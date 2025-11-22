V 92. letu starosti umrla ena najbolj prepoznavnih italijanskih pevk

V 92. letu starosti jena njenem domu v Milanu umrla Ornella Vanoni, ena najbolj uspešnih italijanskih pevk, zlasti popularne glasbe šestdesetih let prejšnjega stoletja. Prepoznavna je bila po svojih rdečih kodrih in glasu, ki je brez napora prehajal iz alta v čiste, prodorne višine.

Ornella Vanoni je v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja dosegla nekaj svojih največjih komercialnih uspehov s pesmimi, kot so La Musica e Finita, Eternita, L'Appuntamento in Una Ragione di Piu. V karieri, dolgi šest desetletij, je prodala 65 milijonov plošč in sodelovala z znanimi umetniki, od Georgea Bensona in Herbieja Hancocka do Franca Califana in Gina Paolija.

Rodila se je 22. septembra 1934 v Milanu. Umetniško kariero je začela leta 1960 kot gledališka igralka; večinoma je nastopala v delih Bertolta Brechta pod vodstvom Giorgia Strehlerja v gledališču Piccolo Teatro v Milanu, pod njegovim mentorstvom je začela tudi peti. Ljudske in popularne pesmi iz zgodnjega obdobja, zlasti tiste o kriminalnem podzemlju v Milanu, so ji prinesle vzdevek cantante della mala (pevka podzemlja).

Leta 1964 je zmagala na festivalu v Neaplju, nato pa je osemkrat sodelovala na festivalu v Sanremu, kjer je leta 1968 s pesmijo Casa Bianca osvojila drugo mesto. Leta 1999 je na festivalu prejela tudi nagrado za življenjsko delo. Novo zanimanje za njeno glasbo je n začetku tisočletja sprožila vključitev njene pesmi L'appuntamento na zvočni posnetek filma Oceanovih dvanajst Stevena Soderbergha.

V Italiji je bila zelo priljubljena. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Legendarni pevki se je ob slovesu poklonil tudi italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli, rekoč, da je narod izgubil eno svojih najbolj izvirnih in prefinjenih umetnic. »Zahvaljujoč svojemu edinstvenemu glasu in neprimerljivemu talentu kot izvajalka je pustila pečat v zgodovini italijanske pesmi, gledališča in zabave,« je dejal.

V poznejših letih življenja se je Ornella Vanoni pogosto pojavljala v tračarskih revijah, kjer je razkrivala skrivnosti svojih nekdanjih afer, še vedno je tudi nastopala in snemala nove pesmi. Leta 2021 je izšel studijski album Unica.