Valerija Treven: V bolečini je človek pripravljen narediti marsikaj

Zdi se ji, da lahko z iskreno izpovedjo pomaga komu z enako izkušnjo. Spominja se, kako težko ji je bilo preživeti prva leta po izgubi moža. Sinovi so bili stari 14, 16 in 20 let. Treba je bilo rešiti posel, poskrbeti za odraščajoče fante, se spoprijeti s svojo bolečino, bolečino otrok, toda Valerija se ni predala. Premagala je veliko strahov ter zaživela.