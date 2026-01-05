  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Umrla je taboriščnica iz Auschwitza, polsestra Ane Frank

    Ko so razmere na Nizozemskem za Jude postajale vedno težje, se je Eva Schloss z družino selila iz ene hiše v drugo. Na koncu jih je izdal domačin.
    Na njen 15. rojstni dan so nacisti aretirali njo in celotno družino. FOTO: Chris Jackson/AFP
    Galerija
    Na njen 15. rojstni dan so nacisti aretirali njo in celotno družino. FOTO: Chris Jackson/AFP
    R. I.
    5. 1. 2026 | 08:29
    5. 1. 2026 | 08:49
    3:07
    A+A-

    V Veliki Britaniji je umrla 96-letna Eva Schloss, polsestra Ane Frank. Bila je ena od taboriščnic, ki so preživele grozote koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, poroča Guardian

    image_alt
    Hössova »rajska hiša« ob Auschwitzu ne bo turistični objekt, ampak oaza miru

    Eva Schloss je bila ena od mnogih, ki so po tem, ko so preživeli holokavst, pripovedovali o svoji izkušnji s taboriščem, da bi tako opozarjali svet na grozote druge svetovne vojne in na početje nacistov. Schlossova je bila soustanoviteljica in častna predsednica sklada Ane Frank – pokroviteljica sklada je bila britanska kraljica Camilla.

    S kraljem Karlom sta bila velika občudovalca Eve Schloss, cenila sta njen aktivizem in človekoljubje. Britanski kraljevi par je ob njeni smrti izrazil globoko sožalje. Zapisala sta, da sta bila privilegirana in ponosna, da sta jo poznala. 

    Pokojna Eva Schloss je odraščala na Dunaju s starši in bratom, in sicer pod imenom Eva Geiringer. Kasneje je živela na trgu Merwedeplein v Amsterdamu, kjer je spoznala Ano Frank. Ko so razmere na Nizozemskem za Jude postajale vedno težje, se je Eva Schloss z družino dve leti selila iz ene hiše v drugo, da bi se izognili aretaciji. Na koncu jih je – tako kot družino Frank – izdal domačin, ki je simpatiziral z nacisti, poroča Guardian

    Eva Schloss leta 2022 v Londonu. FOTO: Chris Jackson/AFP
    Eva Schloss leta 2022 v Londonu. FOTO: Chris Jackson/AFP

    Na njen 15. rojstni dan so aretirali njo in celotno družino, jih brutalno zasliševali, maja leta 1944 pa strpali na vlake in odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz- Birkenau. Evo Schloss in njeno mamo so ločili od očeta in brata.

    V taborišče na Poljskem so potovali tri dni – med potjo je brat Heinz Evi povedal, da sta z očetom v tla podstrešja skrila 30 njegovih slik. Zgodba brata in sestre je bila leta 2017 tema razstave, ki so jo postavili v judovskem muzeju v Londonu. 

    image_alt
    Poslanstvo posebnega kraja, kjer mora človek preprosto srečati - sočloveka

    Eva Schloss se je po vojni preselila v Veliko Britanijo in v Londonu živela več kot 70 let. Leta 1952 se je poročila z Zvijem Schlossom, imela sta tri hčerke: Jacky, Caroline in Sylvio.

    Leta 1953 se je Evina mama Elfriede poročila z Aninim očetom Ottom, tako da je Eva postala Anina polsestra. Ana je s sestro Margot in njuno mamo umrla v koncentracijskem taborišču Bergen-Belsen tik pred koncem druge svetovne vojne. 

    Leta 2017 je Eva Schloss za Guardian povedala, da je bila Ana veliko bolj zrela in odrasla od nje, čeprav je bila le leto dni starejša. 

    Novice  |  Svet
    Ozemeljski apetiti

    Danska premierka Trumpu o Grenlandiji: Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

    Premierka je dejala, da ZDA niti nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.
    5. 1. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump Putinu ne verjame, da so napadli njegovo rezidenco

    Trump je po pogovoru s Putinom sprva kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, a so pri Cii nato ugotovili, da Ukrajina ni ciljala rezidence.
    5. 1. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vesna Vuk Godina: Naša družba ljubezni žal ni naklonjena

    Z antropologinjo o tem, zakaj ljubezen ni vedno emancipatorna in zakaj je največja modrost v tem, da jo znamo usmeriti drugam – v delo, ustvarjanje in skupnost.
    Nika Vistoropski 5. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Vodilni ekipi Colorado in Dallas nepričakovano izgubili

    Colorado z 69 točkami z uvodnih 41 tekem ostaja druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige. V sezoni 1999/2000 je Boston zbral zbral 73 točk.
    5. 1. 2026 | 09:03
    Preberite več
