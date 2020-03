Umrla češka olimpijska prvakinja Dana Zatopkova

Šest ur starejša

Emil Zatopek FOTO: Wikipedija

Nekdanja češka atletska prvakinjain žena legendarnega tekačaje v 98. letu starosti umrla. V zgodovino se ni zapisala le zaradi uspehov v športu, pač pa tudi s poljubom, ki ga je dala možu, ko je na olimpijskih igrah v Helsinkih leta 1952 presenetljivo zmagal v maratonu. Svet je obkrožila črno-bela fotografija, Dana in Emil pa sta postala prva zakonca v športni zgodovini, ki sta v istem dnevu osvojila vsak svoje olimpijsko zlato. »Bil je lep poljub in zaslužil si ga je,« je kasneje za medije povedala atletinja.Dana Zatopek je na omenjenih igrah zmagala z metom kopja 50,47 metra ter na drugo in tretjo stopničko potisnila tekmici iz nekdanje Sovjetske zveze. Osem let kasneje je v Rimu osvojila še olimpijsko srebro.Dana in Emil Zatopek, ki je umrl leta 2000, sta imela veliko skupnega. Prvi podatek, ki ju je združeval, je bil že datum rojstva: rodila sta se 19. septembra 1922, le da je bila Dana šest ur starejša.»Je prav v redu, zelo čedna, visoka in vitka, s kratkimi kostanjevimi lasmi, svetlim sivim pogledom, lepim, odločnim in blagim nasmeškom in za nameček meče kopje,« je prvi stik s svojo bodočo ženo, ko jo je opazil na atletskem mitingu v Zlinu, opisal Emil Zatopek v knjigi Teči. Dva meseca po igrah v Londonu 1948 sta dahnila usodni da.V takratni Češkoslovaški nista bila le športna zvezdnika, ampak tudi zgled številnim rojakom, njuno življenje pa se je močno spremenilo po praški pomladi 1968 in vdoru sovjetskih sil v Prago. Ko je Emil izrazil, da obsoja invazijo sil pakta, so mu prepovedali bivanje v Pragi. Poslali so ga v rudnik urana, kjer je šest let preživel v nemogočih razmerah (trikrat se mu je uspelo izmuzniti in obiskati ženo), dokler ga niso poklicali v Prago in ga »povišali« v smetarja. Kasneje je dobil službo arhivarja, Dana je našla zaposlitev kot trenerka.