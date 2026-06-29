Valižanska princesa: Rak spremeni vse vidike življenja

Valižanska princesa Kate Middleton je opravila zahteven izziv, imenovan Izziv treh vrhov, ki ni uspel še nikomur iz kraljeve družine. V 24 urah je v dobrodelni namen osvojila tri najvišje gore Škotske, Anglije in Walesa: Ben Nevis, Scafell Pike in Snowdon. Štiriinštiridesetletna soproga princa Williama je na družbenem omrežju sporočila, da pri tem ni šlo le za fizični podvig, ampak je želela pripomoči k ozaveščanju o raku, ki ga je premagala tudi sama, in se tako oddolžiti za podporo. V začetku leta 2024 so ji diagnosticirali nerazkrito obliko raka, zaradi katere je prestala kemoterapijo, nato pa januarja 2025 sporočila, da je nastopila remisija. »Rak ne prizadene le telesa, ampak spremeni tvoj pogled na svet in pusti globoko sled v vseh vidikih življenja. To vem iz osebne izkušnje,« je razkrila. Zanjo je bila to tudi priložnost, da razišče življenje onkraj diagnoze.

Zdravili so jo v bolnišnici Royal Marsden v Chelseaju v zahodnem Londonu, dobrodelna organizacija za boj proti raku Royal Marsden pa je odprla posebej zasnovano stran za zbiranje sredstev. »Royal Marsden je kraj, ki mi veliko pomeni in kjer z oskrbo in strokovnim znanjem spreminjajo življenja mnogim ljudem,« je pojasnila. Zbrana sredstva bodo namenili za pomoč obolelim za rakom in njihovo holistično nego.

Princesa je svoj podvig začela v soboto zvečer, spremljali so jo člani gorske reševalne službe, na koncu pa jo je pričakala njena družina: valižanski princ in njuni otroci, princ George, princesa Charlotte in princ Louis, skupaj s starši Carole in Michaelom Middletonom ter bratom Jamesom Middletonom. Prehodila je 37 kilometrov in premagala 3000 metrov višine.

Princesa je pri tem na x zapisala: »Skupaj lahko stojimo ob strani vsem, ki se prebijajo skozi življenje z rakom, in zagotovimo, da se nihče ne bo spoprijemal s to boleznijo z občutkom, da je neviden ali brez podpore. Vedite, da niste sami.«