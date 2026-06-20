Umrla je Slavenka Drakulić, ena najbolj prevajanih hrvaških avtoric

Po poročanju Jutarnjega lista je v 77. letu umrla Slavenka Drakulić, ena mednarodno najbolj prepoznavnih sodobnih hrvaških pisateljic, esejistk in novinark. Novica prihaja tik po napovedi njene nove knjige Zašto nisam naučila kuhati (Zakaj se nisem naučila kuhati), ki jo je za junij 2026 napovedala Fraktura.

Slavenka Drakulić, rojena leta 1949 na Reki, je diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije na zagrebški filozofski fakulteti. Pisala je za Start, Danas, NIN in pozneje za številne tuje medije. Njena dela so prevedena v več deset jezikov; Fraktura navaja, da jih je nekaj izšlo tudi pri ameriški založbi Penguin.

Slavenka Drakulić, ena najbolj prepoznavnih hrvaških avtoric. FOTO: Jure Eržen

V javni prostor nekdanje Jugoslavije je odločno vnesla feministične teme. Med njenimi pomembnejšimi deli so Smrtni grijesi feminizma, Hologrami straha, Kako smo preživjeli komunizam i čak se smijali, Oni ne bi ni mrava zgazili, Café Europa in Balkan Express. Pisala je o telesu, spolu, komunizmu, vojni, tranziciji in vzhodnoevropski vsakdanjosti.

V začetku devetdesetih je bila skupaj z Dubravko Ugrešić, Jeleno Lovrić, Rado Iveković in Vesno Kesić tarča nacionalističnega in mizoginega napada v članku »Vještice iz Rija«. Kljub temu je nadaljevala mednarodno kariero in postala eden ključnih glasov postsocialistične Evrope.