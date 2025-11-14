  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Umrl snovalec Marcosovega izrednega stanja

    Pravnik Juan Ponce Enrile je pomagal uvesti represijo filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa, se pozneje proti njemu obrnil, nato pa družini znova pomagal.
    Več kot šest desetletij trajajoča kariera pravnika Juana Ponceja Enrileja je trajala za časa kar osmih filipinskih predsednikov. Na fotografiji s predsednikom Rodrigom Dutertejem. FOTO: Wikipedija
    Galerija
    Več kot šest desetletij trajajoča kariera pravnika Juana Ponceja Enrileja je trajala za časa kar osmih filipinskih predsednikov. Na fotografiji s predsednikom Rodrigom Dutertejem. FOTO: Wikipedija
    R. I.
    14. 11. 2025 | 15:25
    14. 11. 2025 | 15:42
    3:33
    A+A-

    V 102. letu starosti je umrl Juan Ponce Enrile, politični in pravni strateg, ki je pomagal uvesti represijo pokojnega filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa in igral osrednjo vlogo med njegovo vladavino. Pozneje se je obrnil proti Marcosu in je imel ključno vlogo pri ljudski vstaji leta 1986, zatem pa družini Marcos pomagal pri njihovi politični vrnitvi iz izgnanstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Njegova kariera, v kateri je bil med drugim tako minister za pravosodje kot obrambni minister, je trajala več kot šest desetletij, tudi diktatorjev sin Ferdinand (Bongbong) Marcos ml. ga je, ko je zmagal na predsedniških volitvah leta 2022, imenoval za glavnega pravnega svetovalca, kar je ostal do smrti.

    Rodil se je kot Juanito Furagganan, pozneje je prevzel očetov priimek in postal spoštovan odvetnik (izobraževal se je tudi na Harvard Law School) in tesen zaupnik Marcosa, ki je leta 1965 zmagal na predsedniških volitvah.  V času izrednih razmer med letoma 1972 in 1981 je bil drugi najmočnejši človek v državi, znan je bil kot oblikovalec brutalnih izrednih razmer, s katerimi so zatrli nasprotovanje Marcosovi vladavini, odločal je o tem, kdo bo zaprt ali izpuščen. Po ocenah Amnesty International so Marcosove varnostne sile ubile, mučile, spolno zlorabljale, pohabile ali samovoljno pridržale več deset tisoč nasprotnikov. Uradno priznanih je bilo več kot 11.000 žrtev.

    Juan Ponce Enrile je leta 2012 izdal svojo biografijo Juan Ponce Enrile: A Memoir. FOTO: Wikipedija
    Juan Ponce Enrile je leta 2012 izdal svojo biografijo Juan Ponce Enrile: A Memoir. FOTO: Wikipedija

    V 80. letih prejšnjega stoletja, ko je Marcos bolehal in je postajalo jasno, da Enrileja njegova žena Imelda in zavezniki ne nameravajo obdržati, je v odgovor organiziral nezadovoljne mlade vojaške častnike v Gibanje za reformo oboroženih sil (RAM). Umor opozicijskega voditelja Benigna Aquina leta 1983 in goljufije na volitvah leta 1986 so na Filipinih povzročili velike nemire, kar je RAM poskušal izkoristiti za strmoglavljenje Marcosove vlade, vendar so njihov načrt odkrili.

    Enrile in njegovi zavezniki so se skrivali v vojaškem poveljstvu v Manili in pozvali javnost, naj jih zaščiti. Milijoni ljudi so se zgrinjali na ulice, kar je sprožilo strmoglavljenje Marcosa. Aquinova vdova Corazón, ki je postala predsednica in obnovila demokracijo, je Enrileja imenovala za obrambnega ministra, vendar je v kabinetu ostal le kratek čas.

    Med letoma 2008 in 2013 je bil predsednik senata, na kratko je bil aretiran v letih 1990, 2001 in 2014, dvakrat zaradi domnevne vpletenosti v državni udar ter zaradi poneverbe javnih sredstev oziroma domnevnega prejemanja podkupnin v velikem korupcijskem škandalu. Vrhovno sodišče mu je leta 2015 zaradi njegovega »krhkega zdravja« odobrilo varščino. Posebno sodišče za politično korupcijo je lani zavrglo obtožbe proti Enrileju, prejšnji mesec pa ga je oprostilo preostalih obtožb o korupciji.

    FilipiniFerdinand MarcosFerdinand Marcos mlajšiizredne razmereJuan Ponce Enriledržavni udar

