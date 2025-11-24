Ušel fronti, zavladal Japoncem

Tudi sumo, japonska športna nacionalna svetinja, že nekaj časa ni več neosvojljiva trdnjava, kar zadeva borce zunaj japonskih meja Danilo Javhušišin je postal prvi Ukrajinec, ki je zmagal na sumo turnirju na Japonskem. Enaindvajsetletnik, ki je pred tremi leti pobegnil pred vojno v Ukrajini, je slavil na turnirju v Fukuoki na otoku Kjušu po zmagi nad nad legendarnim tekmecem Hošorjujem, ki je mongolskega rodu.

Javhušišin, čigar ime v ringu je Aonišiki Arata, je po zmagi nagovoril navijače v tekoči japonščini. Izrazil je izjemno veselje, da se je izkazal in zmogel tekmovati po svojih najboljših močeh. »Vesel sem, da sem lahko dosegel svoj cilj,« je dejal o svoji zmagi 182 centimetrov visoki in 136 kilogramov težki borec.

Javhušišin se je rodil v Vinici v osrednji Ukrajini in se s sumom začel ukvarjati pri sedmih letih, deset let pozneje pa je postal državni prvak. Zaradi svoje starosti, bolje, na srečo, mladosti, se je za las izognil ukrajinskemu vojaškemu vpoklicu za moške, stare 18 let in več, ko je izbruhnila vojna z agresorsko Rusijo, in poiskal zatočišče v Nemčiji, preden se je kmalu za tem preselil na Japonsko. Njegova starša sta ostala v Nemčiji in mladenič je v deželo vzhajajočega sonca prišel, ne da bi poznal njihov jezik. Sprva je živel in treniral z Japonskim sumo borcem Aratom Yamanako, s katerim se je spoprijateljil na svetovnem mladinskem prvenstvu.

Takoj ko je prispel na Japonsko, je bil Danja – kot so ga klicali prijatelji – kljub kulturnemu šoku in tesnobi zaradi vojne doma s svojo fizično močjo in brezhibno tehniko dominantna sila v univerzitetnem sumo ringu. »Danje nisem formalno premagal v nobenem od mojih 200 dvobojev proti njemu,« je izjavil eden njegovih izkušenih sparingov. Aonišiki se je od svojega profesionalnega prvenca septembra 2023 povzpel na lestvici in nabral zaporedne zmage na turnirjih, lasje so mu zrasli dovolj dolgi, da se lahko zavežejo v kito, ob kilogramih, ki jih je pridobil, pa ga še težje premagati.

Japonska sumo zveza bo kmalu imela poseben sestanek, na katerem ga bodo povišali v ozeki, drugo najvišjo stopnjo pod jokozuno. V japonskem profesionalnem sumu je statusna hierarhija strogo določena.

Javhušišin je z debitantskim nastopom julija 2023 postal drugi profesionalni sumo rokoborec, rojen v Ukrajini, in sledil stopinjam rojaka Serhija Sokolovskega. Dejal je, da si zdaj prizadeva doseči vrh hierarhije sumo bojevnikov. »Zdaj sem srečen, vendar obstaja še en višji status. Želim si prizadevati za jokozuno,« je dejal.