Povabilo zavrnilo že več pop in rock zvezdnikov

Kronanje britanskega kralja Karla III. bo 6. maja, vendar je vse več neznank, kdo izmed priljubljenih glasbenikov bo na njem sploh nastopil. Vabilo na veliki koncert, ki bo potekal dan po uradni ceremoniji kronanja, so zavrnili že mnogi, med njimi Adele, Harry Styles, Robbie Williams, Ed Sheeran in Elton John. Večina je kot razlog navedla zasedenost oziroma različne turneje, Adele in Robbie Wiliams pa sta se odzvala s pomenljivim molkom. Nič ne bo tudi z napovedmi, da bi lahko ob kronanju ponovno skupaj nastopile članice zasedbe Spice Girls, saj so prav tako zavrnile sodelovanje.

V ozadju naj bi bilo predvsem nezadovoljstvo z različnimi škandali v kraljevi družini, vključno s polemikami ob nedavno izdani knjigi princa Harryja, pa tudi naraščajoča zadržanost velikega dela pop kulture do monarhije in navsezadnje potratnost ceremonije, medtem ko se država spoprijema z draginjo in vse večjimi socialnimi težavami. V britanskih medijih se pojavljajo ugibanja, ali bo sploh kdo hotel nastopiti, a so vendarle udeležbo potrdili Lionel Richie, Take That, Olly Murs ter sestri Kylie in Danii Minogue. Res morda to niso (več) izvajalci, ki bi kotirali najviše, vendar bo program nedvomno izveden, sicer pa si menda Karl III. z zavrnitvami ne beli las.

Adele se je odzvala s pomenljivim molkom. FOTO: Chris Delmas/AFP

Glasbeni program je zanj na kronanju sicer izredno pomemben, sicer pa so njegove prioritete bolj konservativne. V palači so program opisali kot sintezo »tradicije, kulturne dediščine ter novih glasov, ki odražajo kraljevo afiniteto do glasbe in umetnosti«. Kralj osebno je naročil dvanajst skladb, vključno s tako imenovano novo himno kronanja, ki jo bo skomponiral slavni Andrew Lloyd Webber, ter koračnico kronanja, delo Patricka Doyla, ki je spisal tudi glasbo za filmsko uspešnico Harry Potter in ognjeni kelih.

Na slovesnosti v Westminstrski katedrali bodo nastopili tudi nekateri vodilni britanski operni pevci, med njimi basbaritonist Sir Bryn Terfel, sopranistka Pretty Yende in baritonist Roderick Williams. Sir Antonio Pappano, glasbeni direktor Kraljeve opere, bo dirigiral posebej za to priložnost sestavljenemu orkestru, zbor Monteverdi bo vodil dirigent Sir John Eliot Gardiner. Kot posvetilo pokojnemu princu Philipu bo v glasbeni program vključena grška sakralna glasba, sicer pa bodo v ospredju skladbe britanskih skladateljev, kot so William Byrd, Edward Elgar, William Walton in Hubert Parry, a tudi Sir Karl Jenkins, avtor znane skladbe Adiemus.

Kar zadeva omenjeno zavrnitev priljubljenih glasbenikov, se v palači še niso odzvali, a sicer javnega odziva tudi ni pričakovati, čeprav ni dvoma, da je nekaj razočaranja ali vsaj nelagodnosti vendarle navzočega.