Umrla Brigitte Bardot, ikona svobodomiselnosti (FOTO)

Brigitte Bardot, francoska igralka in pevka, je umrla v 91. letu. Posnela je več kot petdeset filmov, igrala je ob boku številnih zvezdnikov. Svojo kariero je opustila tik pred dopolnjenim 40. letom in se posvetila pravicam živalim. »Svojo mladost in lepoto sem podarila moškim, svojo modrost in izkušnje pa zdaj dajem živalim,« je dejala.

»Fundacija Brigitte Bardot z globoko žalostjo sporoča smrt svoje ustanoviteljice in predsednice Brigitte Bardot, svetovno znane igralke in pevke, ki je svojo kariero opustila, da bi posvetila svoje življenje in energijo dobrobiti živali ter delovanju fundacije,« je v izjavi za francosko tiskovno agencijo zapisala fundacija, brez navedbe točnega časa in kraja smrti. Znano je bilo, da je nedavno okrevala po »resni bolezeni« in naj bi prestala »manjši operativni poseg, ki je potekal brez zapletov.«

Francoska igralka in zagovornica pravic živali Brigitte Bardot je 28. decembra 2005 obiskala pasjo zavetišče v Nici (jug Francije), kjer je držala enega od 143 mladičev, zaseženih s strani carinikov v madžarskem kombiju. FOTO: Afp

Bardotova je svetovno slavo dosegla leta 1956 s filmom In Bog je ustvaril žensko, ki ga je napisal in režiral njen takratni mož Roger Vadim. S tem, za tisti čas provokativno svobodnim erotičnim filmom, je čez noč postala seksualni idol v Evropi in ZDA. V naslednjih dveh desetletjih je ohranjala in gradila simbol arhetipske “seks mačke”. Njena podoba je vplivala na številne zvezdnice in modne ikone, kot so Kylie Minogue, Nicole Kidman, Claudia Schiffer. V zgodnjih 70. letih je napovedala upokojitev od igralske kariere in se vse bolj politično angažirala.

Na smrt legendarne igralke se je z zapisom na omrežju X odzval francoski predsednik Emmanuel Macron. »S svojimi filmi, glasom, bleščečo slavo, inicialkami (BB) in velikodušno strastjo do živali je Brigitte Bardot utelešala življenje svobode. (...) Žalujemo za legendo stoletja,« je zapisal.

Rojena leta 1934 v Parizu, je Bardotova odraščala v premožni tradicionalni katoliški družini, a je kot plesalka izstopala dovolj, da je lahko študirala balet na prestižnem Pariskem konservatoriju. Hkrati je delala kot manekenka in se pri petnajstih pojavila na naslovnici revije Elle. Zaradi manekenskega dela so ji ponudili filmske vloge, pri eni od avdicij pa je spoznala Vadima, ki ga je leta 1952, po dopolnjenem 18. letu, tudi poročila. Bardotova je igrala manjše vloge, nato pa je dobila bolj izpostavljene vloge.

FOTO: Afp

Preboj pa je doživela z Vadimovim filmom In Bog je ustvaril žensko, v katerem je igrala svobodomiselno najstnico v Saint-Tropezu. Film je bil velik uspeh v Franciji in v tujini, Bardotovo pa je izstrelil med vrh francoskih filmskih zvezd.

Bardotova je hitro postala navdih intelektualcem in umetnikom, med njenimi občudovalci sta bila tudi takrat zelo mlada John Lennon in Paul McCartney, ki sta zahtevala, da si njuni takratni punci pobarvata lase na blond kot ona. Leta 1969 je postala prvi resnični model za Marianne, simbol francoske republike, s čimer je njena silhueta predstavljala svobodo in modernost Francije.Bardotova je igralsko kariero končala leta 1973, pri 39 letih, po zgodovinskem romantičnem filmu The Edifying and Joyous Story of Colinot. Posvetila se je aktivizmu za zaščito živali, se leta 1977 udeležila protestov proti lovu na tjuljne in leta 1986 ustanovila Fundacijo Brigitte Bardot. Po podatkih na spletni strani ima Bardotova fundacija danes »več kot 70.000 donatorjev po vsem svetu, skoraj 300 zaposlenih in več kot 500 prostovoljnih raziskovalcev in predstavnikov.«

Francoska igralka Brigitte Bardot si popravlja ličila na snemanju filma "V primeru nesreče" (En cas de malheur) v režiji Clauda Autant-Lara, v Parizu, 2. februarja 1958. FOTO: Afp

V letih, ki so sledila, je pošiljala protestna pisma svetovnim voditeljem o vprašanjih, kot so usmrtitve psov v Romuniji, ubijanje delfinov na Ferskih otokih in klanje mačk v Avstraliji. Leta 2013 pa je celo zagrozila, da bo zaprosila za rusko državljanstvo, v znak protesta proti načrtom ubiti dva bolna slona v francoskem živalskem vrtu. Postala je tudi vegetarijanka.

Leta 2003 je v knjigi A Cry in the Silence zagovarjala desničarsko politiko in kritizirala homoseksualce, učitelje ter t. i. “islamizacijo francoske družbe”, zaradi česar je bila obsojena za spodbujanje rasne sovražnosti. Januarja 2018 je v nasprotju s prevladujočim mnenjem zavrnila stališča igralk, ki so v okviru gibanja #MeToo spregovorile o spolnem nadlegovanju, in jih označila za »hinavske«. »V veliki večini primerov so hinavske, smešne in nezanimive,« je Bardotova dejala v intervjuju za francosko revijo Paris Match. »Veliko igralk se spogleduje s producenti, da bi dobile vlogo,« je še dodala.

Bardotova se je štirikrat poročila; z Vadimom (1952–1957), Jacquesom Charrierjem (1959–1962, s katerim je imela sina Nicholasa), Gunterjem Sachsom (1966–1969) in Bernardom d’Ormalejem (1992). Imela je tudi več odmevnih razmerij, med drugim z Jean-Louisom Trintignantom in Sergejem Gainsbourgjem.

Ravno ta mesec je izšel tudi dokumentarec o Brigitte Bardot, ki slavno igralko s pomočjo arhivskih posnetkov in intervjujev predstavlja kot plesalko, pevko, igralko in fotomodel, poroča STA. Obravnava tudi njeno preobrazbo, ko se je odločila, da za vedno zapusti filmski svet in se posveti boju za pravice živali. Film v režiji Alaina Berlinerja ponuja intimen vpogled v igralkino življenje, v katerem so se prepletali glamur, predanost in samota.

Francoska igralka Brigitte Bardot kadi cigareto na snemanju filma Don Juan 73, ki ga je režiral Roger Vadim, v Stockholmu 30. septembra 1972. FOTO: AFP