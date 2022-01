Pri prvem celovečercu v angleščini bo sodeloval s Cate Blanchett

Namigovanja so potrjena; najprepoznavnejši in najuspešnejši španski cineast Pedro Almodóvar bo režiral film po knjižni predlogi pokojne ameriške avtorice Lucie Berlin Priročnik za čistilke, v njem pa bo imela eno osrednjih vlog avstralska igralka Cate Blanchett.

Izbira naslednjega projekta režiserja, ki se je, denimo, podpisal pod Ženske na robu živčnega zloma, Vrni se, Koža, v kateri živim in Kiko, v zadnjem je igrala nedavno preminula Verónica Forqué, ni presenečenje. Da namerava zbirko 43 črtic, ki jih je Lucia Berlin pisala med letoma 1960 in 1980 in ki jih je širša javnost – tudi slovenska – spoznala šele desetletje po njeni smrti, posneti, je večkrat omenil v pogovorih z novinarji, navdušenje nad uspešnico pa je izrazil tudi v oceni, objavljeni v izdaji njenega španskega prevoda. »To je knjiga z največ označenimi stranmi in pri kateri moje opombe s svinčnikom po dolžini tekmujejo z izvirnim besedilom /.../. Njene zgodbe so tako neposredne (celo umazane) in tako zabavne, da me mika, da bi z njimi nekaj naredil,« je zapisal.

Da se bo v komentarju izražena namera dvakratnega oskarjevca – kipca je dobil za dramo Govori z njo (najboljši scenarij) in Vse o moji materi (najboljši tujejezični film) – zdaj tudi materializirala, je prva poročala ameriška revija Variety. Na svojem spletišču so zapisali, da je filmska priredba še v povojih in da bodo pri projektu sodelovali produkcijska hiša Cate Blanchett in njenega moža Andrewa Uptona Dirty Films, New Republic Pictures in El Deseo, ki sta ga v osemdesetih letih v Madridu ustanovila brata Pedro in Augustin Almodóvar.

Dvainsedemdesetletni režiser, ki je nekoč dejal, da ne bo snemal v angleščini, če se bo moral odreči svoji svobodi, se v zadnjem času vse pogosteje spogleduje z ustvarjanjem v tujem jeziku. Čeprav bo to njegov prvi celovečerec, ki ne bo v materinščini, je v angleščini leta 2020 že posnel kratki film Človeški glas, v katerem je moči združil z britansko igralko Tildo Swinton.

V Madridu živeči Almodóvar, čigar filmi ponujajo izvrsten vpogled v spremenjeno špansko družbeno realnost po koncu diktature, je poleg pisanja scenarija za Priročnik za čistilke v zadnjih mesecih še vedno zaposlen tudi s promocijo svojega zadnjega filma Vzporedni materi, v katerem je glavni vlogi zaupal Penélope Cruz in Mileni Smit. V najbolj političnem delu doslej se poleg materinstva dotika tudi španske polpretekle zgodovine in neodpravljenih krivic frankizma. V Sloveniji si je bilo Vzporedni materi mogoče ogledati na ljubljanskem filmskem festivalu Liffe, na redni kinematografski spored pa film pri nas pride konec januarja.