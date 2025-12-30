Umrla je Tatiana Schlossberg, vnukinja Johna F. Kennedyja

Tatiana Schlossberg, vnukinja nekdanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, je umrla v starosti 35 let, je sporočila njena družina, piše BBC.

Novico so objavili na družbenih omrežjih prek Fundacije knjižnice Johna F. Kennedyja. »Naša čudovita Tatiana je umrla danes zjutraj. Za vedno bo v naših srcih,« so zapisali.

Schlossberg, ki je delovala kot novinarka na področju podnebnih vprašanj, je novembra javno razkrila, da so ji diagnosticirali agresivno obliko raka. V osebnem eseju je zapisala, da so ji zdravniki napovedali manj kot leto dni življenja.

Bila je hči oblikovalca Edwina Schlossberga in diplomatke Caroline Kennedy, nekdanje ameriške veleposlanice na Japonskem in v Avstraliji.

V eseju z naslovom »A Battle With My Blood« (Spopad z mojo krvjo), objavljenem v reviji The New Yorker, je Tatiana Schlossberg razkrila, da so ji maja 2024, kmalu po rojstvu drugega otroka, diagnosticirali akutno mieloično levkemijo.

»Moja prva misel je bila, da se me moja otroka, katerih obraza živita trajno na notranji strani mojih vek, ne bosta spominjala,« je zapisala.

Opisala je zdravljenje, ki ga je prestajala, vključno s kemoterapijo in presaditvijo kostnega mozga, vendar je dodala, da ji zdravniki niso dali ugodne prognoze.

V besedilu je pisala tudi o bolečini, ki jo bo njena smrt povzročila družini, zaznamovani z več osebnimi tragedijami. Njen ded, predsednik John F. Kennedy, je bil umorjen leta 1963, njen stric John F. Kennedy mlajši pa je umrl v letalski nesreči leta 1999.