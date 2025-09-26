Umrla je najstarejša britanska čarovnica

Umrla je Patricia Crowther, znana kot najstarejša britanska čarovnica. Svečenica religije wicca, ki jo je britanski amaterski antropolog Gerald Gardner ustvaril v petdesetih letih minulega stoletja, je umrla stara 97 let, poročajo britanski mediji.

Crowtherjeva je zaslovela v sedemdesetih letih, ko je skupaj z možem Arnoldom Crowtherjem ustvarjala oddajo A Spell of Witchcraft (Urok čarovništva) za BBC radio Sheffield, v kateri je predstavljala zgodovino, folkloro in dejavnosti sodobnih samooklicanih čarovniških krogov, poroča Guardian. Napisala je tudi več knjig o čarovništvu in wicci.

V wicco naj bi jo v šestedestih letih uvedel Gardner, pred tem se je ukvarjala predvsem z gledališčem, poroča BBC. V novo ustvarjeni religiji se je hitro uveljavila, njen naziv v skupnosti pa se je glasil »visoka svečenica boginje in stara mati veščine«, je rečeno v intervjuju, ki ga je leta 1999 z njo opravil Guardian.

V intervjuju je med drugim zatrdila, da je bil urok, ki sta ga med drugimi izvedla Gardner in njen mož leta 1939, vzrok, da je Adolf Hitler napadel Sovjetsko zvezo, ne Združenega kraljestva. V intervjuju se je izrekla tudi za gorečo patriotko in ksenofobinjo.

Wicca velja za novodobno sinkretistično religijo, ki izhaja iz britanskih ezoteričnih gibanj 20. stoletja. Wicca je duoteistična, saj časti boginjo in boga, tradicionalno poimenovana kot trojna boginja oziroma rogati bog, vendar so nekateri člani oziroma krogi necentralizirane in razvejane religije tudi politeisti, panteisti, monoteisti, ali monisti, navaja Wikipedija.