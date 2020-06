Ustvarjalka Prijateljev: Žal mi je!

Soustvarjalka zdaj že legendarne humoristične serije Prijatelji, 63-letnaje gostovala na virtualni okrogli mizi na ATX TV.Ko so jo vprašali, kaj bi si želela vedeti v času, ko je začenjala svojo televizijsko kariero, je bil njen odgovor čustven in pospremljen s solzami: »Žal mi je, želim si, da bi takrat vedela, kar vem danes. Sprejela bi zelo drugačne odločitve,« je dejala, njen odgovor pa se je nanašal na glavni očitek Prijateljem, namreč, da rasno serija ni bila prav nič raznolika.»Ljudi v našem podjetju sem vedno spodbujala k raznolikosti, sama pa nisem storila dovolj in zdaj razmišljam, kako lahko to popravim. Kaj lahko naredim drugače? Kako naj s šovom stvari prikažem v novi luči? Želim si, da bi to vedela že na samem začetku Prijateljev,« je dejala.Serija Prijatelji, ki jo je Kauffmanova ustvarila skupaj z, in so jo predvajali med letoma 1994 in 2004, je ena najuspešnejših humorističnih serij vseh časov, toda tudi David Schwimmer , ki je igral Rossa, je v intervjuju za Guardian dejal, da si je sam vedno prizadeval za več raznolikosti. »Tega problema sem se zelo zavedal in več let sem navijal, da bi imel Ross zmenek s temnopolto žensko,« je dejal.Na okrogli mizi, posvečeni problemu rasizma na televiziji, je sodelovala tudi scenaristka in igralka, ki je dejala, da so vsi »le del rasističnega sistema, ki je v veljavi že dolga leta. Ne gre za to, da ena rasistična oseba vse uniči, gre za to, da so sistem postavili rasisti in si to nato na vse kriplje trudili prikriti.«Prijateljem sicer niso očitali le, da so preveč »beli«, temveč tudi, da je serija seksistična in homofobna. Kljub temu je še vedno izjemno priljubljena in sodeč po anketi, ki so jo izvedli na cabletv.com, so bili Prijatelji prvi izbor Američanov med epidemijo koronavirusa. Sledile so ji serije Rick in Morty, Talenti v belem, Zakon in red, Kriva pota in Zvezdne steze.