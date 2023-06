V časih draginje želi spet razjeziti ljudi

Britanski igralec Dave Johns je bil Daniel Blake v izjemni socialni drami enega najbolj priznanih režiserjev na Otoku Kena Loacha. Ta teden se je film Jaz, Daniel Blake, ki je bil leta 2016 nagrajen z zlato palmo, prejel pa je tudi številne druge filmske nagrade, premaknil na gledališke deske.

Filmski scenarij, pod katerega se je podpisal Paul Laverty, je za predstavo priredil kar glavni igralec, sicer tudi komik in pisatelj Dave Johns. Z igro si želi, kot je povedal za britanski BBC, v časih draginje »znova razjeziti ljudi«. Zgodbo o vdovcu, ki zaradi srčne kapi ne more delati, a hkrati ne dobi invalidnine, je tako osvežil z aktualno vsebino, povezano z rastočimi življenjskimi stroški in drugimi vsakdanjimi tegobami preprostega človeka: »Filma nisem hotel samo postaviti na oder, ampak sem želel zgodbo posodobiti za leto 2023,« je povedal Johns. Ljudi bi pa z njo rad razjezil, kot je dodal, saj se takrat, ko so prizadeti ljudje iz srednjega razreda in delavci, začnejo dogajati družbene spremembe.

Ken Loach je prvo zlato palmo prejel leta 2006 za vojno dramo Veter, ki trese ječmen, drugo pa deset let pozneje za socialno dramo Jaz, Daniel Blake. FOTO: Reuters

V filmu sicer spremljamo 59-letnega tesarja, ki zaradi zdravstvenih težav prvič v življenju potrebuje pomoč države. Spoprijatelji se z mlado materjo samohranilko z dvema otrokoma, ki ji dodelijo socialno stanovanje. Protagonista se znajdeta v birokratskem blodnjaku socialnih ustanov, o katerih se zdi, da v vseh prosilcih za pomoč vidijo le prevarante in lenuhe. Film je v Veliki Britaniji sprožil polemike nekaterih vidnih britanskih konservativnih poslancev, ki so menili, da je nepošteno prikazal zaposlene na zavodih za zaposlovanje, je še poročal BBC. Jaz, Daniel Blake je sicer tipična britanska drama, v kateri je zgodba predstavljena na skoraj komičen način, čeprav bi se gledalec ob njej najraje razjokal. Dave Johns, ki bo prihodnji teden praznoval 67. rojstni dan, je za vlogo dobil nagrado britanskega filmskega inštituta.

Premiera gledališke igre Jaz, Daniel Blake je bila sredi tedna v gledališču v Newcastlu, sledijo ji gostovanja v Birminghamu, Manchestru, Exetru, Liverpoolu, Durhamu, Leedsu, Oxfordu, Edinburgu, Londonu, Northamptonu, Coventryju in Guilfordu.