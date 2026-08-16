V lovu na popoln posnetek vse več vplivnežev tvega ugrize morskih psov, poroča BBC. Strokovnjaki opozarjajo, da je na družbenih omrežjih zaslediti vse več tovrstnih vsebin, v katerih se ljudje morskim psom nevarno približujejo, se jih dotikajo ali jih celo »jahajo«.

Primeri ugrizov morskih psov so sicer izjemno redki, vendar so v manj kot letu dni ugriznili najmanj tri vplivneže, poroča BBC.

Ena od žrtev je 37-letna brazilska odvetnica in vplivnica Tayane Dalazen, ki jo je aprila med potapljanjem ob brazilski obali ugriznil več kot dva metra dolg morski pes dojilja. Zagrabil jo je za stegno in jo nekaj sekund držal pod vodo, nato pa izpustil. Dalazen je utrpela raztrganine, posnetek dogodka pa si je na spletu ogledalo več deset milijonov ljudi. Pozneje se je pojavil še jasnejši posnetek incidenta, ki trenutek ugriza prikazuje od spredaj.

Dalazen pravi, da se morskega psa ni dotikala niti ga ni izzivala, je pa priznala, da se mu je preveč približala. Pozneje je izvedela tudi, da naj bi organizatorji izleta morske pse hranili, da bi jih privabili bližje turistom.

V objavi na svojem profilu na Instagramu je poudarila, da je potapljanje z morskimi psi dojiljami marsikje po svetu običajna dejavnost, saj gre za vrsto, znano po praviloma neagresivnem vedenju, ki ljudi ne obravnava kot plen. Po njenem mnenju je šlo za osamljen incident, ki odstopa od običajnega vedenja te vrste. Okoliščine dogodka bodo analizirali tudi strokovnjaki v dokumentarcu Discovery Channela za Shark Week.

Vse več tveganega vedenja

Raziskovalec morskih psov Kristian Parton opozarja, da takšne posnetke danes vidi skoraj vsak teden. Po njegovih besedah je le vprašanje časa, kdaj se bo kateri od podobnih incidentov končal še huje.

Da lahko želja po čim boljšem posnetku vpliva na vedenje turistov, kaže tudi raziskava, objavljena v znanstveni reviji Current Issues in Tourism. Raziskovalci so opravili intervjuje z organizatorji treh turističnih programov plavanja z divjimi živalmi v Južnem Pacifiku. Ti so profesionalne fotografe in vplivneže na družbenih omrežjih izpostavili kot skupino obiskovalcev, ki najpogosteje ne upošteva varnostnih navodil in smernic. Pri izkušenih fotografih in vplivnežih so opažali tudi bolj vsiljivo vedenje pri iskanju čim bližjega stika z živalmi, kar lahko poveča tveganje tako za ljudi kot za živali.

Julija je vplivnež, ki ustvarja vsebine o ribolovu, po napadu grebenskega morskega psa skoraj izgubil nogo, decembra pa je morski pes na Maldivih ugriznil kitajskega ustvarjalca vsebin. Oba dogodka sta bila tudi posneta.

Tudi raziskovalci organizacije International Shark Attack File, ki spremlja srečanja med ljudmi in morskimi psi, so za BBC povedali, da v zadnjih treh letih opažajo porast ugrizov med ljudmi, ki skušajo morske pse fotografirati ali snemati. FOTO: Louiza Vradi/Reuters

Tudi raziskovalci organizacije International Shark Attack File, ki spremlja srečanja med ljudmi in morskimi psi, so za BBC povedali, da v zadnjih treh letih opažajo porast ugrizov med ljudmi, ki skušajo morske pse fotografirati ali snemati.

70 primerov na leto

Tveganje za ugriz sicer ostaja zelo majhno. Število neizzvanih napadov morskih psov po svetu je že približno tri desetletja razmeroma stabilno in znaša okoli 70 primerov na leto.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da približevanje in dotikanje ne ogrožata le ljudi, ampak povzročata stres tudi živalim. »Kakor tudi ne bi šli v Serengeti in poskušali leva pobožati po obrazu,« je opozoril Parton.

Plavanje in potapljanje z morskimi psi sta medtem vse bolj priljubljena turistična dejavnost. Strokovnjaki zato opozarjajo, da se lahko lov za popolnim posnetkom ali selfijem konča zelo boleče. FOTO: Mario Tama Getty Images/AFP

Nevarno sporočilo

Posebej kritični so do ustvarjalcev vsebin, ki dotikanje morskih psov predstavljajo kot obliko ozaveščanja in varovanja narave. Morski biolog Eric Clua meni, da takšni posnetki javnosti pošiljajo nevarno sporočilo: da se je morskega psa mogoče dotakniti brez posledic.

Plavanje in potapljanje z morskimi psi sta medtem vse bolj priljubljena turistična dejavnost. Strokovnjaki zato opozarjajo, da se lahko lov za popolnim posnetkom ali selfijem konča zelo boleče.

Ocean Ramsey, ena najbolj znanih ustvarjalk vsebin o morskih psih, je zaslovela leta 2019, ko so jo fotografirali med plavanjem z enim največjih doslej opaženih velikih belih morskih psov. Na družbenih omrežjih pogosto objavlja posnetke, na katerih se morskih psov dotika ali se drži za njihove hrbtne plavuti, na Havajih pa vodi tudi plačljive potapljaške ture z morskimi psi. Za BBC je zavrnila očitke, da takšne vsebine ustvarja zaradi ogledov, in poudarila, da želi predvsem ozaveščati in spodbujati zaščito morskih psov. Pravi, da se živalim večinoma približuje z razdalje in da stik vedno začnejo same, odgovornost za morebitno posnemanje takšnega vedenja pa po njenem nosijo tudi gledalci.