V Epsteinovih dokumentih tudi režiser filma Melania, ki ga vsi kritizirajo

V sveži pošiljki dokumentov iz dosjejev pokojnega Jeffreyja Epsteina je tudi Brett Ratner, režiser filma Melania, poroča BBC. Na fotografijah, ki jih je objavilo ameriško Ministrstvo za provosodje, lahko vidimo režiserja, kako objema mlado žensko, zraven pa je še eno dekle, ki jo objema zloglasni Epstein. Identiteta ženske je sicer zakrita.

Kdaj so bile slike ustvarjene, ni jasno, vendar se zdi, da so bile posnete na istem kraju kot tiste, na katerih so Ratner in Epstein skupaj s preminulim francoskim manekenskim agentom Jean-Lucom Brunelom, ki so bile objavljene decembra.

Nove fotografije so del serije milijonov dokumentov, ki se nanašajo na Epsteina, ki je umrl v priporu leta 2019, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene.

Film je že doživel slab sprejem kritikov in političnih komentatorjev. FOTO: Kylie Cooper/Reuters

Dokumenti so izdali istega dne, kot so premierno predvajali dokumentarni film Melania, ki ponuja vpogled v življenje prve dame v dneh pred inauguracijo njenega moža januarja 2025.

Film je že doživel slab sprejem kritikov in političnih komentatorjev zaradi svojih povezav z administracijo Trumpa in financiranja, ki se je začelo še preden je film prišel v kina.

To je Ratnerjev prvi projekt po tem, ko je bil leta 2017 obtožen spolnega nadlegovanja v času #MeToo gibanja. Ratner je tudi tedaj obtožbe zanikal.

V dokumentih, objavljenih v petek, so sicer razkrili tudi nove podrobnosti o odnosih, ki jih je Epstein imel z vplivnimi osebnostmi, vključno z Elonom Muskom, Lordom Peterjem Mandelsonom, Billom Gatesom in Andrewom Mountbatten-Windsorjem.

Z Epsteinom povezujejo tudi Donalda Trumpa, ki pa se spretno umika vsem obtožbam, čeprav je vsem jasno, da je bil zraven.