Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

Poslovil se je Michel Odent, verjetno najbolj znan porodničar na svetu. Novico so sporočili pri Mednarodni konfederaciji porodnih babic. Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega.

»Njegova vizija je spremenila naše razumevanje človeškega rojstva. Michel Odent nas je spomnil, da rojstvo ni medicinski postopek, ki ga je treba nadzorovati, temveč prvinski ritem, ki ga je treba spoštovati,« so med drugim zapisali.

Področje rojevanja je preiskoval skoraj šestdeset let, vmes je napisal več prek petnajst knjig, ki so prevedene v več kot dvajset jezikov. Redno je pisal strokovne članke in dajal intervjuje za najbolj znane globalne medije.

Slovenijo je obiskal leta 2018. Tri dni je predaval na zdravstveni fakulteti, a si je vmes vzel čas tudi za pogovor za naš časopis. Na intervju je prišel z dvema svojima knjigama. Ena ima naslov Ali še potrebujemo porodne babice, druga pa Ali lahko človeštvo preživi medicino, vendar imata obe podobno vsebino.

Slovenijo je obiskal leta 2018. FOTO: Jure Eržen

V intervjuju, ki je dvignil precej prahu, je denimo spregovoril, zakaj se zavzema, da bi čim več porodov opravili doma in ne v porodnišnici. »Rojevanje smo premaknili od domačega okolja matere, čeprav je najpomembnejše, kako domači so prvi mikrobi in bakterije, ki preidejo na otroka. Včasih so se otroci rojevali v bakterijsko domačem okolju, danes je povsem obratno,« je dejal. »Prvi trenutki so izrednega pomena za otrokov razvoj. Bakterije in mikrobi vplivajo na zaščito pred boleznimi in infekcijami, zato je bistveno, da jih otrok prejme čim več od matere, saj so to mikrobi, ki lahko najbolje zaščitijo njegove telesce. Toda ker se večina otrok rodi zunaj prostora, kjer živi mati, jih kolonizirajo tuje bakterije, kar večkrat poveča potrebo otrok po jemanju antibiotikov.«

Priznan francoski porodničar je dočakal 95 let. FOTO: Jure Eržen

Ob teh besedah je jasno poudaril, da mora biti okolje za rojstvo še zmeraj predvsem varno in da mora tudi rojevanje doma imeti strokovno pomoč. »Moje vprašanje je torej, zakaj ne omogočimo več rojstev doma, če raziskave kažejo, da so takšni otroci bolj zdravi? Razlika je očitna, kar znanstveniki dobro vedo. Številne bolezni so povezane z okoljem, v katerem se otrok rodi.«

Razlagal je tudi, da porodnica za rojstvo potrebuje mirno in temno okolje, da se povsem sprosti, obenem mora biti v bližini umirjena porodna babica. »Stanje osebe, ki je zraven pri porodu, se vedno prenaša na porodnico, zato je nujna umirjenost. Če ima babica visoko raven adrenalina, ga bo prenašala na porodnico. In to je velik problem.«

Vedno znova je še ponavljal, da mora biti ženska med porodom čim bolj sama, kvečjemu v družbi ženske, ki že ima otroka. »Moški ne bo nikoli povsem razumel, kako se počuti ženska s porodnimi popadki. Ženska se zato v moški družbi podzavestno počuti manj varno,« je razlagal in odgovoril na podvprašanje, zakaj si danes mnoge ženske ob sebi želijo partnerja: »Danes živimo v takšni družbi. Ta princip je del naše kulture. Toda poglejte prejšnje generacije. Rodil sem se leta 1930, mama me je rodila doma in ni želela, da bi jo mož gledal. Zdaj je povsem drugače, kar jasno kaže, kako hitro se lahko spremeni družbena kultura.«