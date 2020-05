Upokojenec in njegov dizel

Precej časa je že minilo, odkar je izbruhnila afera, da je eden od največjih in najbolj zaupanja vrednih proizvajalcev avtomobilov, nemški Volkswagen, prav nič po nemško vodil za nos svoje stranke. Med žrtvami množičnih prevar s škodljivimi izpusti njihovih avtomobilov, ki so bili dejansko veliko višji od uradno objavljenih, se je znašel tudi 65-letni Nemec Herbert Gilbert. Njegova tožba koncerna VW se je zdaj znašla na mizah sodnikov najvišjega nemškega sodišča, zveznega kazenskega sodišča v mestu Karlsruhe.



»V naši družini že 50 let vozimo volkswagne. Za nas so bili pojem kakovosti. Zato sem leta 2014 za 31.500 evrov kupil rabljenega sharana in bil sem prepričan, da imam najčistejšega dizla na svetu,« je povedal Gilbert. Zato je bil leto pozneje še toliko bolj razočaran, ko je njegov ljubljeni proizvajalec avtomobilov priznal, da je v svoje dizle vgrajeval programsko opremo, s katero so prevarali naprave na tehničnih pregledih, da so te pokazale mnogo nižje izpuste, kot so jih avti dejansko proizvedli.



Razočarani upokojenec je od VW zahteval nazaj celotno kupnino. A so mu iz Wolfsburga odgovorili, da zaradi njihove prevare ni imel nobene finančne škode, povrhu pa se še vedno vozi s tem avtom, zato je njegova zahteva brez podlage. Vendar strogim vrhovnim sodnikom balkansko pišmevuhovski odnos podjetja do kupcev ni bil nič kaj povšeči in je v torek izdalo začasno mnenje, da je Gilbert upravičen do določene odškodnine, čeprav najbrž ne tudi do vračila celotne kupnine, saj avto uporablja že vrsto let.



Primer Herberta Gilberta in njegovega sharana je prva individualna tožba, povezana z afero Dieselgate, ki je prišla pred nemške vrhovne sodnike. Veliko pozornosti je vzbudila, ker je v vrsti za Gilbertom še desettisoče lastnikov volkswagnov, za katere bi bila upokojenčeva zmaga znak, da lahko tudi sami pričakujejo polno povračilo. VW se je namreč pred kratkim poravnal s približno 235.000 prevaranimi lastniki njihovih dizlov za od 1350 do 6250 evrov na avto, 68.000 lastnikov pa se s to množično poravnavo ni strinjalo.