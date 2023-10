V olimpijski družini tudi oskarjevka Michelle Yeoh

Z oskarjem nagrajena malezijska filmska igralka Michelle Yeoh bo odslej tudi članica Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok). Tako je namreč sklenila športna aristokracija, ki se je v indijskem Mumbaju udeležila vrhovnega zasedanja olimpijske družine. Michelle Yeoh je lani za vlogo v filmu Vse povsod naenkrat kot prva azijska igralka dobila oskarja, na zasedanju Moka pa je zanjo glasovalo 67 udeležencev sestanka, devet jih je bilo proti, ena glas pa je bil vzdržan.

Enainšestdesetletna Yeohova je v globalnem pomenu nase prvič opozorila leta 1997, ko je zaigrala v filmu Jamesa Bonda Jutri nikoli ne umre. Nato je nanizala še številne sijajne vloge v filmih Gejša, Sončna svetloba in Gospa. Na poti do zlatega kipca jo je zaznamovala tudi vloga zahtevne bodoče tašče v uspešnici Noro bogati Azijci. V karieri, ki se je začela pred štiridesetimi leti, je posnela več kot 50 filmov. Pred filmsko kariero je leta 1983 zmagala na tekmovanju za miss Malezije.

Michelle Yeoh je na kongresu v Indiji spremljal njen francoski soprog Jean Todt, nekdanji predsednik Mednarodne avtomobilske zveze (Fia). Poročila sta se letos julija, par pa sta skoraj dve desetletji.

Kot članica Moka bo bistveno bolj vplivna. FOTO: Indranil Mukherjee/AFP

Michelle Yeoh se je s športom ukvarjala ljubiteljsko – bila je kar uspešna v skvošu. Igra z loparjem do zdaj ni bila olimpijski šport, bo pa prvič na olimpijskem sporedu leta 2028 na igrah v Los Angelesu. Yeonova se je ukvarjala še s plavanjem, borilnimi športi, potapljanjem in atletiko. Že v rosnem otroštvu se je začela ukvarjati z baletom in je celo obiskovala londonsko Kraljevo plesno akademijo, vendar ji je poškodba preprečila kariero profesionalne baletke.

Odraščala je v Maleziji – oče, sicer vpliven pravnik, se je nekaj let ukvarjal s politiko. V prvih filmih hongkonške produkcije so ji bile namenjene vloge, v katerih je lahko pokazala znanje borilnih športov. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je preselila v Hollywood, a vlog v Hongkongu ni zavračala. Eden lepših filmov, v katerih je nastopila, je Prežeči tiger, skriti zmaj.

Michelle Yeoh živi v Ženevi, ob filmu se je ukvarjala tudi z aktivizmom. Med drugim je opozarjala na nevarnost, da bi izumrla vrsta južnokitajskega tigra. Kot članica Moka bo bistveno bolj vplivna. Ko je nastopila v prvih filmih, je uporabljala psevdonim Michelle Khan, a se je potem vrnila k očetovemu priimku Yeoh.