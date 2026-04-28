Umrl »žvižgač«, ki je razkril krajo v Britanskem muzeju, o kateri je poročal ves svet

Sredi avgusta 2023 je svet umetnosti pretresla novica, da je bilo pogrešanih, ukradenih ali poškodovanih kar dva tisoč starodavnih predmetov iz zbirke Britanskega muzeja. FOTO: Luiza Rakovec Kurent

Le nekaj dni po prejemu odličja, ki mu ga je za »zelo pomemben prispevek« podelil Britanski muzej, je za posledicami raka umrl Ittai Gradel, poznavalec in trgovec s starinami, o katerem je pred leti pisal ves svet. Razkril je krajo okoli 2000 predmetov iz osrednjega londonskega muzeja. Umrl je v starosti 61 let.

Bil je odločilen, da je Britanski muzej Scotland Yardu prijavil kraje številnih eksponatov. Tri leta po razkritju policijska preiskava še poteka. Ugledna revija Apollo Magazine ga je leta 2024 razglasila za osebnost leta.

Zaman opozarjal na kraje

Gradel ni bil Anglež, pač pa Danec. Kot navaja BBC, je pred smrtjo v danskem hospicu izjavil, da je »nekoliko nadležno«, da ne bo dočakal razrešitve primera.

Da se dragocenosti iz Britanskega muzeja prodajajo na eBayju, je posumil že leta 2021, številne je kupil. Že tedaj je skušal muzej prepričati, da sproži preiskavo. A ga je tedanje vodstvo zavrnilo. Zatem je leta 2023 muzej po lastni preiskavi sporočil, da je bilo iz njegove zbirke ukradenih, pogrešanih ali poškodovanih kar okoli 2000 predmetov. Zgodba je prišla v medije po vsem svetu.

Ko so Gradelova prejšnja opozorila prišla v javnost, je direktor muzeja Hartwig Fischer odstopil in priznal, da je »očitno, da Britanski muzej na njegova opozorila ni odgovoril tako, kot bi moral«.

Gradel je podal izjave policiji in bi bil ključna priča v morebitnem sodnem procesu.

»Zelo vesel bi bil, če bi bile obtožnice vložene, preden umrem. Ker sicer sumim, da se bo zadeva preprosto porazgubila, obtožnice ne bodo nikoli vložene in nič ne bo prišlo iz tega,« je izjavil pred smrtjo.

Sestavljanje mozaika

Novinarka BBC Katie Razzall se spominja, kako ji je pripovedoval o svojem sestavljanju mozaika. Ugotovil je, da je kradel višji kustos v muzeju. Leta 2021 je poslal svoje dokaze vodstvu muzeja. Muzeju je sporočil svoje sume, da je sam – ali drugi trgovci s starinam, ki jih je poznal – nehote kupil predmete na spletu, ki so prihajali iz zbirke muzeja. Priložil je celo potrdilo PayPala z imenom kustosa, ki ga je sumil prodaje – Petra Higgsa.

Takratni namestnik direktorja Jonathan Williams je Gradelu pet mesecev pozneje napisal, da so vsi predmeti evidentirani in da so njegove trditve neutemeljene. Zdaj je iz sodnih dokumentov znano, da je tat domnevno ponaredil ročno napisano sporočilo, ki je trdilo, da je bil prav ta predmet ukraden leta 1963. Muzejsko osebje je verjelo evidencam. Omenjeni Higgs sicer še vedno zanika kakršno koli krivdo.

Ko je muzej podelil Gradelu medaljo Britanskega muzeja, mu je sedanji direktor muzeja Nicholas Cullinan napisal, da je to znak spoštovanja in priznanje njegovi strokovnosti ter strastni odločnosti, da je treba krivice popraviti.

Rak ledvic, za katerega so mu prvič postavili diagnozo leta 2010, se je vrnil leta 2022.

Sam je povedal še: »Muzeju nisem storil usluge, ko sem razkril te kraje, saj je to instituciji škodovalo. A nisem imel izbire. Kljub temu pa sem muzeju storil veliko uslugo, ko sem mu pomagal pridobiti novo in boljše vodstvo.«