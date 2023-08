V 77. letu umrl Picassov mlajši sin Claude

Le dobre tri mesece po smrti svoje matere Françoise​ Gilot, nekdanje ljubice in muze španskega umetnika Pabla Picassa, se je poslovil tudi njegov sin, 76-letni Claude Ruiz-Picasso. Mlajši sin razvpitega slikarja je umrl v četrtek v Švici. Novico je po poročanju AFP potrdil njegov odvetnik, ni pa razkril vzroka smrti.

Claude Ruiz-Picasso, fotograf in filmski režiser, je od leta 1989 tudi upravljal očetovo posestvo, vse do julija letos, ko je to odgovornost prenesel na mlajšo sestro Palomo. Picasso je imel sicer štiri otroke. Starejši sin Paul, ki se je rodil v zakonu z baletnico Olgo Koklovo, je umrl leta 1975, star 54 let, starejša hči Maya iz razmerja s francosko manekenko Marie-Therese Walter pa leta 1922.

Mlajša otroka, Clauda in Palomo, je imel Picasso s Françoise​ Gilot, ki velja za edino žensko, ki je umetnika zapustila. »Pablo je bil največja ljubezen mojega življenja, vendar sem morala narediti korak, da sem se zaščitila. In sem ga, odšla sem, preden me je uničil,« je povedala v knjigi Janet Hawley Umetniki in pogovori iz leta 2021.

Priznanje je dosegel s tožbo

Pablo Picasso s sinom Claudom avgusta 1954. FOTO: Jean Meunier/Afp

O svojem življenju s Picassom je leta 1964 izdala tudi knjigo, v kateri ga je predstavila kot tirana, kar je vplivalo tudi na življenje njunih otrok, je poročal britanski Guardian. Ker Picassu niti s posredovanjem sodišča ni uspelo preprečiti izdaje knjige, je prekinil vse stike tudi s Claudom in Palomo. Leta 1970 je takrat 22-letni Claude v Franciji vložil tožbo, da bi ga priznali kot zakonitega sina. Sodišče je razsodilo njemu in Palomi v prid, zato sta postala tudi njegova dediča.

Družina Picasso je ena najpremožnejših v svetu umetnosti; ko je Picasso umrl leta 1973, star 91 let, je zapustil več kot 45.000 del, med njimi 1885 slik, 1228 kipov, 7089 risb, 30.000 grafik, 150 skicirk in 3222 keramičnih del ter še milijone v gotovini. Posestvo je bilo takrat po poročanju Guardiana ocenjeno na 650 milijonov funtov. »Če bi hoteli na enem mestu spraviti vsa ta dela, bi morali najeti Empire State Building,« je dejal Claude Ruiz Picasso, ko so končali popis.

Spor zaradi dediščine

Ker Picasso ni napisal oporoke, je delitev premoženja povzročila kar nekaj razprtij v družini, predvsem pa je trajalo šest let, preden so se dediči dogovorili, da si bodo umetniška dela razdelili Claude, Paloma, Maya in njegova vnuka, Marina in Bernard Ruiz-Picasso. Med naloge upravljanja posestva, ki jih je Claude opravljal skoraj 35 let, je sodilo tudi reševanje vprašanj avtorskih pravic, reprodukcij in blagovnih znamk. Ker je Picasso tudi eden najbolj kopiranih avtorjev na svetu, je to pomenilo tudi številne pravne postopke.

Claude Ruiz-Picasso je umrl v Švici. FOTO: Sebastien Bozon/Afp

»Nikoli nisem pričakoval ali si želel, da bi opravljal to vlogo ali imel kakršen koli vpliv na očetovo zapuščino,« je Claude nekoč povedal Picassovemu biografu Johnu Richardsonu.

Ob vsem tem je bilo vselej malo govora o njegovem poklicu; bil je fotograf in fotoreporter, med drugim je delal za revije Time Life, Vogue in Saturday Review. Za svoje delo kot vizualni umetnik in prizadevanja pri upravljanju očetove dediščine je bil leta 2011 odlikovan z legijo časti. Poročen je bil s Sylvie Vautier, s katero je imel dva otroka.