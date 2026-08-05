Ustanovitelj Revoluta na sodišču

Ustanovitelj in izvršni direktor britanskega finančno-tehnološkega podjetja Revolut Nik Storonsky se je znašel v središču odmevnega sodnega spora zaradi nakupa luksuzne superjahte. Britanska posredniška družba Cecil Wright & Partners na londonskem višjem sodišču od njega zahteva približno 15 milijonov britanskih funtov provizije, saj trdi, da je prav ona omogočila sklenitev več kot 300 milijonov funtov vrednega posla. Spor se nanaša na 102 metra dolgo superjahto Nixie, ki so jo izdelali v priznani nemški ladjedelnici Lürssen. Po navedbah tožnice je Storonsky leta 2024 iskal primerno plovilo, v posredniški družbi pa so mu predstavil omenjeno jahto in organiziral prve stike z njenim tedanjim lastnikom, kanadskim podjetnikom Patrickom Dovigijem, ustanovitelj družbe Green For Life ...