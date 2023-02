V 83. letu umrla igralka in model Raquel Welch

Družina igralke Raquel Welch je za ameriški TMZ potrdila smrt 82-letnice, ki je v drugi polovici 60. let prejšnjega stoletja zaslovela z vlogama v filmih Fantastic Voyage in Milijon let pred našim štetjem. V slednjem filmu je s pomanjkljivim kostumom ukradla pozornost in se v hollywoodsko zgodovino hitro zapisala kot eden izmed seks simbolov industrije.

Kasneje je v intervjuju razkrila, da je med snemanjem tega filma zaradi pomanjkljivega kostuma skoraj umrla, saj je bil ta neprimeren za vremenske pogoje, v katerih so film snemali. Zaradi hudo vnetih mandljev je morala obiskati urgenco, kjer je v zadnjem trenutku prejela prava zdravila, piše tudi 24ur.com.

Izkazala se je tudi z dobrodelnostjo. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Welchova je v karieri domov odnesla zlati globus za najboljšo igralko v filmu Trije mušketirji iz leta 1974. Leta 1995 je bila v reviji Empire imenovana za eno izmed stotih najbolj privlačnih zvezdnic v zgodovini filma, uvrstila pa se je tudi na Playboyjevo lestvico stotih najbolj seksi zvezdnic 20. stoletja, kjer je osvojila tretje mesto.

Igralka, rojena 5. septembra 1940, je že kot zelo mlada pričela z nastopanjem. Sodelovala je pri baletu in lepotnih tekmovanjih, kasneje pa obiskovala fakulteto v San Diegu, kjer je prejel štipendijo za gledališko umetnost in igrala v številnih lokalnih gledaliških produkcijah. Njen dolg življenjepis poleg omenjenih projektov vključuje še igro v filmih Začaran in Hannie Caulder ter sodelovanje v oddaji The Cher Show, v kateri je z legendarno Cher zapela skladbo I'm a Woman.

Welcheva se je leta 159 poročila s svojo srednješolsko ljubeznijo Jamesom Welchom in z njim imela dva otroka: 63-letnega Damona in 61-letno Latanne. Par se je ločil leta 1964, pokojnica pa je s srečo v ljubezni poskusila še trikrat. Usodni 'da' je dahnila Patricku Curtisu (poročena med letoma 1967 in 1972), Andréju Weinfeldu (poročena med letoma 1980 in 1990) ter Richardu Palmerju (poročena med letoma 1999 in 2004).