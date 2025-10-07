Umrla kraljica erotičnih romanov

Pri oseminosemdestih letih je umrla priljubljena britanska pisateljica Jilly Cooper, ki je bila najbolj znana po svojih erotičnih in strastnih romanih, ki so se večinoma dogajali v visoki konjeniški družbi. Njene zgodbe so polne strasti in humorja. V svojih delih je pogosto razkrivala dinamiko med spoloma in je izzivala tabuje vseh vrst. Ena njenih znanih izjav je bila: »Moški je domača žival, ki jo je mogoče naučiti skoraj vsega, a le če si z njim strog in prijazen.«

Njena prva knjiga, neleposlovno delo z naslovom Kako ostati poročen, je izšla leta 1969. Bila je tudi borka za ženske pravice in tudi za svobodno novinarstvo.

Preden je zaslovela kot pisateljicaje bila novinarka, najprej kot poročevalka časnika The Middlesex Independent, pozneje kot kolumnistka nedeljske izdaje Timesa in časnika The Mail on Sunday. Kasneje je novinarstvo opustila in se več kot uspešno lotila pisanja romanov, čeprav se je s prvim, Jahači, morala precej namučiti, saj je prvo različico rokopisa na začetku sedemdesetih let pozabila na londonskem avtobusu in se ni nikdar več našla, avtorica pa je za novo porabila skoraj desetletje. Roman je postal mednarodna prodajna uspešnica in je bil prvi v uspešnem ciklu Kronike iz Rutshira. V slovenskem prevodu je Cankarjeva založba sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja izdala roman Jilly Cooper Igralka.

Bila je izvrstnega zdravja in je nepričakovano umrla po padcu, so sporočili njeni bližnji. »Njena nepričakovana smrt nas je popolnoma pretresla,« sta povedala njena otroka Felix in Emily. »Zelo smo ponosni na vse, kar je dosegla v življenju, in si ne moremo predstavljati življenja brez njenega nalezljivega smeha, ki nas je obdajal.«

S prijateljico kraljico Camillo. FOTO: Reuters

Poklonila se ji je tudi kraljica Camilla, dejala, da »le redki pisatelji postanejo legenda že za časa svojega življenja, vendar je bila Jilly ena izmed njih. Naj bo njen onostranstvo polno neverjetno privlačnih moških in predanih psov«.

»S čudovito kombinacijo sijajnega pripovedništva, hudomušnega družbenega komentarja in spretne, ostre karakterizacije je z najostrejšim skalpelom secirala vedenje, večinoma slabo, angleških višjih srednjih slojev,« je dejal njen založnik Bill Scott-Kerr.

»Ni pretiravanje, če rečemo, da je roman Jahači, njena prva kronika Rutshira, za vedno spremenila tok popularne fikcije,« je dodal. »Opolzka, razposajena, je ta knjiga skupaj z desetimi romani o Rutshiru, ki so ji sledili, navdihnila generacijo žensk, pisateljic in drugih, hkrati pa nam podarila paleto likov, ki so opredelili več generacij.«