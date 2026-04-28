    Umrl »žvižgač«, ki je razkril krajo v Britanskem muzeju, o kateri je poročal ves svet

    Starinar Ittai Gradel, ki je leta 2021 o kraji zaman prepričeval vodstvo Britanskega muzeja, je umrl, star 61 let.
    Sredi avgusta 2023 je svet umetnosti pretresla novica, da je bilo pogrešanih, ukradenih ali poškodovanih kar dva tisoč starodavnih predmetov iz zbirke Britanskega muzeja. FOTO: Luiza Rakovec Kurent
    R. I.
    28. 4. 2026 | 17:01
    Le nekaj dni po prejemu odličja, ki mu ga je za »zelo pomemben prispevek« podelil Britanski muzej, je za posledicami raka umrl Ittai Gradel, poznavalec in trgovec s starinami, o katerem je pred leti pisal ves svet. Razkril je krajo okoli 2000 predmetov iz osrednjega londonskega muzeja. Umrl je v starosti 61 let.

    Britanski muzej poziva k vračilu ukradenega zlata in draguljev

    Bil je odločilen, da je Britanski muzej Scotland Yardu prijavil kraje številnih eksponatov. Tri leta po razkritju policijska preiskava še poteka. Ugledna revija Apollo Magazine ga je leta 2024 razglasila za osebnost leta.

    Zaman opozarjal na kraje

    Gradel ni bil Anglež, pač pa Danec. Kot navaja BBC, je pred smrtjo v danskem hospicu izjavil, da je »nekoliko nadležno«, da ne bo dočakal razrešitve primera.

    Da se dragocenosti iz Britanskega muzeja prodajajo na eBayju, je posumil že leta 2021, številne je kupil. Že tedaj je skušal muzej prepričati, da sproži preiskavo. A ga je tedanje vodstvo zavrnilo. Zatem je leta 2023 muzej po lastni preiskavi sporočil, da je bilo iz njegove zbirke ukradenih, pogrešanih ali poškodovanih kar okoli 2000 predmetov. Zgodba je prišla v medije po vsem svetu.

    Ko so Gradelova prejšnja opozorila prišla v javnost, je direktor muzeja Hartwig Fischer odstopil in priznal, da je »očitno, da Britanski muzej na njegova opozorila ni odgovoril tako, kot bi moral«.

    Gradel je podal izjave policiji in bi bil ključna priča v morebitnem sodnem procesu.

    »Zelo vesel bi bil, če bi bile obtožnice vložene, preden umrem. Ker sicer sumim, da se bo zadeva preprosto porazgubila, obtožnice ne bodo nikoli vložene in nič ne bo prišlo iz tega,« je izjavil pred smrtjo.

    Sestavljanje mozaika

    Novinarka BBC Katie Razzall se spominja, kako ji je pripovedoval o svojem sestavljanju mozaika. Ugotovil je, da je kradel višji kustos v muzeju. Leta 2021 je poslal svoje dokaze vodstvu muzeja. Muzeju je sporočil svoje sume, da je sam – ali drugi trgovci s starinam, ki jih je poznal – nehote kupil predmete na spletu, ki so prihajali iz zbirke muzeja. Priložil je celo potrdilo PayPala z imenom kustosa, ki ga je sumil prodaje – Petra Higgsa.

    Takratni namestnik direktorja Jonathan Williams je Gradelu pet mesecev pozneje napisal, da so vsi predmeti evidentirani in da so njegove trditve neutemeljene. Zdaj je iz sodnih dokumentov znano, da je tat domnevno ponaredil ročno napisano sporočilo, ki je trdilo, da je bil prav ta predmet ukraden leta 1963. Muzejsko osebje je verjelo evidencam. Omenjeni Higgs sicer še vedno zanika kakršno koli krivdo.

    Ko je muzej podelil Gradelu medaljo Britanskega muzeja, mu je sedanji direktor muzeja Nicholas Cullinan napisal, da je to znak spoštovanja in priznanje njegovi strokovnosti ter strastni odločnosti, da je treba krivice popraviti.

    Rak ledvic, za katerega so mu prvič postavili diagnozo leta 2010, se je vrnil leta 2022.

    Sam je povedal še: »Muzeju nisem storil usluge, ko sem razkril te kraje, saj je to instituciji škodovalo. A nisem imel izbire. Kljub temu pa sem muzeju storil veliko uslugo, ko sem mu pomagal pridobiti novo in boljše vodstvo.«

    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

    HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
    Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Pirc Musarjeva: To je storil tudi Pahor; oglasil se je Tonin

    Predsednica republike: Vsak korak, ki sem ga v postopku predlaganja mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki.
    Peter Zalokar 26. 4. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

    Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    Več iz teme

    smrtBritanski muzejVelika Britanijavračanje umetninmuzej

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bruseljska blagajna

    Evropski poslanci želijo še več kot 2000 milijard evrov

    Kljub zategovanju pasu v državah članicah bi evropski parlament še bolj zvišal večletni proračun EU.
    Peter Žerjavič 28. 4. 2026 | 18:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Egipt

    Italijanko v Egiptu obsodili nezvestobe, grozita ji zapor in izguba hčerke

    Nekdanji mož jo je dvakrat prijavil zaradi nezvestobe. Ženskam v Egiptu za to dejanje grozi do dve leti zaporne kazni.
    28. 4. 2026 | 18:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Droge

    Budistični menihi množično tihotapili droge

    Menihi so v kovčkih skrili 110 kilogramov kanabisa.
    28. 4. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spopadi se nadaljujejo, vojna morda šele na polovici

    Brez pritiskov Washingtona se Kijevu in Moskvi ne mudi vrniti za pogajalsko mizo.
    Boris Čibej 28. 4. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Festival oranžnih vin

    Oranžna vina, ki so osvojila svet, imajo pri nas dolgo tradicijo

    VIDEO: Skoraj 90 vinarjev iz enajstih držav je v Izoli predstavilo vina pridelana v sozvočju s tradicijo in naravo.
    Mirt Bezlaj, Pija Kapitanovič 28. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Droge

    Budistični menihi množično tihotapili droge

    Menihi so v kovčkih skrili 110 kilogramov kanabisa.
    28. 4. 2026 | 18:19
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Spopadi se nadaljujejo, vojna morda šele na polovici

    Brez pritiskov Washingtona se Kijevu in Moskvi ne mudi vrniti za pogajalsko mizo.
    Boris Čibej 28. 4. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Festival oranžnih vin

    Oranžna vina, ki so osvojila svet, imajo pri nas dolgo tradicijo

    VIDEO: Skoraj 90 vinarjev iz enajstih držav je v Izoli predstavilo vina pridelana v sozvočju s tradicijo in naravo.
    Mirt Bezlaj, Pija Kapitanovič 28. 4. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 15:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več

