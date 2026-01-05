Umrla je taboriščnica iz Auschwitza, polsestra Ane Frank

V Veliki Britaniji je umrla 96-letna Eva Schloss, polsestra Ane Frank. Bila je ena od taboriščnic, ki so preživele grozote koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, poroča Guardian.

Eva Schloss je bila ena od mnogih, ki so po tem, ko so preživeli holokavst, pripovedovali o svoji izkušnji s taboriščem, da bi tako opozarjali svet na grozote druge svetovne vojne in na početje nacistov. Schlossova je bila soustanoviteljica in častna predsednica sklada Ane Frank – pokroviteljica sklada je bila britanska kraljica Camilla.

S kraljem Karlom sta bila velika občudovalca Eve Schloss, cenila sta njen aktivizem in človekoljubje. Britanski kraljevi par je ob njeni smrti izrazil globoko sožalje. Zapisala sta, da sta bila privilegirana in ponosna, da sta jo poznala.

Pokojna Eva Schloss je odraščala na Dunaju s starši in bratom, in sicer pod imenom Eva Geiringer. Kasneje je živela na trgu Merwedeplein v Amsterdamu, kjer je spoznala Ano Frank. Ko so razmere na Nizozemskem za Jude postajale vedno težje, se je Eva Schloss z družino dve leti selila iz ene hiše v drugo, da bi se izognili aretaciji. Na koncu jih je – tako kot družino Frank – izdal domačin, ki je simpatiziral z nacisti, poroča Guardian.

Eva Schloss leta 2022 v Londonu. FOTO: Chris Jackson/AFP

Na njen 15. rojstni dan so aretirali njo in celotno družino, jih brutalno zasliševali, maja leta 1944 pa strpali na vlake in odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz- Birkenau. Evo Schloss in njeno mamo so ločili od očeta in brata.

V taborišče na Poljskem so potovali tri dni – med potjo je brat Heinz Evi povedal, da sta z očetom v tla podstrešja skrila 30 njegovih slik. Zgodba brata in sestre je bila leta 2017 tema razstave, ki so jo postavili v judovskem muzeju v Londonu.

Eva Schloss se je po vojni preselila v Veliko Britanijo in v Londonu živela več kot 70 let. Leta 1952 se je poročila z Zvijem Schlossom, imela sta tri hčerke: Jacky, Caroline in Sylvio.

Leta 1953 se je Evina mama Elfriede poročila z Aninim očetom Ottom, tako da je Eva postala Anina polsestra. Ana je s sestro Margot in njuno mamo umrla v koncentracijskem taborišču Bergen-Belsen tik pred koncem druge svetovne vojne.

Leta 2017 je Eva Schloss za Guardian povedala, da je bila Ana veliko bolj zrela in odrasla od nje, čeprav je bila le leto dni starejša.