V Vatikanu sta se srečala papež in Bob Dylan

Sodita med najbolj znane Američane z imenom Bob, oba prihajata s srednjega zahoda ZDA. Oba pozna ves svet. V Vatikanu sta se srečala papež Leon XIV., čigar rojstno ime je Robert Prevost, in legendarni glasbenik Bob Dylan (rojen kot Robert Allen Zimmerman), poroča CNN.

Papež in Dylan sta se v sredo sestala v vatikanski apostolski palači, papeški rezidenci. Leon XIV. je bil oblečen v belo talarno oblačilo, Dylan pa je nosil črn plašč, črne rokavice in črn pulover s kapuco.

FOTO: Simone Risoluti/Reuters

Srečanje je organiziral duhovnik Antonio Spadaro, vatikanski uradnik, znan po prizadevanjih za povezovanje Cerkve s širšim kulturnim prostorom. Spadaro je v začetku letošnjega leta organiziral tudi srečanje papeža Leona XIV. z ameriško glasbenico Patti Smith.

»Težko je bilo ostati ravnodušen ob občutku, da sem del srečanja z resnično zgodovinskim pomenom. Med hojo po apostolski palači sem imel občutek, da se lahko na vsakem koraku zgodi prav vse!« je Spadaro zapisal na družbenih omrežjih.

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Papež pozna Dylanovo glasbeno ustvarjanje

Enainsedemdesetletni papež, rojen v Chicagu, dobro pozna Dylanov glasbeni opus. V predgovoru h knjižni zbirki svojih govorov in razmišljanj, objavljeni julija, je navedel besedilo Dylanove neobjavljene pesmi iz leta 1963 z naslovom Go Away You Bomb. Pesem je bila namreč protestna protijedrska skladba. Tudi papež Leon XIV. je kritičen do vojne v Iranu in poudarja nasprotovanje Katoliške cerkve jedrskemu orožju.

Dylan se je že srečal s papežem Janezom Pavlom II.

Leon XIV. sicer ni prvi papež, s katerim se je srečal Bob Dylan.

Leta 1997 je Dylan nastopil na cerkvenem dogodku v Bologni v Italiji, ki se ga je udeležil tudi papež Janez Pavel II. Zapel je več svojih pesmi, med njimi Blowin' in the Wind, Knockin' on Heaven's Door in A Hard Rain's A-Gonna Fall.

FOTO: Simone Risoluti/Reuters

Janez Pavel II. se je tedaj navezal na znameniti verz iz pesmi Blowin' in the Wind in dejal:

»Vprašali ste me: Koliko poti mora človek prehoditi, preden ga lahko imenujemo človek? Odgovarjam vam: eno! Obstaja samo ena človekova pot, in to je Kristus, ki je dejal: 'Jaz sem pot.'«

Srečanje Leona XIV. in Dylana je potrdil tudi vatikanski časopis, ki je poročal, da je papež »na zasebni avdienci sprejel gospoda Roberta Allena Zimmermana«, pri čemer je uporabil Dylanovo rojstno ime.