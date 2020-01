Upa, da tokrat ne bo topil

Mir, blaginja in prijateljstvo z vsemi narodi. FOTO: Sajid Javid/Twitter

Ker se bliža še en, tokrat menda čisto zaresen in dokončen datum, ko bo Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske stopilo iz Evropske unije – v petek opolnoči po našem času –, so Britanci v počastitev dne konca neljube zveze s Kontinentom skovali spominski novec. Ponosno ga je predstavil finančni minister. Upravnik zakladnice Njenega veličanstva, kakor se glasi njegov uradni naziv, in hkrati nazivni vodja kovnice, je dobil prvi paket kovancev.Gre za kovance za 50 penijev, se pravi za pol funta ali po kontinentalno 0,59 evra. So sedemkotne oblike in imajo na zadnji strani napis »Mir, napredek in prijateljstvo z vsemi narodi« ter datum brexita, 31. januar 2020. »Odhod iz Evropske unije pomeni točko obrata v naši zgodovini in ta kovanec zaznamuje začetek novega poglavja,« je povedal 50-letni Javid.Kovanec bodo v obtok dali v petek. Iz bank, poštnih uradov in trgovin se bo v denarni sistem Velike Britanije sprostilo tri milijone kovancev. Še sedem milijonov kosov bo v obtok prišlo do konca leta, so sporočili iz vlade.Aktualni kovanec sicer ni prvi, s katerim so hoteli Britanci obeležiti svoj odhod iz EU. Finančno ministrstvo je namreč najprej načrtovalo izdajo kovanca z datumom 29. marec 2019, kar je bil prvi datum odhoda. Ko je padel v vodo, je bil Javid – nekoč je bil za to, da bi Britanija ostala del Unije in je celo podprl obstanek na referendumu 2016, vendar je potem spremenil stališče – tako prepričan, da bodo šli iz Unije do 31. oktobra lani, da je daj skovati milijon kovancev s tem datumom. Ko je tudi ta odhod padel v vodo, so jih morali stopiti. Zdaj upa, da mu jih ne bo treba spet. Morda pa jih bo moral skovati še več, saj nasprotniki brexita napovedujejo, da jih bodo z množičnim zbiranjem spravili iz obtoka.Sajid Javid je sin priseljencev iz Pakistana. Njegov oče je bil voznik avtobusa, mati pa dolgo sploh ni znala govoriti angleško. Družina s petimi fanti se je iz okolice Manchestra preselila v Bristol, kjer sta starša prevzela trgovino. Živeli so v dvosobnem stanovanju nad njo.Mladega Javida so pritegnile finance, saj si je menda pri 14. letih na banki izposodil 500 funtov (danes bi to zneslo približno 2000 evrov) in jih vložil v delnice. Takrat je postal tudi redni bralec gospodarskega časnika Financial Times. Čeprav so mu v srednji šoli predlagali, da bi se izučil za serviserja televizij, se je vpisal na univerzo Exeter na jugozahodu Anglije, kjer je študiral ekonomijo in politologijo. Od zgodnjih 90. let do leta 2009 je bil izredno uspešen bančnik z mednarodno kariero v londonskem Cityju, New Yorku in Singapurju.Čeprav je leta 2009 zaslužil približno tri milijone funtov (4,8 milijona današnjih evrov), je pustil donosno službo, saj je ljubezen do politike prevladala nad pridobivanjem bogastva. Kot član konservativne stranke še z univerze je postal leta 2009 njen parlamentarni poslanec, potem pa je skozi razne visoke službe v vladi spomladi 2018 prilezel do položaja notranjega in lani poleti finančnega ministra.Zanimivo je, da je vseh pet fantov iz družine Javid kljub skromnim družinskim temeljem na poklicnem področju zelo uspešnih. Eden od bratov Bas je med najvišjimi britanskimi policisti, Khalid je uspešen finančni svetovalec, Atif pa je z nepremičninskimi posli postal milijonar. Tudi najstarejši brat Tariq, ki je leta 2018 pod vplivom alkohola in opiatov storil samomor, je bil uspešen poslovnež, menedžer v trgovski verigi.Čeprav so njegovi starši verni muslimani, Sajid Javid ni veren in tudi pije alkohol. Poročen je z mladostno ljubeznijo Lauro King, s katero sta se spoznala, ko sta med počitniškim delom uporabljala isti spenjač za papir. Ker je ona aktivna kristjanka, je Javid čutil potrebo po tem, da je večkrat poudaril, da je v njihovi družini – poleg njiju jo sestavljajo še štirje otroci – edina vera, ki jo prakticirajo, krščanska. Poleg tega je eden najbolj vnetih podpornikov Izraela v britanski vladi.