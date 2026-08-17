Umrla je mlada hollywoodska zvezdnica Hayden Panettiere

Ameriška igralka Hayden Panettiere, ki je nastopala v priljubljenih televizijskih serijah Heroji in Nashville, je umrla v starosti 36 let, poroča nemški Bild. V preteklosti je bila zaročena z nekdanjim ukrajinskim boksarjem Vladimirjem Kličkom (50), s katerim ima tudi hčerko. Žalostno novico je za kanal ABC News potrdil njen oče.

Hayden Panettiere na premieri filma Kresnice na vrtu na berlinskem filmskem festivalu leta 2008. FOTO: Johannes Eisele/Reuters

»Z globoko žalostjo delimo tragično smrt naše ljubljene Hayden,« piše v izjavi za javnost. »Bila je neverjetna luč in sila narave, ki je prinesla neizmerno ljubezen in veselje vsem, ki so jo poznali, in milijonom, ki so jo videli na zaslonu.« Vzrok smrti še ni znan.

Hayden Panettiere je bila pred kamerami že kot malčica. Njena kariera se je začela z reklamami, sledile so vloge v ameriških telenovelah. Mednarodno slavo je končno dosegla z znanstvenofantastično serijo Heroji. Kot navijačica Claire Bennet je postala eden najbolj prepoznavnih obrazov na ameriški televiziji. Pozneje je dosegla še večji uspeh kot Juliette Barnes v muzikalu Nashville, za vlogo pa si je prislužila nominaciji za zlati globus. Navdušila je tudi oboževalce grozljivk v franšizi Krik. Delala je še kot fotomodel, preizkusila pa se je tudi kot pevka.

Nastopila je tudi v filmski franšizi Krik. Na fotografiji Hayden na newyorški premieri Krika 6 marca 2023. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Toda za glamurjem se je že od malih nog soočala s težkimi osebnimi boji. Igralka je odkrito govorila o poporodni depresiji. »Rodila sem hčerko in vedela sem, da je nekaj narobe. Bilo je grozno,« je maja letos povedala v podkastu britanskega motivacijskega vlogerja Jaya Shettyja On Purpose.

Kakor je povedala, je že od malih nog sanjala o tem, da bi postala mama. Ko pa je decembra 2014 v starosti 24 let rodila Kayo, je takrat 24-letna igralka spoznala, da se »ni mogla povezati z njo tako, kot bi se morala. Ves čas sem bila pod stresom in prestrašena.«

Odkrito je govorila o poporodni depresiji. Na fotografiji Hayden z nekdanjim partnerjem Vladimirjem Kličkom in njun o hčerkico Kayo. FOTO: osebni arhiv/fotodokumentacija Dela

Hayden Panettiere je tudi javno razkrila, da je več let trpela zaradi odvisnosti od alkohola in opioidov. V svojih spominih This Is Me: A Reckoning se je odprla o boju z odvisnostjo, poporodni depresiji in odraščanju v središču pozornosti kot otroška igralka. Z odkritostjo je govorila o terapiji, neuspehih in svoji poti nazaj v življenje. Leta 2018 je nekdanjemu partnerju Vladimirju Kličku prepustila skrbništvo nad hčerko. Odločitev je opisala kot »živo moro« in »srce parajočo«, a nujno za njeno okrevanje. Od maja 2026 je s Kličkom vzdrževala dober odnos starševstva in pogosto obiskovala hčer.

Igralka je leta 2023 doživela tudi veliko osebno izgubo, ko je njen mlajši brat Jansen Panettiere umrl v starosti 28 let zaradi zapletov s srčno zaklopko.