    Svet so ljudje

    Umrla Brigitte Bardot, ikona svobodomiselnosti (FOTO)

    Po tem, ko je opustila svojo igralsko in pevsko kariero, se je posvetila dobrobiti živali.
    Umrla je v 91. letu starosti. FOTO: Afp
    Galerija
    Umrla je v 91. letu starosti. FOTO: Afp
    Pi. K.
    28. 12. 2025 | 11:15
    28. 12. 2025 | 12:51
    7:10
    A+A-

    Brigitte Bardot, francoska igralka in pevka, je umrla v 91. letu. Posnela je več kot petdeset filmov, igrala je ob boku številnih zvezdnikov. Svojo kariero je opustila tik pred dopolnjenim 40. letom in se posvetila pravicam živalim. »Svojo mladost in lepoto sem podarila moškim, svojo modrost in izkušnje pa zdaj dajem živalim,« je dejala.

    image_alt
    Brigitte Bardot skozi besede: najbolj znani citati legendarne francoske ikone

    »Fundacija Brigitte Bardot z globoko žalostjo sporoča smrt svoje ustanoviteljice in predsednice Brigitte Bardot, svetovno znane igralke in pevke, ki je svojo kariero opustila, da bi posvetila svoje življenje in energijo dobrobiti živali ter delovanju fundacije,« je v izjavi za francosko tiskovno agencijo zapisala fundacija, brez navedbe točnega časa in kraja smrti. Znano je bilo, da je nedavno okrevala po »resni bolezeni« in naj bi prestala »manjši operativni poseg, ki je potekal brez zapletov.«

    Francoska igralka in zagovornica pravic živali Brigitte Bardot je 28. decembra 2005 obiskala pasjo zavetišče v Nici (jug Francije), kjer je držala enega od 143 mladičev, zaseženih s strani carinikov v madžarskem kombiju. FOTO: Afp
    Francoska igralka in zagovornica pravic živali Brigitte Bardot je 28. decembra 2005 obiskala pasjo zavetišče v Nici (jug Francije), kjer je držala enega od 143 mladičev, zaseženih s strani carinikov v madžarskem kombiju. FOTO: Afp

    Bardotova je svetovno slavo dosegla leta 1956 s filmom In Bog je ustvaril žensko, ki ga je napisal in režiral njen takratni mož Roger Vadim.  S tem, za tisti čas provokativno svobodnim erotičnim filmom, je čez noč postala seksualni idol v Evropi in ZDA. V naslednjih dveh desetletjih je ohranjala in gradila simbol arhetipske “seks mačke”. Njena podoba je vplivala na številne zvezdnice in modne ikone, kot so Kylie Minogue, Nicole Kidman, Claudia Schiffer. V zgodnjih 70. letih je napovedala upokojitev od igralske kariere in se vse bolj politično angažirala.

    Na smrt legendarne igralke se je z zapisom na omrežju X odzval francoski predsednik Emmanuel Macron. »S svojimi filmi, glasom, bleščečo slavo, inicialkami (BB) in velikodušno strastjo do živali je Brigitte Bardot utelešala življenje svobode. (...) Žalujemo za legendo stoletja,« je zapisal.

    Rojena leta 1934 v Parizu, je Bardotova odraščala v premožni tradicionalni katoliški družini, a je kot plesalka izstopala dovolj, da je lahko študirala balet na prestižnem Pariskem konservatoriju. Hkrati je delala kot manekenka in se pri petnajstih pojavila na naslovnici revije Elle. Zaradi manekenskega dela so ji ponudili filmske vloge, pri eni od avdicij pa je spoznala Vadima, ki ga je leta 1952, po dopolnjenem 18. letu, tudi poročila. Bardotova je igrala manjše vloge, nato pa je dobila bolj izpostavljene vloge.

    FOTO: Afp
    FOTO: Afp

    Preboj pa je doživela z Vadimovim filmom In Bog je ustvaril žensko, v katerem je igrala svobodomiselno najstnico v Saint-Tropezu. Film je bil velik uspeh v Franciji in v tujini, Bardotovo pa je izstrelil med vrh francoskih filmskih zvezd.

    Bardotova je hitro postala navdih intelektualcem in umetnikom, med njenimi občudovalci sta bila tudi takrat zelo mlada John Lennon in Paul McCartney, ki sta zahtevala, da si njuni takratni punci pobarvata lase na blond kot ona. Leta 1969 je postala prvi resnični model za Marianne, simbol francoske republike, s čimer je njena silhueta predstavljala svobodo in modernost Francije.Bardotova je igralsko kariero končala leta 1973, pri 39 letih, po zgodovinskem romantičnem filmu The Edifying and Joyous Story of Colinot. Posvetila se je aktivizmu za zaščito živali, se leta 1977 udeležila protestov proti lovu na tjuljne in leta 1986 ustanovila Fundacijo Brigitte Bardot. Po podatkih na spletni strani ima Bardotova fundacija danes »več kot 70.000 donatorjev po vsem svetu, skoraj 300 zaposlenih in več kot 500 prostovoljnih raziskovalcev in predstavnikov.«

    Francoska igralka Brigitte Bardot si popravlja ličila na snemanju filma
    Francoska igralka Brigitte Bardot si popravlja ličila na snemanju filma "V primeru nesreče" (En cas de malheur) v režiji Clauda Autant-Lara, v Parizu, 2. februarja 1958. FOTO: Afp

    V letih, ki so sledila, je pošiljala protestna pisma svetovnim voditeljem o vprašanjih, kot so usmrtitve psov v Romuniji, ubijanje delfinov na Ferskih otokih in klanje mačk v Avstraliji. Leta 2013 pa je celo zagrozila, da bo zaprosila za rusko državljanstvo, v znak protesta proti načrtom ubiti dva bolna slona v francoskem živalskem vrtu. Postala je tudi vegetarijanka. 

    Leta 2003 je v knjigi A Cry in the Silence zagovarjala desničarsko politiko in kritizirala homoseksualce, učitelje ter t. i. “islamizacijo francoske družbe”, zaradi česar je bila obsojena za spodbujanje rasne sovražnosti. Januarja 2018 je v nasprotju s prevladujočim mnenjem  zavrnila stališča igralk, ki so v okviru gibanja #MeToo spregovorile o spolnem nadlegovanju, in jih označila za »hinavske«. »V veliki večini primerov so hinavske, smešne in nezanimive,« je Bardotova dejala v intervjuju za francosko revijo Paris Match. »Veliko igralk se spogleduje s producenti, da bi dobile vlogo,« je še dodala.

    Bardotova se je štirikrat poročila; z Vadimom (1952–1957), Jacquesom Charrierjem (1959–1962, s katerim je imela sina Nicholasa), Gunterjem Sachsom (1966–1969) in Bernardom d’Ormalejem (1992). Imela je tudi več odmevnih razmerij, med drugim z Jean-Louisom Trintignantom in Sergejem Gainsbourgjem.

    Ravno ta mesec je izšel tudi dokumentarec o Brigitte Bardot, ki slavno igralko s pomočjo arhivskih posnetkov in intervjujev predstavlja kot plesalko, pevko, igralko in fotomodel, poroča STA. Obravnava tudi njeno preobrazbo, ko se je odločila, da za vedno zapusti filmski svet in se posveti boju za pravice živali. Film v režiji Alaina Berlinerja ponuja intimen vpogled v igralkino življenje, v katerem so se prepletali glamur, predanost in samota.

    Francoska igralka Brigitte Bardot kadi cigareto na snemanju filma Don Juan 73, ki ga je režiral Roger Vadim, v Stockholmu 30. septembra 1972. FOTO: AFP
    Francoska igralka Brigitte Bardot kadi cigareto na snemanju filma Don Juan 73, ki ga je režiral Roger Vadim, v Stockholmu 30. septembra 1972. FOTO: AFP

    Med 1956 in 1962 je postala zvezda s filmi:

    Naughty Girl (1956) – francoski naslov: Cette sacrée gamine

    Plucking the Daisy (1956) – En effeuillant la marguerite

    The Bride Is Much Too Beautiful (1956) – La mariée est trop belle

    And God Created Woman (1956) – Et Dieu… créa la femme

    Mednarodno znana po vlogi v Et Dieu… créa la femme (1956), kjer je upodobila provokativno najstnico.

    Igrala tudi v:

    La Parisienne (1957)

    The Night Heaven Fell (1958) – Les bijoutiers du clair de lune

    The Truth (1960) – La Vérité (nagrada David di Donatello)

    A Very Private Affair (1962) – Vie privée

    Le Mépris (1963) – Jean-Luc Godard

    Viva Maria! (1965) – Louis Malle

    Posnela je številne uspešne pesmi v 60. in 70. letih, v sodelovanju z Sergejem Gainsbourgjem in drugimi.

    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc nasmejal avstrijsko novinarko, zagotovo marsikoga bode, da je tako dober

    V Oberstdorfu jutri štart 74. novoletne turneje v smučarskih skokih, ki jo bo Domen Prevc začel kot vroči kandidat za zmago. Dobro se razume s Kobajašijem.
    Miha Šimnovec 27. 12. 2025 | 05:00
    Nedelo
    Potepanja

    Romana in Zvone Šeruga: Ko je kriza, drživa skupaj

    Potem ko sta z motorjem prepotovala svet, sta se popotnika Romana in Zvone Šeruga podala po stranskih poteh Evrope in spisala knjigo Brez voznega reda.
    Urša Izgoršek 27. 12. 2025 | 09:00
    Zimski športi
    Smučarski skoki

    Velika tekmica Nike Prevc bo presenetljivo končala kariero

    Nemška skakalna zvezdnica je dan pred začetkom novoletne turneje naznanila, da bo po koncu sezone sklenila športno pot.
    27. 12. 2025 | 18:40
    Sobotna priloga
    Blaž Miklavčič, GH Holding

    Zakaj bi Slovence silili v najemna stanovanja, če si želijo lastniških

    Lastniško stanovanje prinaša dolgoročno varnost, zato se ne bi smeli zaganjati v najemna stanovanja. Za mlade moramo vzpostaviti razmere za nakup.
    Nejc Gole 27. 12. 2025 | 05:00
    Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Podjetniške zvezde
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    Nedelo
    Barbe Nicole Clicquot Ponsardin

    Najslavnejša ženska v vinskem poslu

    V Šampanji so se z vinogradništvom začeli resneje ukvarjati menihi v 7. stoletju, v zgodovini šampanjca pa ima pomembno mesto zelo posebna dama.
    Agata Rakovec Kurent 28. 12. 2025 | 13:00
    Slovenija
    Nočne patrulje

    Policija po slovenskih mestih ukinja nočno dežurstvo, sindikat na nogah

    Na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) naj bi po njihovih navedbah lokalni skupnosti sporočili, da so varnostne razmere stabilne.
    28. 12. 2025 | 12:23
    Svet so ljudje
    V spomin

    Brigitte Bardot skozi besede: najbolj znani citati legendarne francoske ikone

    »Svojo mladost in lepoto sem podarila moškim, svojo modrost in izkušnje pa dam živalim.«
    28. 12. 2025 | 12:06
    Svet so ljudje
    Smrt legende

    Umrla Brigitte Bardot, ikona svobodomiselnosti (FOTO)

    Po tem, ko je opustila svojo igralsko in pevsko kariero, se je posvetila dobrobiti živali.
    28. 12. 2025 | 11:15
    Svet so ljudje
    Sestre Dionne

    Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

    Pet identičnih sester je bilo nekoč atrakcija, potem ko jih je kanadska vlada preprosto odvzela staršem.
    28. 12. 2025 | 11:13
