V vabilu na kronanje prvič naziv kraljica Camilla

Včeraj so v Buckinghamski palači prižgali zeleno luč, da lahko vsi mediji objavijo vabilo na skupno kronanje Karla III. In njegove dolgoletne srčne izbranke Camille Parker-Bowles. Na njem je ta prvič uradno poimenovana kot kraljica, kar seveda pomeni, da dosedanji naziv kraljica spremljevalka ni več aktualen. Imenitnemu vabilu iz Združenega kraljestva, ki ga je prejelo okoli 2000 gostov, je s skrbno izdelanimi ilustracijami dal pečat umetnik Andrew Jamieson.

Ta je spomladanske motive iz sveta rastlinstva in živalstva združil s heraldičnimi simboli od leva in samoroga do divjega prašiča. Na sredini zgoraj sta upodobljena ptiča v kompoziciji s črko C, ki lahko pomeni kronanje (angl. coronation) ali začetnici imen (Charles, Camilla). Na sredini spodaj je stilizirana podoba staroverskega pomladnega zelenega moža z listi hrasta, gloga in bršljana, kar predstavlja nov začetek, prerod vladavine in hkrati kraljevo ukvarjanje z okoljskimi problematikami.

Kritika nasprotnikov monarhije

Skupaj z vabilom je kraljevi par, ki je poročen že 18 let, javnosti v teh dneh naklonil tudi svojo najnovejšo skupno fotografijo, ki jo je posnel Hugo Burnand. Na njej stojita v enem od razkošno opremljenih prostorov Buckinghamske palače, odeta v elegantna modra oblačila, skorajšnja kraljica Camilla pa ima na sebi klasičen nakit z biseri.

Ilustracije spomladansko obarvanega vabila na kronanje so delo umetnika Andrewja Jamiesona. FOTO: dokumentacija Buckinghamske Palače

Ob podatku, da je le za fotografiranje in uokvirjanje namenjenih kar osem milijonov funtov davkoplačevalskega denarja, so se znova oglasili nasprotniki monarhije s kritiko, da je to neprimerno – sploh v časih različnih finančnih pritiskov. Uradni strošek celotnega sprevoda in kronanja v Westminstrski opatiji 6. maja, kar bodo v živo prenašale številne televizijske postaje po svetu, bodo razkrili šele po zaključku slovesnosti.

V obredu bo dobila aktivno vlogo izbrana osmerica otrok, ki so s kraljevim parom povezani krvno ali prek naziva. Med drugim bodo angažirali devetletnega princa Georgea, vnuka kralja Karla III. in sina princa Williama, ter tri vnuke in pranečaka bodoče kraljice Camille. Za zdaj še ni znano, ali se bosta dogodka po prejetem vabilu udeležila tudi trenutno najbolj razvpita člana britanske monarhije princ Harry in žena Meghan Markle.