Umrla Emma Bonino, ena najvidnejših bork za pravico do splava v Italiji

V 78. letu je umrla Emma Bonino, ena najbolj prepoznavnih italijanskih političark in dolgoletna zagovornica človekovih pravic, pravic žensk in evropskega povezovanja. Umrla je danes, potem ko je bila v začetku tedna zaradi hudega zdravstvenega stanja hospitalizirana.

Boninova je v politiko vstopila zaradi travmatične izkušnje z opravljanjem nezakonitega splava. Leta 1974, ko je bil splav v Italiji še prepovedan, je zaradi nenačrtovane nosečnosti odšla v tajno kliniko v Firence. Po vrnitvi se je odločila, da ne želi, da bi bila katera koli ženska prisiljena doživeti podobno ponižanje. Leta 1975 se je sama prijavila policiji in s tem sprožila javno kampanjo za legalizacijo splava. Ta je leta 1978 privedla do spremembe italijanske zakonodaje.

Emma Bonino je več desetletij veljala za eno najvidnejših italijanskih bork za človekove pravice in pravice žensk. FOTO: Reuters

V naslednjih petih desetletjih je bila večkrat izvoljena v italijanski in evropski parlament, opravljala je funkciji italijanske zunanje ministrice in ministrice za evropske zadeve ter bila evropska komisarka, tudi po zaslugi podpore takratnega italijanskega premierja Silvia Berlusconija. V Bruslju je slovela kot neposredna in nekonvencionalna političarka. Leta 1994 je v Evropski komisiji prevzela področja, ki jih drugi komisarji niso želeli, med njimi ribištvo, varstvo potrošnikov in humanitarno pomoč.

Zagovarjala je številne teme: od pravic žensk, boja proti pohabljanju ženskih spolovil in zagovarjanja pravic migrantov do pokojninske enakosti ter tesnejšega evropskega povezovanja. Leta 2017 je ustanovila stranko +Europa.

Boninova je bila dejavna tudi na mednarodnem področju. Leta 1997 so jo med obiskom Afganistana za kratek čas pridržali talibani. Glasno je opozarjala na položaj afganistanskih žensk. Po obisku Sarajeva med vojnami ob razpadu Jugoslavije se je od dela pacifističnega gibanja oddaljila in zagovarjala bolj odločen mednarodni odziv na vojne zločine. Pozneje je obiskovala krizna območja, med drugim Somalijo, Ruando in Kurdistan.

Političarka, ki je s kampanjo za legalizacijo splava pomembno zaznamovala italijansko družbo, je umrla v 78. letu starosti. FOTO:Afp

Čeprav je bila v Italiji pogosto zelo priljubljena, njena stranka na volitvah ni bila posebej uspešna. Sama je ostala v politiki tudi v poznih sedemdesetih letih in prestala zdravljenje pljučnega raka, pri čemer se ni odpovedala kajenju.

O njenem političnem vplivu priča nenavaden obisk papeža Frančiška. Novembra 2024 jo je po njenem akutnem zdravstvenem zapletu obiskal na njenem domu, čeprav je bila zaradi svojih stališč do splava pogosto v nasprotju s stališči Rimskokatoliške cerkve.

Boninova se ni nikoli poročila in ni imela otrok. Leta 2018 je povedala, da je bila to njena zavestna odločitev. Govorila je sedem jezikov, med njimi arabščino.