je zanimal tudi za muharjenje in si ustvaril kariero ilustratorja z deli v reviji Fly Culture.