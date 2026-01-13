  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    V postelji z Madonno, novi oglas za Dolce&Gabbana

    V novi kampanji za dišavo One je 67-letna umetnica v postelji z dvema mlajšima moškima in s senzualnimi prizori ruši pravila industrije, obsedene z mladostjo.
    Galerija
    13. 1. 2026 | 16:39
    13. 1. 2026 | 17:05
    3:53
    A+A-

    Za industrijio dišav je nenavadno, da za svojo ambasadorko izberejo 67-letno žensko. Še bolj nenavadno pa je, da jo postavijo v izrazito seksualizirano sceno, s podvezicami, stezniki, prevezami za oči, kjer protagonisti uživajo v igrah moči. Italijanska modna hiša Dolce & Gabbana je storila prav to in za novo kampanjo za dišavo The One izbrala pop ikono Madonno in jo postavila ob bok 43-letnemu kubanskemu igralcu Albertu Guerri.

    Izzivalni oglas, v katerem vidimo Madonno v senzualnih prizorih, kako se poigrava z dvema moškima, je režiral Mert Alas. El País piše, da oglas pošilja močno sporočilo svetu, v katerem seksualnost izginja iz kulturnih vsebin, jo pa zato srečamo na vsakem koraku v vse bolj nasilnih in dostopnih pornografskih vsebinah.

    Domenico Dolce and Stefano Gabbana: Z Madonno nas je od  vsega začetka povezovala strast, želja po kršenju pravil in potreba, da damo glas svojim osebnostim. REUTERS/Claudia Greco Foto Claudia Greco Reuters
    Domenico Dolce and Stefano Gabbana: Z Madonno nas je od  vsega začetka povezovala strast, želja po kršenju pravil in potreba, da damo glas svojim osebnostim. REUTERS/Claudia Greco Foto Claudia Greco Reuters

    Oblikovalca Domenico Dolce in Stefano Gabbana se zavedata, da moda, sploh pa dišave od nekdaj povezujejo s seksualnostjo. Zgodbo sta prilagodila duhu časa, tudi njun vizualni jezik je bil - tako kot Madonnin, od nekdaj povezan s podobami seksualnosti, fantazm in prebijanjem tabujev.

    Njuna zgodba z Madonno se je začela že konec osemdesetih let »Ona je bila že uveljavljena zvezda, midva pa dva mlada oblikovalca na začetku kariere. Bila je v Torinu na svetovni turneji Blond Ambition in z Domenicom sva jo šla gledat, ker sva bila njena velika oboževalca. Spomnim se, kako sva si rekla: 'Predstavljaj si, da bi nekoč nosila kaj najinega.' Kmalu zatem je na njuno mizo prispel izvod International Herald Tribune s fotografijo z zabave v Parizu. Nosila je oblačila znamke Dolce & Gabbana, pleteno krilo, nedrček in mrežasto jopico. Bila sva osupla,« se spominja Stefano Gabbana. Takoj sta stopila v stik z njo.

     Madonna v korzetu Jean-Paul Gaultierja med turnejo Blonde Ambition leta 1990.  FOTO: Bridgeman Images Via Reuters Con
     Madonna v korzetu Jean-Paul Gaultierja med turnejo Blonde Ambition leta 1990.  FOTO: Bridgeman Images Via Reuters Con

    »Od vsega začetka nas je povezovala strast, želja po kršenju pravil in potreba, da damo glas svojim osebnostim,« je dejal Stefano Gabbana. »Madonna je po vseh teh letih še vedno edina ženska, ki me spravlja v zadrego, ker ostaja in bo ostala moj idol.«

    Zvezdnica, ki bo leta 2026 izdala svoj prvi album po sedmih letih, je za oglasni video priredila pesem La Bambola, ki jo je konec šestdesetih let proslavila Patty Pravo, ter bdela nad številnimi ustvarjalnimi podrobnostmi, razkriva Domenico Dolce:

    »Z Mertom Alasom je sodelovala pri scenariju in predlagala Alberta za moško glavno vlogo. Zaupali smo njenemu instinktu — in imela je prav. Povezava med njo in Albertom je izjemna; čuti se v vsakem kadru kampanje.«

    V novem oglasu za dišavo The One je Madonna v postelji z dvema mlajšima moškima; skupaj s podvezicami, stezniki, prevezami za oči uživajo v igrah moči, v katerih ona drži vajeti v rokah.

    »Eleganca nima starosti — in Madonna je dokaz za to,« še pravi Stefano Gabbana. »Svoj ikonični slog je znala razvijati skozi čas ter ohraniti sposobnost, da je zaželena, da se počuti lepa, očarljiva … edinstvena. Lepota ni zgolj estetska kategorija, temveč izvira iz prepleta: značaja, temperamenta, energije, notranje moči in inteligence.«

     

    Sorodni članki

    Photo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ameriški Vogue

    Anna Wintour tudi ob slovesu dviga prah

    Na čelu ameriškega Vogua je bila 37 let in se podpisala pod več kot 400 naslovnic. Tudi z zadnjo legendarna urednica dviga prah.
    Agata Rakovec Kurent 17. 11. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Modna ikona

    Donatella Versace: Hočem, da moda govori, kriči, živi

    Sestra legendarnega italijanskega modnega oblikovalca Giannija Versaceja si je prislužila spoštovanje in ugled.
    Katja Cah 21. 4. 2025 | 07:52
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Razstava kultne modne hiše

    Ljubezensko pismo italijanski kulturi

    Prva predstavitev italijanskega modnega dueta D &G v francoski modni prestolnici v 40-letni zgodovini njunega ustvarjanja.
    Saša Bojc 15. 3. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    Več iz teme

    MadonnaDolce&amp;Gabbanaparfumimodna industrijasenzualnostseksualnostpop kulturaDomenico Dolce in Stefano GabbanaDišava The One

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Košarkarska reprezentanca

    Zaupanje neomajno, Aleksander Sekulić je dobil novo pogodbo

    Košarkarska zveza Slovenije je podaljšala sodelovanje s selektorjem Aleksandrom Sekulićem, ki je poleti reprezentanco na EP vodil do četrtfinala.
    Nejc Grilc 13. 1. 2026 | 17:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    KPK: Golob v zadevi Bobnar kršil integriteto

    Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je premier Golob kršil integriteto. V končnih ugotovitvah je razkrila njegova sporočila SMS.
    13. 1. 2026 | 17:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje

    Kako bi politične stranke reševale ključna razvojna vprašanja države

    Devet predstavnikov političnih strank je predstavilo svoje poglede na davke, demografijo in zdravstvo, infrastrukturo ter razvoj države.
    Nejc Gole 13. 1. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ogrožene trgovine Fame v Obrovu, Bukovju, Zagorju in Spodnji Idriji

    Poslovnega načrta za leto 2026 v Fami še niso sprejeli, saj je še veliko neznank.
    13. 1. 2026 | 17:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Parfum

    V postelji z Madonno, novi oglas za Dolce&Gabbana

    V novi kampanji za dišavo One je 67-letna umetnica v postelji z dvema mlajšima moškima in s senzualnimi prizori ruši pravila industrije, obsedene z mladostjo.
    13. 1. 2026 | 16:39
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Soočenje

    Kako bi politične stranke reševale ključna razvojna vprašanja države

    Devet predstavnikov političnih strank je predstavilo svoje poglede na davke, demografijo in zdravstvo, infrastrukturo ter razvoj države.
    Nejc Gole 13. 1. 2026 | 17:27
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ogrožene trgovine Fame v Obrovu, Bukovju, Zagorju in Spodnji Idriji

    Poslovnega načrta za leto 2026 v Fami še niso sprejeli, saj je še veliko neznank.
    13. 1. 2026 | 17:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Parfum

    V postelji z Madonno, novi oglas za Dolce&Gabbana

    V novi kampanji za dišavo One je 67-letna umetnica v postelji z dvema mlajšima moškima in s senzualnimi prizori ruši pravila industrije, obsedene z mladostjo.
    13. 1. 2026 | 16:39
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo