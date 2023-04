Umrla izumiteljica mini krila

Pri 93 letih je umrla britanska oblikovalka Mary Quant. V začetku šestdesetih let je uvedla številne inovacije, med katerimi je bilo po njenih trditvah tudi mini krilo, ki ga je poimenovala po svojem najljubšem avtomobilu (Mini Austin). Kot je večkrat pojasnila, je hotela osvoboditi mlade ženske, jih udobneje obleči in jim omogočiti, da pokažejo svoje telo.

Rodila se je 11. februarja 1930 v jugovzhodnem Londonu učiteljema iz Walesa. Sanjala je o tem, da bo nekoč postala oblikovalka. Začela je šivati oblačila iz posteljnih pregrinjal in šolskih uniform ter študirala na uglednem kolidžu Goldsmiths College v Londonu, kjer je spoznala svojega bodočega moža in poslovnega partnerja Alexandra Plunketa Greena.

Leta 2019 so se ji s prvo mednarodno retrospektivno razstavo poklonili v muzeju Viktorije in Alberta v Londonu. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Dve leti je oblikovala klobuke za danskega klobučarja. Leta 1957 je skupaj z možem odprla trgovino oblačil na King's Roadu Bazaar v okrožju Chelsea, ki je kmalu začelo privabljati zvezdniška imena, kot so Brigitte Bardot in Audrey Hepburn, ter člane skupin Beatles in Rolling Stones. Delati je začela sama, kmalu pa je že zaposlovala četo šivilj, ki so šivale za tiste čase nenavadna oblačila.

Krila Mary Quant so po letu 1958 postajala vse krajša, saj je menila, da so taka bolj praktična in osvobajajoča. V šestdesetih letih je postala slavna predvsem kot izumiteljica mini krila, ki pa ga je neodvisno od nje oblikoval tudi francoski oblikovalec Andre Courrèges, zato je vprašanje, kdo se ga je domislil prvi.

Novembra 1966 je prejela red britanskega imperija za prispevek k modni industriji. FOTO: AFP

Poleg mini krila ji pogosto pripisujejo tudi oblikovanje raznobarvnih in vzorčastih hlačnih nogavic, vročih hlačk in oprijetih rebrastih puloverjev, sama pa je slovela po ikonični pričeski na paža. Že v zgodnjih šestdesetih je vstopila na ameriški trg ter sodelovala z veleblagovnico JC Penney. Ustvarila je tudi cenejšo linijo Ginger Group in se začela ukvarjati s kozmetiko.

Mary Quant je leta 1966 prejela red britanskega imperija za prispevek k modni industriji, pred štirimi leti so se ji v Londonu poklonili z veliko razstavo v Muzeju Viktorije in Alberta.