Umrl »Stotnik Tom«, veliki dobrodelnež

FOTO: Emma Sohl/AFP

V 101. letu starosti je umrl, nekdanji stotnik britanske vojske. Njegova hčije povedala, da se je v zadnjih tednih zdravil zaradi pljučnice, prejšnji teden pa je bil pozitiven na covid-19..Vojni veteran je začel zbirati denar za zdravstveno osebje, ki mu je v preteklosti pomagalo ozdraviti zlomljeni kolk, z njihovo pomočjo je premagal tudi raka. Aprila lani se je odločil, da bo stokrat obkrožil svoj domači vrt v kraju Marston Moretaine v Združenem kraljestvu, preden bo konec meseca dopolnil sto let.Ljudje so lahko denar darovali prek spletne strani, ki jo je postavil v ta namen.»Vsakič ko pomislim, za koga je ta denar – za vse pogumne in super zdravnike in medicinske sestre –, si rečem, da si zaslužijo vse do zadnjega penija. Upam, da mi bo uspelo zbrati še več sredstev,« je dejal tedaj. Zbrani denar so namenili za elektronske naprave, s katerimi pacienti v bolnišnicah lahko komunicirajo s svojimi najdražjimi, za zaščitno opremo za zdravstveno osebje in za lokalne skupnosti, ki so zadolžene za podporo pacientom, potem ko se vrnejo iz bolnišnic.