  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Berite brezplačno

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    V nedeljo prišel v cilj po 5200 kilometrih, dan zatem umrl

    Z zadnjo vožnjo je zbral 104.965 avstralskih dolarjev donacij. Star je bil 82 let.
    Skupaj z vnukom, dan pred smrtjo. FOTO: Broome2bowral/instagram
    Galerija
    Skupaj z vnukom, dan pred smrtjo. FOTO: Broome2bowral/instagram
    A. V.
    4. 8. 2026 | 12:15
    4. 8. 2026 | 12:32
    2:23
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Kolesarstvo je trenutno verjetno najpopularnejši šport v Sloveniji, toda s kolesom se radi vozijo še marsikje drugje, denimo v Avstraliji. V deželi tam spodaj je precej poznan dobrodelni kolesar Bob Montgomery, ki pa je umrl v ponedeljek v starosti 82 let.

    Novica je še toliko bolj tragična, ker je le dan prej prišel na cilj po 5200 kilometrov dolgi kolesarski vožnji od Brooma do Bowrala, poroča The Guardian. Njegovo smrt je potrdila družina na družbenih omrežjih in sporočila, da je nepričakovano umrl le dan po tem, ko je skupaj z vnukom Tomom opravil kolesarski podvig v okviru zbiranja sredstev za bolezen motoričnih nevronov.

    image_alt
    Pri Pogačarju je pravo vprašanje: zakaj pa ne?

    V objavi so zapisali, da je Montgomery opravil že šesto meddržavno vožnjo za zbiranje sredstev v podporo organizaciji za bolezen motoričnih nevronov (MND). »Vožnja se je primerno in zdaj ganljivo imenovala Zadnja vožnja,« piše v sporočilu. »Pri 82 letih je Bob še vedno strastno delil svoje sporočilo, in to le nekaj ur pred smrtjo.«

    Z zadnjo vožnjo je zbral 104.965 avstralskih dolarjev donacij. Denar je prejela organizacija NSW, ki se ukvarja z vsemi boleznimi, povezanimi z okvaro motoričnih nevronov. Zaradi Montgomeryjeve smrti so »globoko užaloščeni« in so ga označili za »dragega prijatelja in neutrudnega podpornika«.

    »Bob je dolga leta zbiral sredstva in ozaveščal javnost o vseh ljudeh, ki živijo z boleznijo motoričnih nevronov,« je dejal izvršni direktor Liam O'Meara. »Njegov zadnji dosežek, kolesarjenje iz Brooma v Bowral pri 82 letih skupaj z 18-letnim vnukom, je bil preprosto navdihujoč. Bob je razumel, da za vsako diagnozo stoji človek in družina, ki se prebijata skozi eno najzahtevnejših življenjskih poti.«

    Premium
    Nedelo
    Barbara Plavec Brodnjak

    Blaž Brodnjak je bil kot fant iz reklame za kokakolo

    Modna oblikovalka o disleksiji, zaradi katere je na svet začela gledati drugače, in o skoraj štirih desetletjih partnerske zveze z Blažem Brodnjakom.
    Pija Kapitanovič 31. 7. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Tragedija

    15-letnik umrl med ribolovom, nevarna gramoznica vzela že več življenj

    Tragedija se je zgodila v ribniku v Babincih pri Ljutomeru. Obsega 13 hektarjev vodne površine z največjo globino 30 metrov.
    Oste Bakal 3. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politik

    Umrl je Miloš Prosenc

    Miloš Prosenc je bil sekretar centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in dolgoletni aktivist Združenja borcev za vrednote NOB.
    3. 8. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Referendum

    Ustavno sodišče pritrdilo sindikatom

    Interventni zakon: Ustavni sodniki so odpravili sklep državnega zbora o nedopustnosti referenduma. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov.
    Barbara Hočevar 3. 8. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

    Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Nov program za novo generacijo voditeljev

    Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
    Promo Delo 3. 8. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOSTAVA

    Pošta Slovenije spreminja pravila igre

    Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
    4. 8. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    CFA Challenge

    Zgodovinski uspeh: merili so na zmago doma, pristali pa v Hongkongu

    Ekipa Ekonomske fakultete UL je na prestižnem svetovnem tekmovanju v vrednotenju podjetij CFA Challenge dosegla zgodovinski uspeh.
    Milka Bizovičar 4. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju Tomaž Kolarič, Kolektor Igin

    Prihodke so v dveh letih povečali s 24 na 109 milijonov evrov

    Tomaž Kolarič, direktor Kolektorja Igin, pravi, da je prestavitev stikališča pri jedrski elektrarni v opisu njihovih del in so jo sposobni izvesti.
    Nejc Gole 1. 8. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Investicije

    Investicije cementarne Alpacem v produktivnost in zelene naložbe

    Vse večja svetovna populacija, potrebe po infrastrukturi ter energetska transformacija in obnovljivi viri energije povečujejo povpraševanje po cementu.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 8. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Peter Filip Jakopič, Zavarovalnica Triglav

    Tveganja so ogledalo časa, v katerem živimo

    Ključno je, da podjetja in družba kot celota ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na nove izzive in tveganja, ki jih prinaša hitro spreminjajoči se svet.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smrtAvstralijakolesarjenjeBob MontgomeryMND NSWbroomeBowralbolezen motoričnih nevronovdobrodelnost

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Oceanska nogometna konfederacija

    Je bila Oceanija tista, ki je dokončno pokopala Infantinov načrt?

    Odpor proti Infantinovemu načrtu se je tik pred njegovim propadom razširil tudi v Oceanijo, eno njegovih najzanesljivejših oporišč.
    Blaž Potočnik 4. 8. 2026 | 15:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Urška Žigart na Touru s težavami: To je bil moj najtežji dan na kolesu

    Najboljša slovenska kolesarka je v tretji etapi Toura izgubila vse možnosti za visok skupni rezultat. Pesti jo bolezen, danes je na sporedu kronometer.
    Matic Rupnik 4. 8. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Dunaj zopet postal prestolnica sodobnega plesa

    Plesni festival ImpulsTanz na Dunaju poteka vsako poletje od leta 1984 in je največji evropski festival sodobnega plesa.
    4. 8. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Migracije

    Ceuta je bila še eno opozorilo Evropi

    Notranji ministri EU so danes pohvalili hitre in učinkovite ukrepe španskih organov v odzivu na razmere v eksklavi na severu Afrike.
    Peter Žerjavič 4. 8. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Policija

    V Račah zaradi onesnažene vode poginile ribe

    Policija ugotavlja, kje je bil izliv snovi, preiskujejo tudi morebitni sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.
    4. 8. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Dunaj zopet postal prestolnica sodobnega plesa

    Plesni festival ImpulsTanz na Dunaju poteka vsako poletje od leta 1984 in je največji evropski festival sodobnega plesa.
    4. 8. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Migracije

    Ceuta je bila še eno opozorilo Evropi

    Notranji ministri EU so danes pohvalili hitre in učinkovite ukrepe španskih organov v odzivu na razmere v eksklavi na severu Afrike.
    Peter Žerjavič 4. 8. 2026 | 14:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Policija

    V Račah zaradi onesnažene vode poginile ribe

    Policija ugotavlja, kje je bil izliv snovi, preiskujejo tudi morebitni sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja.
    4. 8. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kdaj prepogljivi telefon postane poslovna naložba?

    Za poslovnega uporabnika je vrednost telefona v tem, koliko dela opravi na njem in kako dolgo mu služi. Nova serija Galaxy Z je zasnovana prav v tem merilu.
    Promo Delo 4. 8. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več ljudi seli bližje gozdu?

    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Novo poglavje luksuznega turizma na Kvarnerju

    V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
    31. 7. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Inovacijsko okolje avstrijske Koroške
    Vredno branja

    Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

    Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
    Promo Delo 29. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Podkast

    Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

    V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
    3. 8. 2026 | 09:11
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo