Ženska, ki je spremenila Avstralijo

Po poročanju BBC je umrla Lowitja O'Donoghue, ki je za vedno spremenila Avstralijo. Na po njej imenovanem Inštitutu Lowitja, ki si še naprej prizadeva za izboljšanje zdravja in obstoj avstralskih domorodcev, so v sporočilu za javnost zapisali, da se je poslovila mirno v Adelajdi v krogu svoje družine v nedeljo, 4. februarja.

Cenjena borka za pravice aboriginov, sicer znana tudi po imenih Lois O'Donoghue in Lois Smart, se je rodila leta 1932. Pri dveh letih so jo zaradi takratne zloglasne politične ureditve odvzeli biološki aboriginski materi ter predali misijonarjem, da bi jo asimilirali v belsko družino. Kar trideset let je trajalo, da sta se spet lahko videli in obudili stike.

O'Donoghuejevo sta od nekdaj poganjala skrb za sočloveka in čut za pravičnost. Bila je prva aboriginska glavna medicinska sestra v Južni Avstraliji, potem ko se je uprla odločitvi, da ji bodo zaradi njenega izvora prepovedali nadaljnje izobraževanje. Po dobrem desetletju izkušenj v zdravstvu se je začela še bolj sistemsko posvečati boju za pravice svojega staroselskega ljudstva. Pri tem, da je dobilo zemljiške pravice in so ga leta 1967 vključili v nacionalni popis prebivalstva, je imela ključno vlogo.

Polna milosti in moralne jasnost

Leta 1984, ko so ji nadeli naziv Avstralke leta, je na slavnostni razglasitvi dejala: »Moramo preseči razlike med nami in zaživeti skupaj kot Avstralci … Lahko zgradimo izjemno državo, ki nam jo bo zavidal ves svet.« Osem let pozneje je kot prva aboriginka nagovorila Generalno skupščino Združenih narodov. Predlagala je, da bi bili avstralski staroselci priznani kot prvotni prebivalci celine; na tem predlogu zrasla reforma je na referendumu oktobra lani sicer pogorela.

Izjemni Avstralki so namenili vrsto ne samo najvišjih državnih priznanj, ampak je bila med drugim imenovana tudi za poveljnico Reda britanskega imperija, prav tako ji je podelil čast papež Janez Pavel II. Ob smrti so se ji poklonile številne znane in vplivne osebnosti.

Avstralski premier Anthony Albanese jo je opisal kot osebo, polno milosti in moralne jasnosti, ki ni nikoli izgubila vere v bolj enotno in spravno Avstralijo, četudi je že kot malčica trpela zaradi diskriminacije: »O'Donoghuejeva je bila ena najbolj imenitnih voditeljic, kar jih je ta država poznala.« Kolegi aboriginski voditelji so jo opisali kot velikanko varovanja pravic domorodcev, njena družina pa sporoča, da se je bodo spominjali po vseh vratih, ki jih je odprla, in po prepirih, v katerih se je borila in zmagala.