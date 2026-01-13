Za industrijio dišav je nenavadno, da za svojo ambasadorko izberejo 67-letno žensko. Še bolj nenavadno pa je, da jo postavijo v izrazito seksualizirano sceno, s podvezicami, stezniki, prevezami za oči, kjer protagonisti uživajo v igrah moči. Italijanska modna hiša Dolce & Gabbana je storila prav to in za novo kampanjo za dišavo The One izbrala pop ikono Madonno in jo postavila ob bok 43-letnemu kubanskemu igralcu Albertu Guerri.

Izzivalni oglas, v katerem vidimo Madonno v senzualnih prizorih, kako se poigrava z dvema moškima, je režiral Mert Alas. El País piše, da oglas pošilja močno sporočilo svetu, v katerem seksualnost izginja iz kulturnih vsebin, jo pa zato srečamo na vsakem koraku v vse bolj nasilnih in dostopnih pornografskih vsebinah.

Domenico Dolce and Stefano Gabbana: Z Madonno nas je od vsega začetka povezovala strast, želja po kršenju pravil in potreba, da damo glas svojim osebnostim. REUTERS/Claudia Greco Foto Claudia Greco Reuters

Oblikovalca Domenico Dolce in Stefano Gabbana se zavedata, da moda, sploh pa dišave od nekdaj povezujejo s seksualnostjo. Zgodbo sta prilagodila duhu časa, tudi njun vizualni jezik je bil - tako kot Madonnin, od nekdaj povezan s podobami seksualnosti, fantazm in prebijanjem tabujev.

Njuna zgodba z Madonno se je začela že konec osemdesetih let »Ona je bila že uveljavljena zvezda, midva pa dva mlada oblikovalca na začetku kariere. Bila je v Torinu na svetovni turneji Blond Ambition in z Domenicom sva jo šla gledat, ker sva bila njena velika oboževalca. Spomnim se, kako sva si rekla: 'Predstavljaj si, da bi nekoč nosila kaj najinega.' Kmalu zatem je na njuno mizo prispel izvod International Herald Tribune s fotografijo z zabave v Parizu. Nosila je oblačila znamke Dolce & Gabbana, pleteno krilo, nedrček in mrežasto jopico. Bila sva osupla,« se spominja Stefano Gabbana. Takoj sta stopila v stik z njo.

Madonna v korzetu Jean-Paul Gaultierja med turnejo Blonde Ambition leta 1990. FOTO: Bridgeman Images Via Reuters Con

»Od vsega začetka nas je povezovala strast, želja po kršenju pravil in potreba, da damo glas svojim osebnostim,« je dejal Stefano Gabbana. »Madonna je po vseh teh letih še vedno edina ženska, ki me spravlja v zadrego, ker ostaja in bo ostala moj idol.«

Zvezdnica, ki bo leta 2026 izdala svoj prvi album po sedmih letih, je za oglasni video priredila pesem La Bambola, ki jo je konec šestdesetih let proslavila Patty Pravo, ter bdela nad številnimi ustvarjalnimi podrobnostmi, razkriva Domenico Dolce:

»Z Mertom Alasom je sodelovala pri scenariju in predlagala Alberta za moško glavno vlogo. Zaupali smo njenemu instinktu — in imela je prav. Povezava med njo in Albertom je izjemna; čuti se v vsakem kadru kampanje.«

V novem oglasu za dišavo The One je Madonna v postelji z dvema mlajšima moškima; skupaj s podvezicami, stezniki, prevezami za oči uživajo v igrah moči, v katerih ona drži vajeti v rokah.

»Eleganca nima starosti — in Madonna je dokaz za to,« še pravi Stefano Gabbana. »Svoj ikonični slog je znala razvijati skozi čas ter ohraniti sposobnost, da je zaželena, da se počuti lepa, očarljiva … edinstvena. Lepota ni zgolj estetska kategorija, temveč izvira iz prepleta: značaja, temperamenta, energije, notranje moči in inteligence.«