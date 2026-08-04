V nedeljo prišel v cilj po 5200 kilometrih, dan zatem umrl

Kolesarstvo je trenutno verjetno najpopularnejši šport v Sloveniji, toda s kolesom se radi vozijo še marsikje drugje, denimo v Avstraliji. V deželi tam spodaj je precej poznan dobrodelni kolesar Bob Montgomery, ki pa je umrl v ponedeljek v starosti 82 let.

Novica je še toliko bolj tragična, ker je le dan prej prišel na cilj po 5200 kilometrov dolgi kolesarski vožnji od Brooma do Bowrala, poroča The Guardian. Njegovo smrt je potrdila družina na družbenih omrežjih in sporočila, da je nepričakovano umrl le dan po tem, ko je skupaj z vnukom Tomom opravil kolesarski podvig v okviru zbiranja sredstev za bolezen motoričnih nevronov.

V objavi so zapisali, da je Montgomery opravil že šesto meddržavno vožnjo za zbiranje sredstev v podporo organizaciji za bolezen motoričnih nevronov (MND). »Vožnja se je primerno in zdaj ganljivo imenovala Zadnja vožnja,« piše v sporočilu. »Pri 82 letih je Bob še vedno strastno delil svoje sporočilo, in to le nekaj ur pred smrtjo.«

Z zadnjo vožnjo je zbral 104.965 avstralskih dolarjev donacij. Denar je prejela organizacija NSW, ki se ukvarja z vsemi boleznimi, povezanimi z okvaro motoričnih nevronov. Zaradi Montgomeryjeve smrti so »globoko užaloščeni« in so ga označili za »dragega prijatelja in neutrudnega podpornika«.

»Bob je dolga leta zbiral sredstva in ozaveščal javnost o vseh ljudeh, ki živijo z boleznijo motoričnih nevronov,« je dejal izvršni direktor Liam O'Meara. »Njegov zadnji dosežek, kolesarjenje iz Brooma v Bowral pri 82 letih skupaj z 18-letnim vnukom, je bil preprosto navdihujoč. Bob je razumel, da za vsako diagnozo stoji človek in družina, ki se prebijata skozi eno najzahtevnejših življenjskih poti.«