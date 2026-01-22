  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet so ljudje

    Pred jutrišnjim pogrebom se mnogi poslavljajo od Valentina

    Bil je simbol italijanske visoke mode, njegova smrt je za mnoge konec generacije mojstrov stare šole.
    Pred fundacijo Valentina Garavanija in Giancarla Giammettija PM23 v Rimu se mu nekateri oboževalci poklanjajo s cvetjem. Pogreb bo pojutrišnjem, prav tako v Rimu. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    Galerija
    Pred fundacijo Valentina Garavanija in Giancarla Giammettija PM23 v Rimu se mu nekateri oboževalci poklanjajo s cvetjem. Pogreb bo pojutrišnjem, prav tako v Rimu. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    Vesna Milek
    22. 1. 2026 | 11:27
    22. 1. 2026 | 11:37
    A+A-

    Rim se pred jutrišnjim pogrebom zadnjega cesarja modnega sveta Valentina Garavanija poslavlja od njega. Včeraj in danes leži na katafalku v svoji fundaciji na trgu Piazza Mignanelli, le nekaj korakov od svetovno znanih Španskih stopnic. Pogrebna slovesnost bo v petek v baziliki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri v središču Rima.

    Na javnem slovesu se, kot navaja Abcnews, pričakuje več sto modnih ustvarjalcev, javnih osebnosti, predstavnikov oblasti in običajnih meščanov, ki bodo počastili »zadnjega cesarja« italijanske mode. Svoj atelje je ves čas ohranjal v Rimu, čeprav je svoje kolekcije večinoma predstavljal v Parizu.

    Krsta italijanskega modnega oblikovalca Valentina Garavanija, ki leži na katafalku v fundaciji PM23 – Valentino Garavani in Giancarlo Giammetti v Rimu. Pogreb Valentina, ki je umrl v starosti 93 let, bo 23. januarja. FOTO: AFP
    Krsta italijanskega modnega oblikovalca Valentina Garavanija, ki leži na katafalku v fundaciji PM23 – Valentino Garavani in Giancarlo Giammetti v Rimu. Pogreb Valentina, ki je umrl v starosti 93 let, bo 23. januarja. FOTO: AFP

    Dobre štiri mesece po smrti italijanskega modnega oblikovalca ­Giorgia Armanija se Italija in modni svet poslavljata od še enega velikega­ imena modnega glamurja, cesarja mode Valentina Garavanija, ki je oblačil filmske zvezde na rdeči preprogi in za vedno spremenil obraz mode. Z Armanijem in Karlom Lagerfeldom je bil zadnji predstavnik vodilne generacije­ oblikovalcev iz obdobja, preden je moda postala visokokomercialna industrija. Bil je prvi Italijan, ki se je pojavil na ekskluzivnih pariških revijah haute couture.

    Kreativni direktor modne hiše Valentino Alessandro Michele je fotografiran pred razstavnim prostorom PM23, kjer je pred pogrebom na katafalku položen pokojni italijanski modni oblikovalec Valentino Garavani. FOTO: Stefano Costantino/AFP
    Kreativni direktor modne hiše Valentino Alessandro Michele je fotografiran pred razstavnim prostorom PM23, kjer je pred pogrebom na katafalku položen pokojni italijanski modni oblikovalec Valentino Garavani. FOTO: Stefano Costantino/AFP

    FOTO: AFP
    FOTO: AFP
    Družbena omrežja in medije so ob Valentinovi smrti, odšel je v 94. letu, preplavili presežniki in vznesene besede slovesa. Družina Giorgia Armanija, njegovega prijatelja in tekmeca, ki je umrl septembra lani v 91. letu in se mu bodo poklonili na odprtju olimpijskih iger v Milanu, je Valentina imenovala »nespornega mojstra miline in elegance, ki ga je Giorgio Armani vedno zelo občudoval«.

    »Valentino je utelešal odličnost visoke mode, strogo obrtniško znanje in edinstveno vizijo mode, sestavljeno iz čistih linij, ikoničnih barv in absolutne lepote. Njegova smrt pušča ogromno praznino.« Njegov naslednik, aktualni kreativni direktor pri modni hiši Valentino in nekdanji prvi kreativni mož Guccija Alessandro Michele, je dejal, da je bil Valentino zanj skoraj mitološka figura italijanskega oblikovanja ter je postavil temelje italijanske elegance in prefinjenosti. Italijanska premierka Giorgia Meloni ga je označila za »večni simbol italijanske visoke mode«, ameriška igralka Gwyneth Paltrow se je v objavi na instagramu spomnila njegovega smeha, ljubezni do družbe in »dobrih hollywoodskih zgodb« ter kako jo je vedno »nadlegoval«, naj »uporabi vsaj malo maskare«.

    Ljubil je rdečo (preprogo) in ona njega. Na fotografiji z britansko igralko Elizabeth Hurley na odprtju canskega festivala leta 2007. Leto zatem je imel svojo zadnjo modno revijo. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
    Ljubil je rdečo (preprogo) in ona njega. Na fotografiji z britansko igralko Elizabeth Hurley na odprtju canskega festivala leta 2007. Leto zatem je imel svojo zadnjo modno revijo. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

    Valentino, čigar pogreb jutri v rimski baziliki Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, je bil edinec, rojen leta 1932 v premožni družini v Vogheri, južno od Milana, kjer je njegov oče vodil podjetje za elektroopremo. Od mladih nog je risal obleke in cenil vrhunsko krojena oblačila, oboževal je lepoto v vseh oblikah; po študiju krojaštva v Milanu in Parizu je kot vajenec delal pri Jeanu Dessèsu in Guyju Larocheu. Domov se je vrnil leta 1960 in s pomočjo očeta odprl modno hišo v središču Rima, na modni Via Condotti.

    Julija tistega leta se je v rimski kavarni Café de Paris na Via Venetto srečal z Giancarlom Giammettijem, študentom arhitekture. Oba sta začutila privlačnost, »kot bi ju zadela strela«, kot se je pozneje spominjal Giammetti. Ta je študij arhitekture obesil na klin in začelo se je romantično, poslovno in prijateljsko razmerje, ki je trajalo do Valentinove smrti. Skupaj sta podjetje Valentino spremenila v mednarodno priznano modno hišo, ki je oblačila mnoge zvezdnice in bila stalnica na rdeči preprogi, tako je še danes, ko je v večinski lasti sklada Mayhoola for Investments katarske kraljeve družine ter Keringa. Ta naj bi znamko v celoti prevzel leta 2028.

    Pred fundacijo Valentina Garavanija in Giancarla Giammettija PM23 v Rimu se mu nekateri oboževalci poklanjajo s cvetjem. Pogreb bo pojutrišnjem, prav tako v Rimu. Foto Matteo Minnella/Reuters
    Pred fundacijo Valentina Garavanija in Giancarla Giammettija PM23 v Rimu se mu nekateri oboževalci poklanjajo s cvetjem. Pogreb bo pojutrišnjem, prav tako v Rimu. Foto Matteo Minnella/Reuters

    Po njem samo še potop

    Ena od Valentinovih prvih zvezdniških strank je bila Elizabeth Taylor, ki je leta 1961 v Rimu, v studiih Cinecittà​, ravno snemala spektakel Kleopatra. V trenutku sta se ujela in že za premiero filma Spartak je izbrala Valentinovo belo obleko haute couture. Sicer pa je bila zaščitna barva Valentina žareče rdeča in pred njim je bila redko v središču pozornosti mode. Začarala naj bi ga zaradi opere Carmen, ki jo je kot mladenič prvič videl v živo v Barceloni. Drugi pravijo, da so ga navdihovala škrlatna oblačila kardinalov v Vatikanu.

    Ljudje stojijo v vrsti, da bi se poklonili modnemu oblikovalcu Valentinu Garavaniju, ki po smrti v starosti 93 let leži na katafalku v fundaciji PM23 v Rimu, Italija, 22. januarja 2026. Na transparentu piše: »Največjemu Valentinu«. FOTO: Yara Nardi/Reuters
    Ljudje stojijo v vrsti, da bi se poklonili modnemu oblikovalcu Valentinu Garavaniju, ki po smrti v starosti 93 let leži na katafalku v fundaciji PM23 v Rimu, Italija, 22. januarja 2026. Na transparentu piše: »Največjemu Valentinu«. FOTO: Yara Nardi/Reuters

    Poslednjo modno revijo je postavil januarja 2008 v Parizu, mestu, ki ga je imenoval drugi dom in ga je »naučilo ljubiti modo in življenje«. Za mnoge Valentinova smrt pomeni tudi konec generacije modnih mojstrov stare šole. Tega se je zavedal tudi sam. Ko so ga v dokumentarcu o njegovem življenju iz leta 2008 vprašali, kaj meni o trditvah drugih, da je nenadomestljiv, je z ironičnim nasmeškom odgovoril: »Po meni samo še potop.«

    Sorodni članki

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo

    Umrl je velikan mode Valentino

    Njegovo življenje se je izteklo v Rimu, star je bil 93 let.
    19. 1. 2026 | 18:12
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Parfum

    V postelji z Madonno, novi oglas za Dolce&Gabbana

    V novi kampanji za dišavo One je 67-letna umetnica v postelji z dvema mlajšima moškima in s senzualnimi prizori ruši pravila industrije, obsedene z mladostjo.
    13. 1. 2026 | 16:39
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Inštitut Pantone

    Zakaj je leto 2026 v barvi oblaka, leto 2009 pa je bilo v barvi mimoze

    Medtem ko šele ugotavljamo, kaj prinaša in kakšen je odtenek leta cloud dancer Pantone 11-4201, se njihov inštitut že ukvarja z barvo leta 2027.
    Saša Bojc 9. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izbor revije Vogue

    Papež Leon med modnimi ikonami leta

    Leon XIV. naj bi se opazno odmaknil od skromnejših preferenc svojega predhodnika in se vrnil k dediščini dovršeno izdelanih oblačil.
    Pia Prezelj 8. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Trajnostna moda

    Almira Sadar o tem, kaj bi nujno morali narediti v modi

    Modna oblikovalka in redna profesorica je za Onoplus delila svoj pogled o dogajanju v modi in njeni prihodnosti.
    7. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump preklical grožnje s carinami zaradi Grenlandije

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Nabiranje političnih točk

    Desnica se je spravila nad ekološko kmetijstvo

    Ustvarjanje vtisa, da ekološke kmetije ne prispevajo k samopreskrbi s hrano, ampak »le« skrbijo za okolje.
    Maja Prijatelj Videmšek 21. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Valentino Garavanimodamodna ikonasmrtslovo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Zvišanje

    Koalicija enotna: minimalna plača z januarjem 1000 evrov neto

    »Ocenjujem, da bodo posledice dviga predvsem pozitivne, ker je dvig realen, čeprav je ambiciozen,« je poudaril Luka Mesec. Povečal se bo tudi letni regres.
    22. 1. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Prazgodovina

    V jami odkrili najstarejše umetniško delo

    V jamah na arhipelagu Sulavezi so odkrili še številne druge poslikave naših prednikov.
    22. 1. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropska obramba

    Droni na Finskem in helijevi baloni v Nemčiji: Evropa pripravlja ukrepe

    Nemška vojska se pripravlja na testno operacijo, v kateri bo s helijevimi baloni spuščala informativne letake.
    22. 1. 2026 | 11:41
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Valentino Garavani

    Pred jutrišnjim pogrebom se mnogi poslavljajo od Valentina

    Bil je simbol italijanske visoke mode, njegova smrt je za mnoge konec generacije mojstrov stare šole.
    Vesna Milek 22. 1. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naravne nesreče

    Neurje v Grčiji terjalo dve smrtni žrtvi

    Neurje se je v sredo prek Grčije pomikalo proti vzhodu, pri čemer je močne padavine spremljal veter s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.
    22. 1. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropska obramba

    Droni na Finskem in helijevi baloni v Nemčiji: Evropa pripravlja ukrepe

    Nemška vojska se pripravlja na testno operacijo, v kateri bo s helijevimi baloni spuščala informativne letake.
    22. 1. 2026 | 11:41
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Valentino Garavani

    Pred jutrišnjim pogrebom se mnogi poslavljajo od Valentina

    Bil je simbol italijanske visoke mode, njegova smrt je za mnoge konec generacije mojstrov stare šole.
    Vesna Milek 22. 1. 2026 | 11:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Naravne nesreče

    Neurje v Grčiji terjalo dve smrtni žrtvi

    Neurje se je v sredo prek Grčije pomikalo proti vzhodu, pri čemer je močne padavine spremljal veter s hitrostjo več kot 100 kilometrov na uro.
    22. 1. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo