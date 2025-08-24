  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    Vedno znova je ponavljal, da mora biti ženska med porodom čim bolj sama. FOTO: Jure Eržen
    Galerija
    Vedno znova je ponavljal, da mora biti ženska med porodom čim bolj sama. FOTO: Jure Eržen
    A. V.
    24. 8. 2025 | 11:30
    4:07
    A+A-

    Poslovil se je Michel Odent, verjetno najbolj znan porodničar na svetu. Novico so sporočili pri Mednarodni konfederaciji porodnih babic. Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega.

    »Njegova vizija je spremenila naše razumevanje človeškega rojstva. Michel Odent nas je spomnil, da rojstvo ni medicinski postopek, ki ga je treba nadzorovati, temveč prvinski ritem, ki ga je treba spoštovati,« so med drugim zapisali.

    image_alt
    »Ženske, rojevajte doma brez navzočnosti moških«

    Področje rojevanja je preiskoval skoraj šestdeset let, vmes je napisal več prek petnajst knjig, ki so prevedene v več kot dvajset jezikov. Redno je pisal strokovne članke in dajal intervjuje za najbolj znane globalne medije.

    Slovenijo je obiskal leta 2018. Tri dni je predaval na zdravstveni fakulteti, a si je vmes vzel čas tudi za pogovor za naš časopis. Na intervju je prišel z dvema svojima knjigama. Ena ima naslov Ali še potrebujemo porodne babice, druga pa Ali lahko človeštvo preživi medicino, vendar imata obe podobno vsebino.

    Slovenijo je obiskal leta 2018. FOTO: Jure Eržen
    Slovenijo je obiskal leta 2018. FOTO: Jure Eržen

    V intervjuju, ki je dvignil precej prahu, je denimo spregovoril, zakaj se zavzema, da bi čim več porodov opravili doma in ne v porodnišnici. »Rojevanje smo premaknili od domačega okolja matere, čeprav je najpomembnejše, kako domači so prvi mikrobi in bakterije, ki preidejo na otroka. Včasih so se otroci rojevali v bakterijsko domačem okolju, danes je povsem obratno,« je dejal. »Prvi trenutki so izrednega pomena za otrokov razvoj. Bakterije in mikrobi vplivajo na zaščito pred boleznimi in infekcijami, zato je bistveno, da jih otrok prejme čim več od matere, saj so to mikrobi, ki lahko najbolje zaščitijo njegove telesce. Toda ker se večina otrok rodi zunaj prostora, kjer živi mati, jih kolonizirajo tuje bakterije, kar večkrat poveča potrebo otrok po jemanju antibiotikov.«

    image_alt
    Komu zaupamo čudež življenja?

    Priznan francoski porodničar je dočakal 95 let. FOTO: Jure Eržen
    Priznan francoski porodničar je dočakal 95 let. FOTO: Jure Eržen
    Ob teh besedah je jasno poudaril, da mora biti okolje za rojstvo še zmeraj predvsem varno in da mora tudi rojevanje doma imeti strokovno pomoč. »Moje vprašanje je torej, zakaj ne omogočimo več rojstev doma, če raziskave kažejo, da so takšni otroci bolj zdravi? Razlika je očitna, kar znanstveniki dobro vedo. Številne bolezni so povezane z okoljem, v katerem se otrok rodi.«

    Razlagal je tudi, da porodnica za rojstvo potrebuje mirno in temno okolje, da se povsem sprosti, obenem mora biti v bližini umirjena porodna babica. »Stanje osebe, ki je zraven pri porodu, se vedno prenaša na porodnico, zato je nujna umirjenost. Če ima babica visoko raven adrenalina, ga bo prenašala na porodnico. In to je velik problem.«

    Vedno znova je še ponavljal, da mora biti ženska med porodom čim bolj sama, kvečjemu v družbi ženske, ki že ima otroka. »Moški ne bo nikoli povsem razumel, kako se počuti ženska s porodnimi popadki. Ženska se zato v moški družbi podzavestno počuti manj varno,« je razlagal in odgovoril na podvprašanje, zakaj si danes mnoge ženske ob sebi želijo partnerja: »Danes živimo v takšni družbi. Ta princip je del naše kulture. Toda poglejte prejšnje generacije. Rodil sem se leta 1930, mama me je rodila doma in ni želela, da bi jo mož gledal. Zdaj je povsem drugače, kar jasno kaže, kako hitro se lahko spremeni družbena kultura.«

    Premium
    Sobotna priloga
    Rusija, ZDA, Ukrajina

    Trump je ostal brez kart

    Ameriški predsednik je na vrhu, ki ga je gostil, doživel ponižujoč poraz. Gostu iz Moskve je dal prav vse, v zameno pa ni dobil čisto nič.
    Branko Soban 23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    rojstvoženskematerinstvootrocibabicastarševstvovzgojaporod na domuMichel Odent

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vremenska napoved

    Kakšno vreme nas čaka prihodnji teden

    Danes popoldne bo večinoma sončno, več oblačnosti pa bo v hribovitih krajih, kaj pa v prihodnjih dneh?
    24. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Selektor na tnalu

    Navijači že vedo, kdo bo junak in kdo bedak

    Pred evropskim prvenstvom v košarki so kritike na račun vodenja reprezentance močno načele vzdušje okoli pomlajene in ne posebej nadarjene reprezentance.
    Gorazd Nejedly 24. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Poezíja

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo poezija.
    24. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Svetovno prvenstvo

    Anja Osterman za las ob zlato kolajno

    Slovenska kajakašica je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu v finalu na 200 metrov zaostala le za Kitajko Na Nan Wang.
    24. 8. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Poezíja

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo poezija.
    24. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Svetovno prvenstvo

    Anja Osterman za las ob zlato kolajno

    Slovenska kajakašica je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu v finalu na 200 metrov zaostala le za Kitajko Na Nan Wang.
    24. 8. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo