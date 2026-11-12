Valižanska princesa uteho in zatočišče našla v naravi

Valižanska princesa Kate Middleton je v pogovoru s pisateljem Robertom Macfarlanom spregovorila o okrevanju po raku in utehi, ki jo je našla v naravi.

»V bolnišnici so mi povedali, da moje okrevanje ne bo potekalo premočrtno. Da bodo dobri in slabi dnevi, da bo potreben čas,« je povedala za revijo Country Life, katere gostujoči urednik je bil tokrat njen soprog, princ William. »Enako je v naravi. Uči nas, da so obdobja počitka, premisleka in obnove prav tako pomembna kot obdobja rasti.«

Princesa, ki je marca 2024 razkrila, da je zbolela za rakom, je septembra istega leta končala kemoterapijo, januarja lani pa sporočila, da je bolezen v remisiji. Za katero vrsto raka je zbolela, javnosti ni razkrila. V času zdravljenja in okrevanja je, kot je večkrat poudarila, uteho našla v naravi.

»Huda bolezen prinaša številne telesne izzive, vendar je v vsakem od nas tudi nekaj globljega,« je dejala in poudarila pomen celostnega pristopa k zdravljenju, ob tem pa pojasnila, da ji je čas v naravi pomagal vzpostaviti globljo povezanost z lastnim telesom, umom in duhom. »Narava od nas ničesar ne zahteva. Ne obsoja nas in ne pričakuje, da bomo karkoli dosegli. Preprosto nam dovoli biti. Resnično je postala moje zatočišče.«

O zdravilni moči narave je princesa spregovorila že maja, ko je predstavila kratko štiridelno serijo Mati narava, osebno premišljevanje o povezanosti človeka z naravnim svetom in njegovi vlogi pri okrevanju. Naravo je v pogovoru z Macfarlanom označila za »tiho učiteljico«, ki človeka opominja na neizogibnost sprememb in povezanost z nečim, kar ga presega.