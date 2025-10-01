Umrla je Jane Goodall, spremenila je človeški pogled na šimpanze

V starosti 91 let je umrla britanska primatologinja Jane Goodall, poroča mednarodni tisk. Med pionirskim raziskovanjem opic v Tanzaniji je posnemala šimpanze, se intenzivno družila z njimi in si, denimo, delila njihove banane.

Zaradi svojih odkritij je postala svetovno priznana, kasneje pa se je prelevila v borko za divje živali, ki je prepotovala svet in se zavzemala za človeku najbližje sorodne opice in širši planet. Umrla je med govorniško turnejo v Združenih državah Amerike, je danes sporočil njen inštitut.

Rodila se je leta 1934 v Londonu, odrasla pa v primatologinjo, ki je spremenila človeški pogled na šimpanze. Bila je prva raziskovalka, ki jim je dala imena namesto številk, piše AFP. Prav tako je bila prva znanstvenica, ki je opazila, da opice, tako kot ljudje, uporabljajo orodja in čutijo čustva.

FOTO: Hector Retamal/AFP

Njen prijatelj in naravoslovec David Attenborough je leta 2010 za britanski Daily Telegraph dejal, da je »ženska, ki je svet zoologije obrnila na glavo«. Njeni znanstveni preboji »so temeljito spremenili pogled sveta na živalsko inteligenco in obogatili naše razumevanje človeštva«, je leta 2021 ob podelitvi prestižne nagrade za življenjsko delo posameznika dejal vodja ameriške fundacije John Templeton.

Leta 1957 je sprejela prijateljičino povabilo za obisk Kenije, kjer je začela delati za slavnega paleontologa Louisa Leakeyja. Njena velika priložnost je prišla, ko jo je Leakey poslal proučevat šimpanze v divjini Tanzanije. Postala je prva od treh žensk, ki jih je imenoval za preučevanje velikih opic v njihovem naravnem okolju, poleg Američanke Dian Fossey (gorile) in Kanadčanke Birute Galdikas (orangutani).

