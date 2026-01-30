Umrla je mama iz filma Sam doma

Igralka Catherine O'Hara, najbolj znana po filmih Sam doma, je umrla pri 71 letih. Novica je pretresla filmski in televizijski svet, v katerem je začela svojo kariero že v sedemdesetih. Novico je potrdil njen menedžer in povedal, da je umrla po kratki bolezni, poroča BBC.

Catherine O'Hara se je rodila 4. marca 1954 v Kanada. Že kot otrok je pokazala ljubezen do umetnosti, kar jo je pripeljalo do raznolike kariere, ki je vključevala tako komične kot dramatične vloge.

Njena kariera se je začela na kanadski skeč oddaji SCTV, prvo večjo filmsko vlogo pa je odigrala v romantični komediji Martina Scorsesija Idiotska noč. Med najbolj prepoznavnimi vlogami pa jo lahko gledamo v filmu Beetlejuice Tima Burtona, kjer je svojo vlogo ponovila v nadaljevanju filma leta 2024. O'Hara je v uspešnici Sam doma iz leta 1990 igrala Macaulayjevo Culkinovo brezskrbno mater, vlogo, ki jo je ponovno zaigrala tudi v nadaljevanju leta 1992.

Catherine O'Hara je znana po neverjetni sposobnosti preoblikovanja, ki jo vnaša v vsako vlogo. Njena igra združuje oster humor z globokim občutkom za čustveno resničnost likov, kar ji je prineslo priljubljenost med gledalci in spoštovanje kolegov.