  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    V tujski legiji je služil 15 let in potem ostal v drugi domovini

    Velika življenjska prelomnica in tedaj slabe gospodarske razmere so Roberta Merkuša pognale od doma in tako je rodno Štajersko nadomestil z jugom Francije.
    Levo upokojeni legionar Markuš, desno rimski legionar v starem delu mesta Nîmes
    Galerija
    Levo upokojeni legionar Markuš, desno rimski legionar v starem delu mesta Nîmes
    Novica Mihajlović
    20. 10. 2025 | 13:00
    12:18
    A+A-

    »Nisem pisatelj, to mi sploh ne leži, bolj mi leži puška,« tako mi je pred leti Robert Markuš pojasnjeval, kako se je loteval pisanja svoje prve knjige Borci brez preteklosti. Njeno francosko izdajo z naslovom Combattants sans passé krasi spremna beseda tedaj dejavnega generala tujske legije. Pisec, ki se bolj domače počuti s puško kot s svinčnikom, je leta 1993 iz domačega Maribora odšel v Francijo in se pridružil legionarjem.

    V knjigi pojasnjuje, da služba, ki mu je pomembno oblikovala življenje, ni paravojaška skupina ali leglo okorelih kriminalcev, temveč normalna vojaška organizacija, ki je popolnoma enakopraven sestavni del francoskih oboroženih sil. V nasprotju z razširjenim predsodkom so kriminalcem in teroristom vrata legije nepredušno zaprta, zagotavlja sogovornik.

    »Ločitev je bila zame pomembna življenjska prelomnica. Za povrhu je bilo v tistem času gospodarstvo v Sloveniji v precej slabem stanju in čeprav sem imel razmeroma spodobno službo, nikoli nisem vedel, ali ne bom morda tudi jaz naslednji dan ostal brez dela. Vedel sem, da je življenje kruto. Zavedal sem se, da se v legiji ne šalijo, da tam lahko tudi glavo izgubim, toda jaz sem bil takrat pripravljen na vse,« svoj življenjski položaj pred odhodom od doma opisuje Markuš.

    Mešanica različnih čustev, jeze in razočaranja nad življenjskim neuspehom ga je potisnila v spomine, ko je kot mladenič izvedel za tujsko legijo. Razmišljal je, da je bolje živeti en dan kot lev kakor vse življenje kot ovca, vzel je neplačan dopust in si kupil vozovnico za vlak na jug Francije, kjer sta s prijateljem iz Slovenije poiskala prvo bazo tujske legije v Marseillu.

    Nîmes velja za najbolj rimsko mesto zunaj Italije, njegova bogata zgodovina sega v čas rimskega imperija. Na fotografiji rimski tempelj Maison Carrée. Foto Jacques Pierre Hemis/AFP
    Nîmes velja za najbolj rimsko mesto zunaj Italije, njegova bogata zgodovina sega v čas rimskega imperija. Na fotografiji rimski tempelj Maison Carrée. Foto Jacques Pierre Hemis/AFP

    Po njegovih izkušnjah tujsko legijo bolj zanimajo značajske lastnosti posameznika kot njegove telesne sposobnosti. Ker je prišel z območja nekdanje Jugoslavije ravno v času, ko je v regiji divjala krvava vojna, je dlje kot drugi kandidati, ki niso bili z Balkana, čakal na odobritev zahtevnega in podrobnega obveščevalno-varnostnega preverjanja, preden so ga poslali na osnovno štirimesečno urjenje za pripadnika tujske legije.

    Ko veš, da zmoreš, je v življenju marsikaj lažje

    »Selekcija je zelo huda. Od osmih fantov, ki smo takrat prestali obveščevalno-varnostno preverjanje pri gestapu, tako smo rekli službi, ki je vodila ta preverjanja, je bil sprejet samo eden. To razmerje se je v zadnjih letih še zaostrilo,« pravi Markuš.

    Štirimesečno urjenje je trdo, milo rečeno, minilo pa je izjemno hitro. »Jedli smo na štoparico, kadili smo na štoparico, zvečer si zaspal, še preden si padel v posteljo. Telesni napori so bili izjemni, a še težji so bili psihični, saj nisem znal francosko, vsa komunikacija pa poteka v francoščini. Lahko si mislite, da ni bilo časa za razmišljanje o ničemer, ne o sedanjosti ne o prihodnosti, kaj šele, da bi poklical koga domov,« pove sogovornik, ki se je na začetku francoskega jezika učil tudi med časovno močno omejenimi obroki.

    Prisega legionarja ni zgolj zaobljuba, temveč je nekakšen častni kodeks, v katerem vsak obljubi, da bo častno služil Franciji, da so drugi pripadniki legije njegovi bratje po orožju, ne glede na rasno, versko ali narodnostno pripadnost, da bo sam skrbel za svojo telesno pripravljenost, da ga v boju ne bodo vodile strasti, ampak zgolj profesionalnost, da v boju ne bo zapustil svojih ranjenih, mrtvih in niti ne svojega orožja.

    »Pri vsaki dejavnosti sem vedno dal vse od sebe, ne zgolj zase, ampak tudi za ljudi okoli sebe. Tako je bilo v legiji in to mi je ostalo za vedno. Nikoli nisem zjutraj tekel, ker bi mi bilo všeč ali ker mi ne bi bilo všeč, preprosto je to postalo del mene,« pravi Markuš, ki je v legiji ostal 15 let. Ker je del službe oddelal v elitni padalski enoti, se mu je zaradi beneficirane delovne dobe priznalo več kot 15 let.

    V svečani uniformi pred koncem služenja v legiji
    V svečani uniformi pred koncem služenja v legiji

    Terorizem ga je vrnil domov

    Ko je po več podaljšanjih pogodbe spoznal, da je upokojitev tako rekoč za vogalom, se je potrudil in si pridelal legionarsko pokojnino. Kljub upokojitvi lahko še naprej dela in tako je od leta 2008 zaposlen v sektorju zasebnega varovanja. Potem ko je nekaj let oborožen spremljal britanske ladje in jih varoval pred napadi piratov v problematičnih delih svetovnih morij, se je zaposlil v francoski družbi za varovanje in se vrnil domov.

    »Po tistih dveh odmevnih terorističnih napadih v Bruslju leta 2016 so pri enem od napadalcev doma našli posnetke, ki so kazali, da so teroriste zanimali tudi jedrski objekti. Na podlagi tega je Francija uvedla strožje varovanje vseh objektov, ki so tako ali drugače povezani z jedrskim sektorjem,« pojasnjuje sogovornik, ki s svojimi kolegi nekdanjimi legionarji, pod okriljem zasebne družbe za varovanje, varuje enega od objektov francoske državne jedrske družbe Framatome.

    Z ženo in tremi sinovi živi v novo zgrajeni hiši bližini mesta Nîmes na jugu Francije. Nekaj časa je sicer še načrtoval vrnitev v domači Maribor, a si je nedavno premislil, hišo v Sloveniji prodal in se odločil, da ostane v svoji novi domovini. V mestu s približno 150.000 prebivalci, ki velja za najbolj rimsko mesto zunaj Italije, se počuti kot doma in to, da ima do Sredozemskega morja komaj kakšnih 40 kilometrov vožnje, se mu zdi dovolj prepričljiv argument, da tam preživi preostanek življenja.

    Naslovnica Markuševe prve knjige o tujski legiji v francoskem jeziku z naslovom Borci brez preteklosti
    Naslovnica Markuševe prve knjige o tujski legiji v francoskem jeziku z naslovom Borci brez preteklosti

    Bogastvo je tudi prekletstvo države

    »Francija je izjemno bogata država, v Evropi je življenjski standard višji morda le še v Nemčiji. V nasprotju z Nemčijo ima Francija številna vojaška oporišča daleč stran od svojih meja, vsa ta infrastruktura zelo veliko stane in država je ne bi vzdrževala, če se ji to ne bi izplačalo. Prav to bogastvo pa je magnet za priseljence z vseh koncev sveta, ne le iz nekdanjih francoskih kolonij, in kot najbrž veste, država vse težje obvladuje problematiko nelegalnega priseljevanja,« pravi sogovornik. Ob tem poudarja, da osebno nima nobenih težav z ljudmi drugih nacionalnosti in ras, saj je v izrazito pisanem okolju odlično sodeloval in sobival tako v času služenja v legiji kot pozneje.

    Za svojo družino meni, da uživajo spodobno življenje solidnega srednjega razreda in jim materialno nič ne manjka. Žena, prav tako Slovenka, je po poklicu pravnica in dela kot sodna tolmačka, skupaj zelo lepo zaslužita, pa k temu niti ne prišteva svoje legionarske pokojnine, ki mu pripada kljub redni zaposlitvi, vse dokler se ne bi zaposlil v policiji, vojski ali žandarmeriji. »Čeprav gre naši družini v materialnem pogledu dobro, moram reči, da me motijo negativni trendi, ki jih spremljamo v zadnjem desetletju, in nič ne kaže, da se bo stanje v družbi kaj kmalu izboljšalo,« je do upravljanja države in njenega gospodarstva kritičen sogovornik.

    Robert Markuš (na sredini) s svojo bojno skupino na eni od bojnih misij v Afriki
    Robert Markuš (na sredini) s svojo bojno skupino na eni od bojnih misij v Afriki

    Najbolj ga skrbi slabšanje varnostnih razmer v Franciji. Podobno kot v drugih bistveno večjih in bolj razvpitih francoskih mestih je tudi v Nimesu nekaj četrti, kamor si policija ne upa oziroma si tja upa zgolj z do zob oboroženimi okrepitvami. »Predolgo so se organi države, skriti za izgovor strpnosti, obračali proč od preprodajalcev mamil in organiziranega kriminala. Kriminal je dobil krila, običajni ljudje se kriminalcev bojijo in jih sovražijo, upravičeno izgubljajo zaupanje v institucije države in to za nikogar ni dobro,« razmišlja Markuš.

    Da je varnostni aparat neuspešen, po njegovem mnenju najbolj dokazujejo dva ali tri metre visoke ograje okoli večine osnovnih in srednjih šol. Da država ne zmore zagotoviti varnosti svojim najranljivejšim, se vsak dan spomni vsak šolar ali dijak, ko mora za vstop na območje šole ob čitalnik položiti svojo identifikacijsko kartico. »Kriminal se je kot gangrena razširil po vsej Franciji. Bojim se, da je za zdravila prepozno, kako se človeka reši pred napredovalo gangreno, pa vsi vemo. Brez nasilnega posega v telo ne gre,« je slikovit mož, ki zase priznava, da bo do smrti ostal vojak po duši.

    Vesel je, da lahko svojim trem otrokom privošči šolanje na zasebni šoli, kjer je možnost, da doživijo nasilne incidente, bistveno manjša kot na javnih. Ker se zaveda, da sinov ne bo mogel neprestano spremljati na vsakem koraku, velik poudarek daje vzgoji za varno bivanje in preživetje na ulicah domačega mesta: »Preventiva se mi zdi ključna, zelo veliko se pogovarjamo o teh temah. Fantje so že ponotranjili, da ne smejo iskati težav, zato se v šolo in domov vozijo pretežno z avtobusi, ki ne peljejo skozi problematične četrti. Naučil sem jih, da se v kritičnih situacijah ne junačijo. Če jim nekdo na ulici zagrozi, naj mu mirno prepustijo telefon in kar pač zahteva od njih, to je gotovo bolje, kot da jih napadalec razreže ali zabode s skalpelom, ki je med takšnimi ljudmi priljubljeno orožje.«

    Med misijo na Kosovu je pripadnike francoske tujske legije obiskala tudi Angelina Jolie.
    Med misijo na Kosovu je pripadnike francoske tujske legije obiskala tudi Angelina Jolie.

    Kako ostati varen v vse bolj nevarnem času?

    Čeprav se zaveda, da to, da večina staršev svoje otroke vzgaja na podoben način, nasilneže utrjuje v prepričanju, da so Francozi večinoma strahopetci, in jim vliva dodaten pogum za nadaljevanje svojega početja, Markuš drugega načina ne vidi. Tudi iz svojih izkušenj zelo dobro ve, v kako temačne in nevarne vode lahko posameznika odnese spirala nasilja, tega pa svojemu otroku ne želi noben starš.

    Za svoje in druge otroke v Franciji želi, da bi se tudi oni lahko veselili prihodnosti, v kateri bodo živeli bolje od svojih staršev, tako kot je veljalo za veliko večino generacij v preteklosti. »Za preživetje v prihodnost bodo potrebovali veliko znanja in še več sposobnosti kritičnega mišljenja. V lepši jutri jih slepa ubogljivost zagotovo ne bo popeljala,« meni sogovornik, ki je izjemno kritičen do ravnanja svoje vlade in evropske administracije.

    V nasprotju z razširjenim predsodkom so kriminalcem in teroristom vrata legije nepredušno zaprta, zagotavlja sogovornik.

    Strah ga je, da bosta tako Pariz kot Bruselj poskušala z manipulacijami in zastraševanjem ljudi prepričati, da bodo videli nevarnost tam, kjer je ni, da je ne bi videli tam, kjer zares grozi. »Medtem ko se zadolžujemo in ta denar porabljamo za oboroževanje, ker naj bi nas bilo strah, da bodo Rusi napadli vso Evropo, ljudje niti ne opazijo, kako se nam slabša kakovost življen­ja. Z razdeljenim in prestrašenim ljudstvom je lažje manipulirati.«

    Čeprav mu je žal Ukrajincev in jih podpira v njihovi patriotski obrambi, se mu razmišljanje o tem, da bi Francija in druge evropske države tja pošiljale svojo vojsko, svoje sinove, zdi popolnoma zgrešeno. »Težko verjamem, da bo Rusija po Ukrajini napadla vso Evropo, kot to trdijo isti ljudje, ki so takoj po začetku ruske invazije in začetnem neuspehu zatrjevali, da je ruska vojska na robu propada in da je pahnjena v srednji vek, vojna pa traja že več kot tri leta,« pravi Markuš.

    Kam bo šel na stara leta, ko ne bo več mogel delati? »Legija zelo dobro poskrbi za svoje ljudi, med drugim ima svoj dom upokojencev. Na stara leta, če ne bom imel kam iti in če me domači ne bodo marali, vem zagotovo, da me čaka soba v legionarskem domu ostarelih,« v smehu pogovor konča upokojeni legionar.

    Sorodni članki

    Photo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    Posla se je priučil v avtomobilski industriji, zdaj prideluje lubenice in jagode

    Gorazd Fras je pred tremi desetletji odšel na dopust na Malto in tam ostal. Ustvaril si je družino ter sprejel raznolike poslovne izzive.
    18. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V deželi Petra Pana so vsi lepi in fit

    Janine Koleta je nekdanja profesio­nalna teniška igralka, ki zadnja štiri leta živi v Barceloni, kjer dela za Microsoft.
    19. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    Slovenci moramo negovati svoje šole, društva, medije, podjetnost in ozemlje

    Fabio Pahor je predsednik Slovenskega deželnega gospodarskega združenja v Italiji in z družino izjemno aktiven tudi zunaj poslovnega sveta.
    18. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V deželi nasprotij in vročih strasti skrbi za upravljanje voda

    Tadej Stepišnik Perdih je sledil klicu ljubezni in se preselil v Grčijo, kjer ob družini razvija tudi svojo akademsko kariero.
    19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    Zgodba Slovenca, ki živi na Cipru: rekreacija je drugačna, brezplačnih igrišč ni

    Vladimir Drvarič se je poklicno preizkušal v različnih panogah v več evropskih državah, ustalil pa se je na Cipru, kjer uživa v zasebnem življenju.
    20. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Javna televizija

    Zakaj Tarče ni vodila Erika Žnidaršič? RTV odgovarja

    Po naših informacijah v tem trenutku ni prišlo do zamenjave urednika.
    Pija Kapitanovič 17. 10. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    (Ne)prevzemanje politične odgovornosti

    Nasilje, alkohol, kraja sendviča: zakaj za ene velja giljotina, za druge ne?

    Janja Božič Marolt (Mediana) in politični analitik Bogdan Biščak o (ne)prevzemanju odgovornosti slovenskih politikov.
    Lucijan Zalokar 19. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pariz

    Louvre: Ukradeno krono našli, znan seznam ostalih ukradenih draguljev

    Drzna tatvina predmetov neprecenljive vrednosti za francosko zgodovino se je zgodila sredi belega dne, le 800 metrov od sedeža pariške policije.
    19. 10. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    spektakel v Andori

    Primožu Rogliču zmaga, Tadeju Pogačarju Puyolov dres

    Slovenska kolesarska asa sta nastopila na krstnem spektaklu v Andori, o katerem bodo predvajali dokumentarec na Netflixu.
    Miha Hočevar 19. 10. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Tri najpogostejše oblike napadov v slovenskih podjetjih (video)

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Gorazd Pfeifer

    V Evropi smo izrinili težko industrijo, kar nas lahko skrbi

    Do zdaj še nihče ni celovito proučil, kaj je jedrska tehnologija prinesla v majhno državo in kako se je to široko znanje nato širilo naprej
    Borut Tavčar 18. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Aktivni odjem elektrike

    Končni odjemalci imajo pravico delovati kot aktivni odjemalci

    Ključni korak za pospešitev aktivnega odjema električne energije je avtomatizacija porabe.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Po daljinskem ogrevanju še daljinsko hlajenje

    Podnebne spremembe zahtevajo uravnavanje temperatur v bivalnih prostorih v obeh smereh, daljinsko hlajenje že uporabljajo tudi v Parizu, Münchnu in na Dunaju.
    Miran Varga 18. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Robert MarkušFrancijatujska legijaSredozemljeSlovenciMED9

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Protestni shod

    Promet na glavni zasavski cesti bo jutri zelo oviran

    Zaradi zavlačevanja države z gradnjo obvoznice bodo krajani Zgornjega Hotiča jutri popoldan začasno ustavili ves promet.
    Manja Pušnik 20. 10. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    ZDA so Republiko Srbsko postavile nazaj na evropsko pot

    Naglo sprejete odločitve skupščine entitete Republike številni razumejo kot dokončno kapitulacijo obsojenega Milorada Dodika.
    Novica Mihajlović 20. 10. 2025 | 13:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prošnja za pomoč

    Ne vedo, kdo je ženska, ki je umrla na tirih pri Rudniku

    Policisti ugotavljajo identiteto umrle pri trčenju z vlakom na ljubljanskem Rudniku.
    20. 10. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih ocene, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V tujski legiji je služil 15 let in potem ostal v drugi domovini

    Velika življenjska prelomnica in tedaj slabe gospodarske razmere so Roberta Merkuša pognale od doma in tako je rodno Štajersko nadomestil z jugom Francije.
    20. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Prošnja za pomoč

    Ne vedo, kdo je ženska, ki je umrla na tirih pri Rudniku

    Policisti ugotavljajo identiteto umrle pri trčenju z vlakom na ljubljanskem Rudniku.
    20. 10. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih ocene, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovenci v Sredozemlju

    V tujski legiji je služil 15 let in potem ostal v drugi domovini

    Velika življenjska prelomnica in tedaj slabe gospodarske razmere so Roberta Merkuša pognale od doma in tako je rodno Štajersko nadomestil z jugom Francije.
    20. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IMPLANTOLOGIJA

    Je pomanjkanje kosti še vedno težava?

    Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Kako so se obvarovali pred uničujočim valom vode?

    Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    EUROSKILLS

    Tik pred diplomo: »To je izkušnja, ki se je ne da opisati« (video)

    Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    »Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energetika

    Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

    Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

    Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo