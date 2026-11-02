Umrla chefinja s tremi Michelinovimi zvezdicami, nekdaj prva kuharica sveta

V starosti 73 let je umrla Nadia Santini, znamenita kuharska mojstrica restavracije Dal Pescatore v kraju Runate v občini Canneto sull’Oglio v pokrajini Mantova. Restavracija se od leta 1996 ponaša s tremi Michelinovimi zvezdicami. Novico je družina sporočila na Instagramovem profilu restavracije.

»Nadia je v krogu svojih najdražjih mirno zaspala in odšla v nebesa,« so zapisali. »V naših življenjih je pustila globoko sled, zaznamovano z rahločutnostjo, empatijo in ljubeznijo. Hvaležni smo ji, da nas je vzgajala v duhu moralne doslednosti, delovne etike in preprostosti. Hvala, Nadia. Hvala, mama.«

Leta 2013 najboljša kuharska mojstrica na svetu

Bila je prva italijanska kuharska mojstrica, ki je osvojila najvišje priznanje Michelinovega vodnika. Leta 2013 je prejela tudi nagrado Veuve Clicquot World’s Best Female Chef za najboljšo kuharsko mojstrico na svetu.

Nekdanja preprosta taverna Dal Pescatore v vasici Runate blizu kraja Canneto sull’Oglio je z njo postala italijansko kulinarično svetišče, kraj, kjer se tradicija spoštuje in posodablja s subtilnimi, harmoničnimi spremembami.

Kraljica italijanske kuhinje, rojena v Vicenzi v Benečiji, si sicer ni nikdar mislila, da bo kuharica, a ko je na fakulteti v Milanu spoznala Antonia Santinija, sina gostilničarjev, in se z njim poročila, so se njeni načrti spremenili. Na poldrugi mesec trajajoče poročno potovanje sta se odpravila v Francijo in v takrat­nih najboljših restavracijah odkrivala francosko vrhunsko kuhinjo. Odločila sta se, da bosta s haute cuisine poskusila v vasici Runate.

V uku pri moževi babici in tašči

Nadio je v uk najprej vzela moževa babica Teresa, ki je tam kuhala, odkar se je primožila v družino Santini, klasične lokalne jedi pa jo je po ohranjenih starih receptih učila kuhati tudi tašča Bruna.

Po vrnitvi iz Francije sta mlada dva v družinski restavraciji po francoskih vzorih uvedla nekaj sprememb, mize sta razpostavila bolj narazen, okna zamenjala z večjimi, da se je dalo iz notranjosti opazovati razkošni vrt, postrežba je postala nevsiljiva in natančna, tradicionalni italijanski recepti pa so nenadoma začeli dobivati impulze klasične francoske kuhinje.

Leta 1990 se je restavracija pridružila verigi Relais & Chateaux, dve leti pozneje je pristala na seznamu Les Grandes Tables du Monde, prišle so Michelinove zvezdice, leta 1996 tretja. Nadia Santini je postala kraljica italijanske kuhinje, prva Italijanka, ki se je lahko pohvalila z najvišjo oceno Michelinovih ocenjevalcev, pred šestimi leti je za leto dni postala najboljša kuharica na svetu po mnenju akademije The World’s 50 Best Restaurants.