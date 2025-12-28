Umrla še zadnja od sester, ki so jo v otroštvu postavili na ogled turistom

Imeti otrok je velik podvig, a še bistveno večja posebnost je, če ima nekdo peterčke. Prvih pet identičnih sester, ki so preživele otroštvo, so bile sestre Dionne iz Kanade, sedaj pa se spet govori o njih, saj je umrla še zadnja med njimi. To je Annette Dionne, stara je bila 91 let, kot poroča BBC, pa je novico sporočil domači muzej Dionne Quints.

Pet sester, rojene v Ontariu na vrhuncu velike depresije, so hitro postale svetovna senzacija – igrale so v celovečernih filmih, pojavljale so se na naslovnicah revij in promovirale izdelke, od zobne paste do sirupa. Točen datum njihovega rojstva je 28. maj 1934. Mama Elzire je vse do rojstva mislila, da bo rodila dvojčici, saj ni nihče niti vedel, da so peterčice sploh možne.

»Zelo ljubljena Annette se je zavzemala za otrokove pravice,« je sporočil domači muzej ob smrti še zadnje od petih sester. V muzeju so si sicer prizadevali za ohranitev njihove zapuščine in izobraževati javnost o kontroverzni vzgoji peterčic. »Verjela je, da je pomembno ohraniti muzej Dionne Quints in zgodovino, ki opozarja, kako je treba skrbeti za otroke.«

Njihova zgodba je namreč precej posebna, marsikdo bi rekel, da celo kruta. Peterčice – Annette, Yvonne, Cécile, Émilie in Marie – je ontarijska vlada odvzela staršem, ko so bile še dojenčice in jih nato razstavljala v kompleksu, imenovanem »Quintland«, ki je postal priljubljena turistična atrakcija.

Peterčice Dionne FOTO: Wikipedia

Šlo je poseben prostor, podoben otroški sobi, kjer so se milijoni turistov zbrali v vrsti, da bi si jih ogledali skozi enosmerno steklo. Razstava je kmalu postala največja turistična atrakcija Kanade, kanadski mediji pa ocenjujejo, da je provinca z njimi zaslužila približno 500 milijonov dolarjev.

Dekleta so nenehno pregledovali in opazovali, zato so imele omejene stike s starši in sorojenci. V prvih devetih letih njihovega življenja, v obdobju, ko so bile še vedno na ogled, je njihov oče Oliva Eduard Dionne poskušal ponovno pridobiti skrbništvo, vendar vlada njegovih pobud ni poslušala. Ko so bila dekleta stara 18 let, so se odločile, da se preselijo v Montreal in se skrijejo pred očmi javnosti. Zanimivo, imele so še devet drugih bratov in sester, skupno je bilo v družini kar štirinajst otrok.

Dionne je v intervjuju za The Canadian Press leta 2019 denimo povedala, da bi morali na otroštvo gledati kot na dragocen čas, ki ga ne bi smeli izkoriščati za dobiček.

Njihovo življenje je bilo različno dolgo. Najprej je leta 1954 umrla Émilie, leta 1970 Marie, Yvone leta 2001, Annette in Cécile pa letos. Kot odrasle so Annette, Cécile in Yvonne tožile ontarijsko vlado zaradi okoliščin njihovega otroštva in leta 1998 prejele poravnavo v skupni višini skoraj treh milijonov kanadskih dolarjev.