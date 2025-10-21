V rani mladosti umrl velemoster in influenser v spletnem šahovskem svetu

Ameriški šahovski velemojster in spletni komentator Daniel Naroditsky je umrl v starosti 29 let, poroča BBC. Novico je sporočila družina priljubljenega šahista, a niso navedli vzroka smrti.

»Z veliko žalostjo sporočamo vest o nepričakovani smrti Daniela Naroditskyja,« so zapisali v izjavi, ki jo je podal njegov klub Charlotte Chess Center. »Daniel je bil nadarjen šahist, komentator in pedagog ter cenjen član šahovske skupnosti, ki so ga občudovali navijači in igralci po vsem svetu.«

Ameriški šahist Hikaru Nakamura, sicer drugi igralec sveta, je dejal, da je ob novici »pretresen«. »To je velika izguba za svet šaha,« je Nakamura zapisal na družbenih omrežjih.

Naroditsky se je za šah začel zanimati pri šestih letih, ko ga je starejši brat Alan seznanil z igro, da bi zabaval skupino otrok na rojstnodnevni zabavi, pišejo pri BBC. Njegov oče Vladimir in številni trenerji so kmalu opazili njegov talent. »Kar se mene tiče, sem se samo igral z bratom,« je Naroditsky povedal za New York Times leta 2022 v intervjuju.

Mednarodno pozornost je pritegnil leta 2007, ko je v Turčiji zmagal na svetovnem mladinskem prvenstvu za fante do 12 let. Leta 2010 je pri 14 letih postal eden najmlajših piscev o šahu, saj je izdal knjigo z naslovom Mastering Positional Chess (Obvladovanje pozicijskega šaha), ki zajema praktične spretnosti in tehnične manevre.

Leta 2013 je Naroditsky zmagal še na mladinskem prvenstvu ZDA, kar mu je pomagalo pridobiti naziv velemojstra, torej najvišji naziv, ki ga lahko pridobi tekmovalec mednarodne šahovske zveze, in vse to, ko je bil še najstnik.

Naroditsky je kasneje diplomiral na Univerzi Stanford in delal kot šahovski trener v Charlotteu v Severni Karolini. Medtem ko je še vedno tekmoval na tekmovanjih visoke ravni, je svoje talente prenesel v spletni šahovski svet. Na svojem youtube kanalu je imel skoraj 500.000 naročnikov, njegov prenos na twitchu pa je spremljalo 340.000 sledilcev, prav tako se je na stotine tisoč gledalcev udeleževalo njegovih rednih nasvetov prek videa.

Leta 2002 je začel sodelovati še z New York Timesom, saj je pri tem ameriškem mediju postal šahovski kolumnist in je prispeval serijo šahovskih ugank za bralce. »Tudi na moji ravni še vedno odkrijem lepe stvari, ko treniram, učim, igram ali komentiram,« je dejal pred leti.