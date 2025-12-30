  • Delo mediji d.o.o.
    Svet so ljudje

    Konec obdobja političnih rivalk, umrla prva predsednica Bangladeša

    Njuna desetletja dolga izmenjava oblasti je prepletena z družinskimi tragedijami, politično močjo in osebno maščevanjem.
    Simbolizirala je tudi preboj ženske v politiko v patriarhalni družbi. FOTO: Andrew Biraj/Reuters
    Galerija
    Simbolizirala je tudi preboj ženske v politiko v patriarhalni družbi. FOTO: Andrew Biraj/Reuters
    I. Š.
    30. 12. 2025 | 09:00
    30. 12. 2025 | 09:09
    2:52
    Umrla je Khaleda Zia, prva predsednica vlade Bangladeša in ena osrednjih osebnosti politike te države po osamosvojitvi. Kot voditeljica Bangladeške nacionalistične stranke (BNP) je v treh mandatih izmenično vladala s svojo dolgoletno tekmico Sheikh Hasino, hčerko ustanovitelja države, ki je po letu 2009 postopoma utrdila avtoritarno oblast.

    Izmenjavanje oblasti med obema ženskama je zaznamovalo demokratične vzpone in padce Bangladeša: obdobja demokracije so se izmenjevala z represijo, vojaškimi posegi in avtoritarno oblastjo. Ironija bangladeške politike je tudi to, da sta državo vodili dve ženski, medtem ko je politični sistem še vedno globoko patriarhalen in zaznamovan z vojaškim vplivom.

    Obe rivalki sta v politiko vstopili kot vdovi oziroma hčerki umorjenih voditeljev, kar je bangladeško politiko spremenilo v dedovano zgodbo travme, maščevanja in neporavnanih zgodovinskih računov.

    Zia je bila vdova generala Ziaurja Rahmana, vojaškega voditelja in poznejšega predsednika, ki je bil ubit v državnem udaru leta 1981. Kljub ostremu političnemu boju je bila Khaleda Zia v javnosti zadržana in je veljala za nekarizmatično figuro, ki ni gradila na osebnem šarmu, temveč na simbolni vlogi kontinuitete in nasprotovanja oblasti. Njena moč ni izvirala iz retorike, temveč iz same prisotnosti – iz dejstva, da je obstajala kot alternativa, tudi ko ji je bilo delovanje onemogočeno.

    V zadnjem desetletju življenja je bila namreč večinoma v zaporu ali hišnem priporu, obremenjena s številnimi sodnimi postopki, ki so jih njeni podporniki razumeli kot politično motivirane. Zaradi resnih zdravstvenih težav ni mogla zapustiti države in je bila dolga leta hudo bolna ter izolirana. Kljub temu je njena stranka ostala ena ključnih političnih sil v Bangladešu. Po padcu Hasinine vlade leta 2024 je bila izpuščena, a se v politično življenje ni več vrnila.

    Khaleda Zia je umrla v bolnišnici v Daki, stara je bila 80 let. Njena smrt simbolno zaključuje obdobje, v katerem sta politično usodo Bangladeša desetletja zaznamovali dve ženski in dve rivalski dinastiji. Bangladeška politika je v njenem času postala prostor osebnih mitologij, kjer so biografije voditeljev pogosto tehtale več kot programi ali institucije.

    khaleda zia Bangladeš

