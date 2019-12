Umrla je Shelley Morrison, sobarica Rosario v seriji Will in Grace

Ekipa produkcije Will in Grace na podelitvi emmyjev leta 2000. FOTO: Reuters

Ameriški tisk poroča o smrti, newyorške igralke s španskim izvorom, ki je tudi slovenskim televizijskim gledalcem najbolj znana po španskem imenu Rosario.V humoristični seriji Will in Grace, ki jo je televizija NBC snemala med letoma 1999 in 2006, je igrala Rosario Salazar, duhovito sarkastično salvadorsko sobarico še bolj sarkastične bogatašinje Karen Walker, ki jo je igralaUmrla je v starosti 83 let. Kot poroča tisk, se ji je ob slovesu poklonila celotna ekipa te serije, z, ki je igral Willa, in, ki ji je pripadla vloga Grace, na čelu. Morrisonova se je sicer iz produkcij umaknila pred dvema letoma, ni je bilo niti ob obuditvi serije. Bojevala se je z boleznimi.Igralka s pravim imenomse je sicer leta 1936 rodila v Bronxu, in sicer staršem špansko-judovskega porekla. Igralsko kariero je začela v 60. letih prejšnjega stoletja in igrala v filmih in okoli 150 televizijskih produkcijah. Poročena je bila s pisateljemKot je zapisala v svojih spominih, je bila vloga Rosario ena njenih najljubših. Umrla je v bolnišnici Cedars-Sinai Medical Center v Los Angelesu. Odpovedalo ji je srce.