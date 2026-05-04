V Beli lotos bo vskočila Laura Dern

Oboževalcem odlične televizijske serije Beli lotos ni bilo treba dolgo ugibati, kdo bo v četrti sezoni nasledil izjemno Heleno Bonham Carter, ki je prejšnji teden zapustila prizorišče snemanja. Ustvarjalci serije HBO so že sporočili, da se bo igralski ekipi na snemanju na Azurni obali v kratkem pridružila oskarjevka Laura Dern. A njeno vlogo bodo preoblikovali in napisali na novo.

Ustvarjalec serije Mike White je z 59-letno igralko sodeloval že večkrat. Leta 2007 sta posnela film Leto psa (Year of the Dog), skupaj sta ustvarila tudi komično televizijsko serijo Razsvetljenje (Enlightened), v kateri je prejela zlati globus za najboljšo igralko. Publika si jo je med drugim zapomnila po vlogah v kultnem filmu Modri žamet, Jurski park (Jurrasic Park) in televizijskih serijah Male laži (Big Little Lies) in Twin Peaks: The Return. Leta 2020 je prejela oskarja za stransko vlogo v filmu Marriage Story.

Snemanje četrte sezone priljubljene serije že poteka na jugu Francije, v zgodbo, kjer ne manjka glamurja in zapletenih odnosov, nameravajo vključiti tudi dogajanje na filmskem festivalu v Cannesu. Zakaj točno se je svoji vlogi odrekla ena najbolj vrhunskih in samosvojih igralk Helena Bonham Carter, ni povsem jasno. Sprva so kot vzrok navajali težave z usklajevanjem urnikov, pozneje pa je HBO razkril, da se vloga, ki jo je zanjo napisal Mike White, na snemanju ni obnesla. Več o očitnih razhajanjih niso razkrili, so pa izrazili obžalovanje, ker z njo tokrat ne bodo sodelovali. Beli lotos je ena najbolj priljubljenih in kakovostnih serij zadnjih let, kar dokazujejo tudi številni emmyji. Posneta je na razkošnih lokacijah, a pod glamurjem se skrivajo zapleteni medčloveški odnosi. Četrto sezono naj bi začeli predvajati v prvi polovici prihodnjega leta.