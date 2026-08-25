Umrla je kraljica countryja Dolly Parton

Izteklo se je življenje legende country glasbe Dolly Parton. Ameriška pevka je umrla v starosti 80 let.

Njen nečak Bryan Seaver je v izjavi na Instagramu povedal, da je umrla »mirno,« njena družina pa se je odločila za manjšo pogrebno slovesnost v ožjem krogu.

Dolly Rebecca Parton se je rodila leta 1946, kot četrta od 12 otrok revne kmečke družine iz Tennesseeja. Glasba je bila v njihovi družini prisotna že s strani njene matere, Avie Lee, ki je prepevala folk glasbo, njena teta pa je pisala pesmi in igrala kitaro.

Zvezdnica country glasbe je lani zanikala govorice o slabem zdravju, ki jih je razširila njena sestra s pozivom oboževalcem, naj molijo za pevko. Takrat je jasno povedala tudi, da se zdravi v bližini svojega doma v Nashvillu in da je smrt njenega moža Carla Deana, ki je umrl marca lani, močno vplivala na njeno zdravje. »Ko je umrl, nisem skrbela zase, zato sem veliko stvari, za katere bi morala poskrbeti, spregledala,« je glasbenica povedala pred približno desetimi meseci.

»Dolly je živela v luči in je sedaj v Jezusovih rokah,« je v posnetku še povedal njen nečak. Kot je med drugim še dejal, je v svojem življenju odprla vrata generacijam pevcev, glasbenikov in sanjačev. Njeno smrt je potrdila tudi njena ekipa za odnose z javnostmi. »Globalna ikona in humanitarka, Dolly Parton, svetu znana kot priljubljena pevka, avtorica skladb, filantropka, igralka in avtorica, je danes mirno umrla v Nashvillu v Tennesseeju. Stara je bila 80 let,« so sporočili po poročanju ameriških medijev.

Partonova je v svoji pol stoletja dolgi glasbeni karieri izdala okoli 50 albumov ter napisala več kot 3 tisoč pesmi, med katerimi se jih je 25 zavihtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Med njene uspešnice sodijo Jolene, 9 To 5, Islands in The Stream, Here You Come Again in I Will Always Love You.

Leta 2023 je z edinima še živečima članoma skupine Beatles, Paulom McCartneyem in Ringom Starrom združila moči pri snemanju priredbe legendarne pesmi Let It Be.

»Ali je kaj boljšega kot peti Let It Be s Paulom McCartneyjem, ki je napisal pesem?« je Partonova zapisala na svoji spletni strani. Dodala je: »Ne, ni samo pel, zaigral je tudi na klavir! Še bolje je postalo, ko so se nama pridružili še Ringo Starr na bobnih, Peter Frampton na kitari in Mick Fleetwood na tolkalih. Hvala, fantje!«

Za svoje delo je prejela vrsto nagrad, med njimi 11 grammyjev, leta 2011 za življenjsko delo. Zablestela je tudi na filmskih zaslonih, med drugim v filmih Jeklene magnolije. Leta 2022 je napisala tudi svoj prvi roman z naslovom Run Rose Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu, pri pisanju pa je 76-letni glasbenici pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson.

Ameriška pevka in kantavtorica svojih otrok ni mogla imeti, šest jih je nato posvojila in številne druge iz domačega Tennesseeja in od drugod zalagala s knjigami ter jim tako pomaga premagovati tegobe. Pomagala je tudi na stotine drugim otrokom, ki niso imeli staršev.

Trem milijonom malčkov iz ZDA, Kanade, Združenega kraljestva, Irske in Avstralije je vsak mesec pošiljala slikanice in druge knjige, da se lahko zatečejo v druge, bogatejše svetove ter s tem polepšajo svojega.

Dolly Parton je pred leti napisala slikanico z istim naslovom kot znana pesem Plašč številnih barv. Obe govorita o oblačilu, ki ji ga je mama sešila iz podarjenih starih preprog, saj drugega blaga niso imeli. Mama je med šivanjem pripovedovala zgodbe in za malo Dolly je bilo to oblačilo najlepše na svetu – dokler ni v njem šla v šolo in so se otroci norčevali iz nje. Po objavi je bila vesela, da knjiga veliko pomeni tudi drugim otrokom.